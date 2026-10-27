Circulația pe Transfăgărășan se închide: "Siguranța celor care tranzitează astfel de zone montane, în pericol"

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Circulația pe Transfăgărășan (DN 7C) se închide temporar din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

"Condițiile meteorologice nefavorabile închid temporar circulația pe Transfăgărășan (DN 7C).

Marți, 27.10.2026, ora 18:00 din cauza fenomenelor meteorologice nefavorabile (ninsoare, ceață și temperaturile scăzute) se închide circulația rutieră pe Transfăgărășan (DN 7C), între Piscul Negru (județul Argeș) si Bâlea Cascadă (județul Sibiu), pe sectorul cuprins între km 108+000 si km 130+800.

La altitudini mari, schimbarea condițiilor meteorologice are o dinamică sporită, ceea ce face ca siguranța celor care tranzitează astfel de zone montane să fie pusă în pericol de aparitia fenomenelor meteorologice imprevizibile în această perioadă a anului", transmite CNAIR.

Când s-ar putea redeschide

"Redeschiderea sectorului închis temporar sau închiderea definitivă a întregului sector, pe perioada iernii, se va face în funcție de evoluția condițiilor meteorologice cu verificarea prealabilă a condițiilor de viabilitate și siguranță, potrivit reglementărilor aplicabile.

Reprezentanții SDN Sibiu - DRDP Brasov cât și SDN Pitești - DRDP București vor monta semnalizarea rutieră specifică pentru sectorul de drum închis, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare", se mai arată în comunicatul transmis.

Capcană pentru șoferii nepregătiți.

Zille trecute, utilajele DRDP Brașov interveneau la foc automat pe DN 7C pentru îndepărtarea căderilor masive de zăpadă și combaterea poleiului.

Drumarii le-au cerut, încă de atunci, conducătorilor auto fără echipare completă de iarnă să evite zona montană, iar salvamontiștii dădeu alarma pentru cotele de peste 1.600 de metri, unde viscolul și gerul pun în pericol viața turiștilor de pe trasee.

Valul de frig a lovit crestele încă de joi seară, iar depunerile din zona alpină a județului Argeș riscă să transforme tronsonul montan într-o capcană pentru șoferii nepregătiți.

Cei care pornesc la drum fără anvelope dedicate sau fără lanțuri antiderapante riscă atât amenzi uriașe, cât și blocarea totală a traficului montan sau derapaje fatale în prăpăstii.

Alertă Salvamont la peste 1.600 de metri

Salvamont Argeș a emis, în urmă cu doar câteva zile, o atenționare pentru toți cei aflați în Masivul Făgăraș sau în apropierea cabanelor de altitudine.

La peste 1.600 de metri, vizibilitatea a scăzut la cote periculoase din cauza ceții dense și a viscolului, iar valorile termice au coborât sub pragul de îngheț.

Turiștii sunt sfătuiți să consulte prognoza meteo înainte de orice plecare, să aibă bocanci de iarnă, haine tehnice impermeabile, mănuși și căciuli și să abandoneze fără ezitare traseele de creastă.

Pe vreme închisă, riscul de rătăcire și șoc hipotermic crește cu fiecare oră petrecută în viscol.