România are fabrici de armament, dar comenzile SAFE le ocolesc. Corneliu Ștefan acuză Guvernul Bolojan

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Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a acuzat Guvernul Bolojan că fabricile de armament din județ au fost ignorate în cadrul Programului SAFE, deși acestea ar putea contribui la dezvoltarea industriei naționale de apărare. Într-un dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac, la interviurile DC News, președintele CJ Dâmbovița a atras atenția asupra lipsei comenzilor și prejudiciilor provocate industriei locale de armament.

Dezvăluirea a fost făcută de Corneliu Ștefan la interviurile DC News, într-un dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac. Acesta a precizat că județul Dâmbovița a fost văduvit de proiecte prin Programul SAFE, care ar fi asigurat funcționarea în condiții normale a fabricilor.

„În România, nimic din Programul SAFE nu se află pe raza județului Dâmbovița, absolut nimic. Avem fabrică specializată la Dragomirești, avem fabrică specializată la Mija, avem fabrică specializată la Moreni, avem cea mai mare investiție privind obuzierele K9 și K10, pe care o construim cu coreenii, la Petrești, și tot acolo avem și fabrica Iveco. Nicio comandă nu se duce către aceste fabrici”, a spus Corneliu Ștefan.

„Industria asta de apărare a făcut-o Nicolae Ceaușescu în Dâmbovița și Prahova cu cap, la baza dealului, ca să fie greu de atacat, ușor de apărat”, a punctat Bogdan Chirieac.

„Nicio comandă din Programul SAFE nu se îndreaptă către fabricile de armament din Dâmbovița. Este absurd! Trebuie să vedem în perioada următoare ce putem face pentru a redresa aceste fabrici. Până acum 8 luni, acestea erau pe profit. La Dragomirești lucrau în trei schimburi, aveau comenzi etc. Sunt 8 luni în care statul român nu s-a gândit la industria de apărare, 8 luni în care am ucis tot ceea ce am muncit în ultimii ani. Asta este adevărul”, a spus Corneliu Ștefan.

„Cel mai bun exemplu pentru SAFE este Polonia. 70% din bani se duc pe industria locală. Noi nu am fost în stare să ducem pe industria locală”, a adăugat președintele CJ Dâmbovița.

Corneliu Ștefan: „Pe mine mă interesează locurile de muncă”

Corneliu Ștefan a declarat că nu a găsit deschidere la fostul premier al României, Ilie Bolojan, în ceea ce privește sprijinirea industriei de apărare din județul Dâmbovița și susținerea fabricilor locale prin comenzile statului român.

„Tot dumneavoastră erați președintele CJ Dâmbovița și atunci, nu ați avut niciun dialog cu Guvernul Bolojan?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Am fost de nenumărate ori. Nu a fost interesat. Ăsta e adevărul. Când am avut dialog cu Guvernul, s-a văzut! La Dragomirești lucrau în trei schimburi, la Mija aveau comenzi, la Moreni am adus cel mai mare investitor și vom construi un nou vehicul pentru Armata Română și Ministerul Afacerilor Interne. De asemenea, la Petrești se construiește acea fabrică de către coreeni, o investiție deosebit de importantă. Aștept să creeze locuri de muncă, iar prin următorul program statul român să cumpere de la fabricile pe care le avem în județul Dâmbovița. Pe mine mă interesează taxele și impozitele care rămân pe raza județului Dâmbovița, locurile de muncă pe care le creează acești investitori”, a punctat Corneliu Ștefan.

„Pur și simplu, noaptea minții. Și cu avizul de la Cultură, și cu avizul de la Mediu, și cu Programul SAFE, care nu a ținut cont de industria locală”, a completat Bogdan Chirieac.

„Acest blocaj a adus prejudicii foarte mari investițiilor din județul Dâmbovița”, a replicat președintele Consiliului Județean Dâmbovița.