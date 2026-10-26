Circulația pe Transalpina, închisă parțial din cauza ninsorii, pe termen nedeterminat. Vremea în următoarele zile - Video

Ninsoare pe Transalpina. Sursa foto: captură video DRDP Craiova

Circulația pe Transalpina a fost închisă parțial din cauza ninsorii. Autoritățile anunță că, deocamdată, nu pot estima când va fi redeschis drumul.

DRDP Craiova anunță, într-o postare pe pagina de Facebook, că circulația pe Transalpina a fost închisă parțial luni, 26 octombrie, de la ora 18:00, din cauza ninsorii și a condițiilor meteorologice nefavorabile.

Este vorba despre sectorul montan al DN 67C, între Rânca și Obârșia Lotrului. Deocamdată nu se știe când va fi redeschis drumul. Potrivit autorităților, reluarea traficului va depinde de evoluția vremii.

"Începând cu data de 26 octombrie 2026, ora 18:00, circulația rutieră pe sectorul montan al DN 67C Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului, a fost închisă temporar din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Avertisment pentru participanții la trafic

Având în vedere prognoza meteorologică pentru zilele următoare, nu putem estima, în acest moment, data redeschiderii circulației.

Reluarea traficului va depinde de evoluția vremii și de condițiile de siguranță de pe sectorul de drum.

Atragem atenția participanților la trafic că în perioada când circulația rutieră este restricționată, pe acest sector nu se fac revizii cu utilaje", transmite DRDP Craiova.

Cum va fi vremea în următoarele zile

Potrivit prognozei ANM, în intervalul 27.10.2026, ora 08:00 - 28.10.2026, ora 08:00, În sudul, estul și centrul țării vremea va fi rece și predominant închisă. Temporar va ploua în Dobrogea, Muntenia, Moldova, cea mai mare parte a Olteniei și Transilvaniei. Cantitățile de apă vor fi de 10...15 l/mp, iar în județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu vor fi de 20...30 l/mp și izolat de 40 l/mp. La altitudini de peste 1700 m vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 3...5 cm. În restul teritoriului nu vor fi variații termice semnificative, înnorările vor fi temporare și ploile pe spații mici. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în estul Munteniei unde vor fi viteze de 50...70 km/h, dar temporar și în sudul și centrul Moldovei și în Dobrogea (40...50 km/h), iar în zona montană înaltă rafalele vor depăși 60...70 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 7 grade în estul Transilvaniei și 17 grade pe litoral, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 și 14 grade. Izolat dimineața și pe arii restrânse noaptea va fi ceață.

În intervalul 28.10.2026, ora 08:00 - 29.10.2026, ora 08:00, în estul și în sudul țării vremea se va menține rece și închisă, însă în restul țării valorile termice vor crește față de ziua precedentă și înnorările vor fi temporare. Va ploua (cantități de apă în general de 2...6 l/mp), local în Oltenia, Muntenia și Moldova, pe arii restrânse în Transilvania și pe spații mici în celelalte regiuni, iar pe crestele montane trecător vor fi precipitații mixte. În sud-est izolat vor fi descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în estul Munteniei, sudul Moldovei, pe litoral și în zona montană înaltă, cu viteze în general de 40...50 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 19 grade, iar cele minime se vor încadra între 3 grade în sud-vest și 12 grade pe litoral. Dimineața și noaptea pe arii restrânse va fi ceață.

Precizăm că Roxana Bojariu, climatolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat, în exclusivitate pentru DC NEWS, la ce să ne așteptăm în această iarnă.