”Au spus că peste capul lor nu se va realiza această investiție”. Drumurile promise de România din 2012 se fac abia acum. Corneliu Ștefan explică miza și blocajul VIDEO

Modernizarea DN71 București-Bâldana-Târgoviște a fost întârziată 22 de ani, iar rezilierea contractului din 2019 a prelungit blocajul, subliniază Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița. Miza este un drum esențial pentru siguranța șoferilor și pentru investitorii din județ, care ar urma să fie modernizat la patru benzi în maximum doi ani.

Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, a vorbit, în interviul DCNews, acordat analistului politic Bogdan Chirieac, despre cea mai importantă investiție din județ, blocată din 2004.

Cea mai importantă investiție din Dâmbovița, blocată din 2004

”Cea mai importantă investiție din județul Dâmbovița, care a fost blocată, din 2004- suntem în 2026, vă dați seama, 22 de ani, județul Dâmbovița a stat pe dreapta între județe care s-au dezvoltat, Argeș și Prahova, cu acest Drum Național, DN71 București- Bâldana - Târgoviște. De la Bâldana până la Târgoviște a fost blocat doar din răutatea unor miniștri de dreapta.

USR a reziliat contractul!

Trebuie să spunem adevărul: în 2005, PDL-ul, când a venit la guvernare, în 2008- PNL-ul, în 2019 - USR-ul, ai dvs., care au reziliat contractul. Din pix! Dacă făcea un ministru PSD acest lucru, nu mai exista până astăzi. În 2021, am reluat discuția la Ministerul Transporturilor și am pierdut trei ani și uitați că acum, în 2026, lucrăm la modernizarea și reabilitatea pe patru benzi, până la Bâldana. 22 de ani, Dâmbovița a stat pe dreapta! Am muncit, împreună cu colegii mei, să scoatem la lumină proiectele uitate pentru județul Dâmbovița” a spus Corneliu Ștefan, în interviul DCNews.

Promisiunile ratate în fața investitorilor

Analistul politic DCNews Bogdan Chirieac a intervenit, subliniind: ”Trebuie să mai spunem un lucru, drumul Târgoviște - București e drumul morții, tirurile trec la distanță de 5-10 centimetri între oglinzile retrovizoare, cu viteză mare. Ați atras multe investiții, aveți fabrică de mașini de spălat (”Cea mai mare din Europa” - a intervenit Corneliu Ștefan) și trebuie să le scoateți de acolo, dar drumul e impracticabil”.

”Dacă vreți adevărul până la capăt, când s-a construit acea fabrică la intrare în municipiul Târgoviște, în comuna Ulmi, a fost un angajament al Guvernului României de la acea vreme că, în maximum doi ani, vom avea patru benzi până la Bâldana. Și suntem în 2026. Fabrica s-a construit în 2012. N-a trecut mult (ironie n.r.). În 2007, când a venit firma Renault la Titu, statul român, Guvernul, printr-un protocol, primul punct, articolul 1 preciza că-n maximum doi ani vom avea patru benzi de la Titu până la Bâldana și cu un drum de legătură de la Titu până la Autostrada A1, ca să aibă legături cu Mioveni, cu Pitești. Suntem în 2026, anul acesta, în septembrie, am finalizat patru benzi de la Bâldana până la Titu. Acum, Consiliul Județean Dâmbovița, de șase luni, a scos la licitație drumul de legătură între DN7 și Autostrada A1” a punctat Corneliu Ștefan.

Drum blocat de ”capul USR”

Drumul București - Târgoviște, pe patru benzi, ar urma să fie gata în maximum doi ani, a mai spus Corneliu Ștefan. Drumul este în lucru de un an: ”A fost proiectare și execuție, a durat până a fost aprobat proiectul de Ministerul Transporturilor, de CNAIR, până a fost finalizat, până au primit aprobările, până am primit toate avizele, până am trecut de toate sesizările și reclamațiile tuturor celor care au exprimat public, în județul Dâmbovița, că peste capul lor nu se va realiza această investiție, bineînțeles, tot reprezentanții USR”.

Întrebat cu ce-i deranjează un drum mai sigur, pe patru benzi, Corneliu Ștefan a indicat declarații publice în care au spus că ”peste capul lor, această investiție nu trebuie să se facă”.