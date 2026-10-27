MApN, contract de peste 320 de milioane de lei pentru achiziția a patru radare mobile de dirijare la apropiere și aterizare

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Ministerul Apărării Naționale (MApN) a semnat un contract în valoare de 326,5 milioane de lei pentru achiziția a patru radare mobile de dirijare la apropiere și aterizare.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță semnarea unui nou contract pentru modernizarea Forțelor Aeriene Române.

Prin Direcția generală pentru armamente, MApN a semnat marți, 27 octombrie, contractul pentru achiziția a patru sisteme radar mobile de dirijare la apropiere și aterizare (RDAAM), cu asocierea formată din companiile THALES ROMANIA SRL și THALES LAS FRANCE SAS. Potrivit sursei citate, valoarea contractului este de aproximativ 326,5 milioane de lei, fără TVA, iar livrările vor fi realizate etapizat, începând cu anul 2028.

La ce vor fi folosite noile sisteme radar

"Noile sisteme radar vor contribui la modernizarea capacităților Forțelor Aeriene Române de control al traficului aerian, prin asigurarea identificării și urmăririi aeronavelor, precum și a dirijării acestora în fazele de apropiere și aterizare, inclusiv în condiții meteorologice dificile și într-un mediu electromagnetic ostil.

Sistemele vor putea fi utilizate atât pentru aeronave militare, cât și civile, pe timp de zi și de noapte, și vor permite transmiterea informațiilor către sistemele naționale sau NATO de comandă și control aerian. Caracterul mobil al sistemelor va permite utilizarea acestora inclusiv în locații alternative, reducând dependența de infrastructura fixă a bazelor aeriene și contribuind la creșterea flexibilității și rezilienței operaționale.

Achiziția face parte din programele de înzestrare destinate modernizării Forțelor Aeriene Române și creșterii capacității de îndeplinire a misiunilor, inclusiv în context aliat.

Detalii despre compania THALES ROMANIA SRL

Totodată, contractul evidențiază dimensiunea industrială a cooperării româno-franceze în domeniul apărării. Compania THALES ROMANIA SRL, societate cu sediul în România și cu activități în domeniul tehnologiilor avansate, oferă oportunități pentru valorificarea expertizei specialiștilor români, dezvoltarea competențelor tehnologice și consolidarea capacităților industriale din România, inclusiv prin transfer de know-how și tehnologie.

Specialiștii Thales România vor contribui, alături de partenerii locali, la instalarea, integrarea și asigurarea disponibilității sistemelor pe termen lung. Această abordare reflectă obiectivul Ministerului Apărării Naționale ca investițiile în înzestrarea Armatei României să contribuie nu doar la creșterea capacității de apărare, ci și la susținerea activității economice, a locurilor de muncă înalt calificate și a industriei de apărare din România", transmite MApN într-un comunicat de presă.

Noile achiziții făcute de MApN vin în contextul provocărilor de securitate cu care se confruntă țara noastră, inclusiv al incidentelor cu drone în apropierea sau în spațiul aerian național, care au evidențiat importanța consolidării investițiilor în apărare, dar și în capacitățile de supraveghere și control aerian. Reamintim că de Ziua Armatei Române, premierul Luca Niculescu a declarat că Guvernul pe care îl conduce "și-a asumat trei direcții clare în domeniul apărării: modernizarea Armatei României, consolidarea alianțelor noastre și respectul față de omul în uniformă". Totodată, președintele Nicușor Dan a spus că "o armată puternică se bazează pe economie puternică. Înzestrarea militară și relansarea industriei noastre de apărare sunt indisolubil legate".