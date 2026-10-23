Tinerii trebuie să fie inspirați să aleagă educația în locul banilor câștigați ușor. Mesajul lui Gilbert Costache, model și actor de origine romă / video

Gilbert Costache, model și actor de origine romă

Din articol Gilbert Costache: Am văzut puterea femeii și mă consider un feminist

Tinerii au nevoie de exemple care să le arate că educația și munca le pot oferi un viitor mai bun decât tentația banilor câștigați ușor. Gilbert Costache a abordat acest subiect la DC News și a spus cât de important este ca tinerii să aibă modele pozitive care să îi inspire și să-i ajute să aleagă un drum bun.

Gilbert Costache, model și actor de origine romă, a explicat că tinerii au nevoie de exemple pozitive și de modele de succes care să le arate că pot avea o carieră și un viitor bun prin muncă și educație.

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„Sper ca tehnologia și social media să nu aducă doar informații inutile. Sigur că algoritmul te duce către mașini și nu știu ce influenceri, dar este și o sursă bună de informație, de motivație”, a spus Gilbert Costache.

„Vin și spun: Uite, vinde și tu o doză, iei 100 de lei, faci 1.000 de lei pe săptămână. În loc să mori de foame, ai bani să ieși în oraș”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Asta vorbeam și cu CNCR, Centrul Cultural Rom, Partidul Romilor. Oamenii ăștia chiar vor să facă ceva. De exemplu, au făcut niște manuale, au venit Connect-R, Alina Șerban sau oameni romi care au vorbit și au adus un punct de vedere. Le-au spus că pot să facă și altceva decât „chestii”. Uite, el e model, el e inginer, el e avocat...

Acolo cred că e punctul în care ar trebui să ne ducem cât mai mult, să-i putem inspira și să vadă că e tangibil. Drumul care credem noi că e mai lung e cel mai bun, pentru că drumul scurt te duce către minciună. Dacă reușești rapid, se și duce rapid. Drumul cel mai bun trebuie consolidat”, a spus Gilbert Costache.

Gilbert Costache: Am văzut puterea femeii și mă consider un feminist

Gilbert Costache a explicat că un bărbat nu trebuie să fie dur sau agresiv ca să fie considerat puternic. El crede că bărbații trebuie să-și respecte partenerele, să le ajute la treburile casei și să comunice deschis cu ele.

Crescut de mamă, bunică și mătușă, Gilbert Costache a spus că femeile din familia lui l-au învățat să privească altfel rolul femeii și al bărbatului în familie.

„Modelul tradițional care e? Bărbatul dur, puternic, care mai dă și cu pumnul, se impune. După ce ai început modelling-ul în Spania, cum erai privit acasă?”, a întrebat Val Vâlcu.

„În mintea mea tot timpul a fost să văd ce e mai bine. La noi, masculinitatea însemna să mă impun, să arăt, să epatez, și ușor ușor, stând atâția ani în aceste culturi, am putut să observ că femininul, masculinul și ce crezi tu că te face mai bărbat sunt diferite de cum am crescut eu.

Eu aș spune că e important să îți ajuți iubita sau soția în casă la treburile gospodărești, e important să aveți o comunicare continuă. Am avut și norocul să fiu crescut de mama, bunica și mătușa. Tata s-a despărțit de mama când aveam eu 10 ani. Eu am văzut puterea femeii și mă consider un feminist, din punctul ăsta de vedere. E o eră feministă. E diferit de anii '90, când bărbatul făcea bani și aducea acasă. Acum e foarte diferit”, a spus Gilbert Costache la DC News.