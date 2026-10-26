Ministerul Culturii a blocat timp de un an și jumătate proiectul Spitalului de Pediatrie din Târgoviște. Motivul aberant, explicat de Corneliu Ștefan / video

Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița. Foto: Agerpres

Proiectul Spitalului de Pediatrie din Târgoviște a fost întârziat cu un an și jumătate din cauza unui aviz negativ al Ministerului Culturii. Corneliu Ștefan a spus de ce autoritățile au fost nevoite să schimbe amplasamentul și să reia proiectarea investiției de peste 80 de milioane de euro.

Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, a spus că județul Dâmbovița a accesat toate liniile de finanțare europeană disponibile și că toate proiectele depuse au fost finanțate și finalizate la timp, chiar și cele prin PNRR, un capitol la care România nu stă deloc bine. El a vorbit și despre avizul care a întârziat proiectul Spitalului de Pediatrie din Târgoviște cu un an și jumătate.

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„Ați reușit să atrageți printre cele mai multe fonduri europene, județul cu multe fonduri europene pentru lucrări de infrastructură. Fondurile europene sunt la 12% pe exercițiul 2021-2027 în România”, a spus Bogdan Chirieac.

„În Dâmbovița, nu avem nicio axă de finanțare pe care nu am accesat-o. Absolut toate proiectele pe care-am accesat sunt toate finalizate, inclusiv cele prin PNRR. Nu avem niciun proiect ratat.

Toate proiectele care au fost depuse au fost finanțate, toate au fost finalizate cu proces-verbal de recepție în termenul pe care l-am avut din partea Guvernului.

Pentru Dâmbovița, PNRR a fost un program bun pentru anumite axe, dar, în același timp, o spun cu tristețe, pentru că au fost foarte multe axe care nu au fost în realitatea noastră de zi cu zi sau de la firul ierbii. Au fost făcute anumite axe doar din birou, din Guvernul României la vremea respectivă, de când s-a negociat PNRR-ul, de domnul Ghinea”, a spus Corneliu Ștefan.

Investiții majore în județul Dâmbovița

Corneliu Ștefan a explicat că în județul Dâmbovița au fost modernizate mai multe secții ale Spitalului Județean din Târgoviște, a fost finalizată și noua Unitate de Primiri Urgențe, iar în prezent sunt în curs de reabilitare Spitalul de Pediatrie din Gura Ocniței și Secția de Boli Infecțioase din Târgoviște.

„Ce proiecte ați dus la bun sfârșit pe PNRR?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Sunt foarte multe proiecte. În sănătate, am reabilitat secții întregi din cadrul Spitalului Județean de Urgență. În ultimii șase ani avem cele mai mari sume investite din istoria Spitalului Județean de Urgență. Am finalizat prin PNRR secția de recuperare din cadrul Spitalului Județean, am finalizat ambulatoriul de specialitate pe alte fonduri - pe Programul Operațional Regional, am extins secția de cardiologie și din bugetul propriu al Consiliului Județean Dâmbovița, cu o valoare de 4 milioane de euro, avem cel mai modern angiograf din România, dintre spitalele de stat. Este la noi la Târgoviște. Avem foarte mulți pacienți care vin din București la Târgoviște.

Am finalizat Secția de Primiri Urgențe din Târgoviște. În două săptămâni o vom inaugura. Va fi o secție de primiri urgențe exact cum vedem prin spitalele private.

Avem astăzi în execuție reabilitarea Spitalului de Pediatrie de la Gura Ocniței, un proiect de 68 de milioane de lei cu finanțare din partea Consiliului Județean și Secția de Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean din Târgoviște unde suntem astăzi în plină execuție. Sunt proiecte importante pe care le avem în Spitalul Județean, proiecte pe care le-am inițiat.

Cea mai importantă investiție pe care am făcut-o în ultimul timp a fost aceea în resursa umană. Avem medici tineri care vin la Spitalul Județean, avem aproape 50 de medici tineri care au venit în ultima perioadă și cel mai îmbucurător este că au venit din alte județe și chiar din Republica Moldova, datorită condițiilor pe care le-am creat în ultima perioadă”, a spus Corneliu Ștefan.

Proiectul Spitalului de Pediatrie din Târgoviște, întârziat cu un an și jumătate din cauza unui aviz

Corneliu Ștefan a povestit că proiectul Spitalului de Pediatrie din Târgoviște a fost întârziat cu un an și jumătate din cauza unui aviz negativ al Ministerului Culturii. Din această cauză, au fost nevoiți să schimbe amplasamentul și să refacă proiectul.

„Cel mai frumos proiect, la care țin foarte mult, pe care l-am inițiat acum trei ani de zile, îmi doresc să construim la Târgoviște un spital de Pediatrie. În trei ani de zile am finalizat studiul de fezabilitate. Suntem acum la acordul de mediu, la Agenția de Mediu de la Târgoviște, pentru că am ratat un an și jumătate. Am schimbat amplasamentul unde doream să construim inițial Spitalul de Pediatrie. Acum am relocat, avem o altă locație”, a spus Corneliu Ștefan.

„De ce ați schimbat amplasamentul?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Am schimbat amplasamentul din cauza unui aviz din partea Ministerului Culturii. Un an și jumătate am stat la Ministerul Culturii. Chiar am fost personal în Comisia de monumente istorice, din cauza unui aviz, și le-am spus că noi acolo vrem să construim un spital pentru copii, nu altceva. Am stat un an și jumătate pentru acest aviz.

Am avut aviz negativ. Acea Comisie, dintr-un birou de la București, ne spunea că nu puteam să facem P+6, să facem P+3, pentru că în zona unde voiam să construim acest spital este o zonă de protecție. La 200 de metri se află un monument istoric.

Am înțeles, ne-am relocat, am avut un alt teren de 12.000 mp într-o zonă de dezvoltare, în Municipiul Târgoviște. Acum am finalizat studiul de fezabilitate, așteptăm ultimul aviz al mediului și voi scoate la licitație proiectare și execuție pentru acest Spital de Pediatrie de peste 80 de milioane de euro, care va fi un spital regional, nu doar un spital pentru județul Dâmbovița”, a spus Corneliu Ștefan.

Blocajul a adus prejudicii foarte mari investițiilor din județul Dâmbovița

„Acest blocaj de șase luni de zile a adus prejudicii foarte mari investițiilor din județul Dâmbovița. V-am dat exemplul care pentru mine contează foarte mult, acest Spital de Pediatrie. Din cauza unui singur aviz din partea Ministerului Culturii nu am putut demara licitația pentru proiectare și execuție pentru acel spital. A trebuit să schimb locația și să o luăm de la zero cu proiectarea”, a spus Corneliu Ștefan la DC News.

