Ilie Bolojan și Mihai Jurca nu ar fi părăsit, încă, locuințele RA-APPS - surse

Ilie Bolojan - Inquam Photos/ Octav Ganea

Ilie Bolojan, premierul demis și actualul președinte al PNL, nu ar fi eliberat, până acum, vila pusă la dispoziție de RA-APPS, după schimbarea Guvernului. Nici Mihai Jurca, fostul șef al Cancelariei prim-ministrului.

Fostul premier Ilie Bolojan nu ar fi eliberat până acum vila pusă la dispoziție de RA-APPS. Potrivit unor surse Realitatea Plus, nici Mihai Jurca, fostul șef al Cancelariei prim-ministrului, nu ar fi părăsit locuința de protocol.

Dragoș Pîslaru a eliberat locuința oferită de stat

Fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ar fi eliberat locuința sâmbătă.

Dragoș Pîslaru și Ilie Bolojan / Sursa foto: Agerpres

Cazul său a provocat multe controverse după ce s-a aflat că acesta ar fi primit o locuință de protocol, deși în declarația sa de avere din 2024 figura cu două proprietăți în București. Ulterior, una dintre proprietăți ar fi fost vândută, iar cealaltă ar fi fost transferată părinților săi.

În explicațiile oferite la acel moment, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a susținut că fostul ministru nu putea locui împreună cu părinții săi, în vârstă de 83 și 88 de ani, din cauza configurației imobilului, a problemelor medicale și a spațiului necesar acestora.

La data de 23 decembrie 2024, prin încheierea la notar a unui contract de vânzare-cumpărare, ministrul a vândut apartamentul din București care figura în declarația de avere depusă în 2025.

Ce spunea RA-APPS

Remintim că DCNews a scris despre acest subiect, în lun iulie a acestui an, cerând un punct de vedere fostului ministru.

În 16 aprilie 2025, Dragoș Pîslaru a angajat o promisiune de cumpărare pentru un imobil în Belgia, pentru care a semnat actele și a devenit proprietar pe 5 august.

În aceeași perioadă, pentru simplificarea procesului de achiziție al imobilului din Belgia, ministrul Dragoș Pîslaru a demarat procedurile pentru returnarea în familie a casei părinților.

Atunci, RA-APPS a răspuns că până la finalizarea notarială / înscrierea cadastrală a situației imobilului nu îi poate oferi o locuință de serviciu.

În momentul clarificării legale a faptului că imobilul nu se mai afla în proprietatea ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, a fost redepusă cererea de sprijin pentru locuința de serviciu, care ulterior a fost aprobată cu respectarea tuturor prevederilor legale.

Mihai Jurca / Sursa Foto: Agerpres

În cazul lui Ilie Bolojan și al lui Mihai Jurca, situația este diferită. Cei doi nu ar fi eliberat încă locuințele puse la dispoziție de stat. Rămâne de văzut când vor părăsi imobilele și care sunt motivele pentru care acestea sunt încă ocupate, după schimbările de la nivelul conducerii Guvernului.