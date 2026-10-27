Spitalul de Pediatrie Gura Ocniței, județul Dâmbovița, în plin proces de modernizare

Foto: Facebook Corneliu Ștefan

Din articol Modernizarea Secției de Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște

Lucrările la Spitalul de Pediatrie Gura Ocniței sunt în plină modernizare și reabilitare, a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

"Am fost în teren, la Spitalul de Pediatrie Gura Ocniței, unde lucrările de reabilitare și modernizare a pavilioanelor A, B și C sunt în plină desfășurare.

Investiția, în valoare de aproximativ 64.600.000 de lei, va aduce condiții mai bune de tratament și îngrijire pentru copii.

Pentru mine, sănătatea copiilor rămâne o prioritate. Îmi doresc ca fiecare investiție în sistemul medical dâmbovițean să aducă servicii mai bune și un mediu în care micii pacienți să primească îngrijirea de care au nevoie.

Continuăm investițiile în sănătate, cu grijă și responsabilitate față de dâmbovițeni!", a anunțat Corneliu Ștefan.

Modernizarea Secției de Boli Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgoviște

Proiectul, care este în plină desfășurare, în valoare de peste 32.000.000 de lei, va duce la reabilitarea și modernizarea corpurile de clădire C1 și C3, pentru a asigura condiții mai bune atât pacienților, cât și personalului medical.

Lucrările vor include creșterea eficienței energetice, modernizarea sistemelor de ventilație și climatizare, înlocuirea instalațiilor electrice, termice și sanitare, precum și reducerea consumului de energie și a costurilor de funcționare.