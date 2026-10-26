Fază tare în biroul lui Chirieac, în timp ce vorbea de Călin Georgescu / video

Bogdan Chirieac și Anca Murgoci au discutat despre situația lui Călin Georgescu, dar dialogul din biroul analistului politic a fost întrerupt de un moment neașteptat.
Analistul politic Bogdan Chirieac și Anca Murgoci, redactor-șef DC News, au discutat despre controlul judiciar primit de Călin Georgescu. Bogdan Chirieac este de părere că procurorii sunt cei care l-au făcut pe Călin Georgescu să pară erou în ochii oamenilor.
Acesta a mai spus că nu are încredere în justiția din România și a criticat modul în care au fost făcute dosarele și intervenția autorităților la casa lui Călin Georgescu.
Dialogul dintre cei doi nu a fost lipsit de incidente, motiv pentru care vă invităm să urmăriți o fază tare la finalul videoclipului.
„Domnule Chirieac, ați văzut ultima decizie în ceea ce-l privește pe Călin Georgescu? A primit control judiciar. Cum vedeți asta?”, a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News.
„I-au dat control judiciar?”, a întrebat Bogdan Chirieac.
„Momentan... Nu e decizie definitivă”, a spus Anca Murgoci.
„Domne, au vrut să-l facă erou. Niște domni procurori și-au luat în seamă meseria și au vrut neapărat să se bage în politică și din politică a ieșit ce ați văzut în momentul ăsta: Călin Georgescu este un erou în ochii publicului din România. Credeți-mă că nu-l sprijin deloc pe Călin Georgescu, dar nu am ce să fac, dacă domnii procurori și-au pus în gând să-l facă mare, l-au făcut mare”, a spus Bogdan Chirieac.
„Și ați văzut ce este la Arestul Central. E puhoi de lume acolo”, a spus Anca Murgoci.
„Pe bună dreptate! Că și dosarele alea pe care le-au făcut, jumătate din ele sunt inventate. Nu știu asta cu țeapa pe care a dat-o de un milion, dacă o fi țeapă. Eu nu am nicio încredere în justiția din România, cu toată dragostea spun asta.
Oamenii s-au dus fiindcă au stat acolo de o lună de zile, iar chestiunea aia că i-au spart ușa de la casă după ce omul era deja arestat și s-au dus cu mitraliera după doamna Cristela și copii, e inacceptabilă”, a spus Bogdan Chirieac.
Vă invităm să urmăriți faza tare la finalul videoclipului!
Video:
@rodcnews Călin Georgescu, liber?!Tribunalul București a respins, luni, ca neîntemeiată, cererea DIICOT de prelungire cu 30 de zile a măsurii arestului preventiv în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată de procurori. Detalii pe dcnews.ro / Anca Murgoci și Bogdan Chirieac / #cg #calingeorgescupresedinte2024 ♬ sunet original - DC News