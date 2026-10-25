Corneliu Ștefan, interviu la DC NEWS. Infastructură, investiții și industria de apărare: Ce urmează pentru Dâmbovița

Corneliu Ștefan, președintele CJ Dâmbovița. Foto: Agerpres

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, este invitat, luni, 26 octombrie, la interviurile DC NEWS.

Luni, 26 octombrie, Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, este invitatul analistului politic Bogdan Chirieac la interviurile DC NEWS, pentru o discuție despre dezvoltarea județului, investiții strategice și noile proiecte care pot contura viitorul Dâmboviței.

În centrul atenției se vor afla și marile proiecte de infrastructură, cu accent pe îmbunătățirea legăturii rutiere dintre Târgoviște și București, dar și potențialul economic al județului, oportunitățile pentru investitori și perspectivele de dezvoltare în industria de apărare, un domeniu cu tradiție pentru Dâmbovița, în care județul își propune să devină un hub strategic.

Principalele subiecte de discuție vor fi:

Dezvoltarea județului Dâmbovița în ultimii ani

Proiecte de infrastructură majore Târgoviște-București

Investiții în Educație, Sănătate și Cultură

Oportunități de afaceri în Dâmbovița

Industria militară, hub în Dâmbovița

Interviul poate fi urmărit LIVE, luni, 26 octombrie, începând cu ora 13:00, pe site-urile DC News și DC News TV, pe paginile de Facebook ale acestora, dar și pe canalul de YouTube DC News.