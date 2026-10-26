Fază tare în biroul lui Chirieac, în timp ce vorbea de Călin Georgescu / video

Anca Murgoci, Bogdan Chirieac și o susținătoare CG

Bogdan Chirieac și Anca Murgoci au discutat despre situația lui Călin Georgescu, dar dialogul din biroul analistului politic a fost întrerupt de un moment neașteptat.

Analistul politic Bogdan Chirieac și Anca Murgoci, redactor-șef DC News, au discutat despre controlul judiciar primit de Călin Georgescu. Bogdan Chirieac este de părere că procurorii sunt cei care l-au făcut pe Călin Georgescu să pară erou în ochii oamenilor.

Acesta a mai spus că nu are încredere în justiția din România și a criticat modul în care au fost făcute dosarele și intervenția autorităților la casa lui Călin Georgescu.

Dialogul dintre cei doi nu a fost lipsit de incidente, motiv pentru care vă invităm să urmăriți o fază tare la finalul videoclipului.

„Domnule Chirieac, ați văzut ultima decizie în ceea ce-l privește pe Călin Georgescu? A primit control judiciar. Cum vedeți asta?”, a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„I-au dat control judiciar?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Momentan... Nu e decizie definitivă”, a spus Anca Murgoci.

„Domne, au vrut să-l facă erou. Niște domni procurori și-au luat în seamă meseria și au vrut neapărat să se bage în politică și din politică a ieșit ce ați văzut în momentul ăsta: Călin Georgescu este un erou în ochii publicului din România. Credeți-mă că nu-l sprijin deloc pe Călin Georgescu, dar nu am ce să fac, dacă domnii procurori și-au pus în gând să-l facă mare, l-au făcut mare”, a spus Bogdan Chirieac.

„Și ați văzut ce este la Arestul Central. E puhoi de lume acolo”, a spus Anca Murgoci.

„Pe bună dreptate! Că și dosarele alea pe care le-au făcut, jumătate din ele sunt inventate. Nu știu asta cu țeapa pe care a dat-o de un milion, dacă o fi țeapă. Eu nu am nicio încredere în justiția din România, cu toată dragostea spun asta.

Oamenii s-au dus fiindcă au stat acolo de o lună de zile, iar chestiunea aia că i-au spart ușa de la casă după ce omul era deja arestat și s-au dus cu mitraliera după doamna Cristela și copii, e inacceptabilă”, a spus Bogdan Chirieac.

Vă invităm să urmăriți faza tare la finalul videoclipului!

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