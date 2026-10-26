Putin ar urma să pună pe masa negocierilor o cerință care vizează direct România: revenirea NATO la granițele din 1997. Dan Grecu: E visul lui nerealizabil

Președintele rus Vladimir Putin. Sursa foto: Agerpres

Vladimir Putin vrea revenirea NATO la granițele din 1997 și ar putea cere asta la următoarea rundă de negocieri. Există vreun risc pentru România? Generalul-maior (r) Dan Grecu a răspuns la această întrebare.

Rusia va încerca să folosească o nouă rundă de negocieri de pace privind Ucraina pentru a obține concesii care să slăbească apărarea NATO, scrie The Telegraph, citând surse informate din cercurile diplomatice.

Kremlinul vrea Europa la masa discuțiilor privind pacea în Ucraina. Motivul ascuns

Iuri Ușakov, consilier de politică externă al Kremlinului, a declarat că Europa ar trebui inclusă în negocierile dintre oficialii ruși, ucraineni și americani, deoarece continentul ar fi crucial pentru ajungerea la un acord.

Însă surse diplomatice au declarat pentru The Telegraph că motivul real pentru care Rusia vrea includerea națiunilor europene la masa discuțiilor privind pacea în Ucraina este de a folosi următoarea rundă de discuții pentru a obține concesii privind extinderea NATO, pe care Vladimir Putin a numit-o "cauza principală" a războiului.

Kremlinul a sugerat anterior că președintele rus ar putea fi dispus să facă compromisuri în alte chestiuni dacă cerințele sale principale sunt îndeplinite, practic lipsind Ucraina de suveranitatea sa și forțând NATO să își reducă extinderea spre est.

Putin ar urma să ceară ca prezența militară a NATO în Europa să fie redusă la nivelul din 1997

Putin va cere, cel mai probabil, ca prezența militară a NATO în Europa să fie redusă la nivelul din 1997, înainte ca fostele state din blocul estic să înceapă să adere la Alianță, potrivit sursei citate.

România, vizată de cererile Kremlinului

Acest lucru ar putea însemna retragerea trupelor NATO din Polonia, România, Estonia, Letonia și Lituania, precum și din Finlanda, care a aderat la Alianță în 2023.

În acest context, DC NEWS l-a contactat pe Generalul-maior (r) Dan Grecu pentru a afla dacă cererea lui Putin ar putea fi acceptată și dacă România ar putea avea de suferit. Acesta a amintit că restrângerea granițelor NATO este o cerință mai veche a lui Putin și a explicat că nu există riscul ca o astfel solicitare să fie acceptată.

Generalul-maior (r) Dan Grecu: A cerut-o Putin, au cerut-o și alții înaintea lui

"E solicitarea lor. A cerut-o Putin, au cerut-o și alții înaintea lui. Mă îndoiesc că acest lucru s-ar putea întâmpla real pentru simplul motiv că asta ar însemna ca NATO să-și dea afară aproape jumătate din membri. Știu că asta este dorința Rusiei, dar nu cred că va avea vreo șansă de izbândă", ne-a spus Dan Grecu.

Întrebat apoi, concret, dacă există vreun risc pentru România, Dan Grecu a repetat că nu crede că Rusia are vreo șansă în acest sens și că așa ceva s-ar putea întâmpla doar dacă NATO se desființează.

"Nu cred că există nicio șansă de izbândă la așa ceva decât dacă se desființează NATO întru totul", a punctat Dan Grecu.

Cât ar putea cântări prietenia Trump-Putin

Întrebat apoi dacă recenta apropiere dintre Donald Trump și Vladimir Putin ar putea avea vreun impact, Dan Grecu a spus: "Aici este prietenia între Putin și Trump. Trump mai are maximum 2 ani, că așa e mandatul, Putin mai are cât trăiește, că la el, la țari, e pe viață. Deci nu are legătură relația lor cu o astfel de decizie.

La nivel de NATO Trump are putere de decizie cât au Statele Unite ale Americii. Odată ce își retrage într-un fel sau altul sprijinul pentru NATO sau spune că nu îi sprijină pe cei care nu bagă bani câți trebuie... Poziția lui în NATO este poziția SUA și aici el este cel care decide, indiscutabil, conform legislației americane are dreptul. (....) Trebuie să înțelegeți foarte clar. Rușii de prin 1993 au început cu subiectul acesta, de când începea Polonia, Ungaria și Cehia să fie membre. De atunci a început subiectul. Între timp, am venit și noi, au venit și balticii, au venit suedezii și finlandezii, și e normal că îi deranjează foarte mult. Trump ar fi în stare să agreeze o astfel de chestie, dar nimeni în afară de el dintre membrii NATO nu o va agrea. Este visul lui Putin nerealizabil, din punctul meu de vedere".

Trump, pregătit pentru un summit cu Putin și Xi

Kremlinul a anunțat în această săptămână, după întâlnirea dintre Putin și emisarul american Steve Witkoff că președintele rus Vladimir Putin a fost de acord să reia negocierile de pace cu Ucraina, mediate de Statele Unite, cel mai devreme luna viitoare. Totodată, ar fi fost discutată și posibilitatea unei întâlniri în China, luna viitoare, între Trump, Putin și președintele chinez Xi Jinping.

Kremlinul a declarat că Beijingul pregătește deja ceea ce ar urma să fie prima întâlnire de acest fel din istorie. Ulterior, Donald Trump s-a declarat pregătit să se întâlnească în China cu cei doi lideri , în noiembrie, în cadrul unui summit. Generalul Dan Grecu spune că cel mai bine e să așteptăm să vedem ce se va mai întâmpla atunci.

"Stați să îi vedem când se întâlnesc ăștia trei luna viitoare, căci cine știe ce nouă Ialtă pun la cale", a mai spus Dan Grecu.