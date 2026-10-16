Iarnă în toată regula pe Transfăgărășan! Drumarii intervin de urgență cu utilajele: Nu circulați dacă nu sunteți pregătiți! / FOTO: colaj capturi video Facebook @DRP Brașov și @Salvamont Argeș

Iarna a pus stăpânire pe Transfăgărășan la mijlocul lunii octombrie: utilajele DRDP Brașov intervin la foc automat pe DN 7C pentru îndepărtarea sulurilor masive de zăpadă și combaterea poleiului. În timp ce drumarii le cer insistent conducătorilor auto fără echipare completă de iarnă să evite zona montană, salvamontiștii dau alarma pentru cotele de peste 1.600 de metri, unde viscolul și gerul pun în pericol viața turiștilor de pe trasee.

Transfăgărășanul este lovit în plin de ninsori consistente, iar carosabilul este acoperit de un strat gros de omăt pe sectorul de creastă. Echipele de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov au ieșit încă de la primele ore ale dimineții de vineri cu lamele și materialele antiderapante pentru a debloca DN 7C.

Valul de frig a lovit crestele încă de joi seară, iar depunerile din zona alpină a județului Argeș riscă să transforme tronsonul montan într-o capcană pentru șoferii nepregătiți.

Reprezentanții DRDP Brașov avertizează că temperaturile înghețate vor persista pe parcursul zilelor următoare. Utilajele grele acționează la foc continuu pentru a degaja banda de rulare și pentru a împiedica formarea poleiului.

„Intervenim cu utilajele de deszăpezire şi materiale antiderapante în zona alpină a Transfăgărăşanului pentru a curăţa carosabilul de acumulările semnificative de zăpadă. Condiţiile meteo vor rămâne asemănătoare şi în următoarele zile aşa că vă rugăm să nu circulaţi pe acest sector dacă nu sunteţi pregătiţi să circulaţi în condiţii de iarnă!”, au scris reprezentanții DRDP Brașov pe pagina de Facebook.

Cei care pornesc la drum fără anvelope dedicate sau fără lanțuri antiderapante riscă atât amenzi uriașe, cât și blocarea totală a traficului montan sau derapaje fatale în prăpăstii.

Alertă Salvamont la peste 1.600 de metri: ceață densă, ger și risc mare de hipotermie

Situația a devenit critică și pentru iubitorii de drumeții. Salvamont Argeș a emis o atenționare pe Facebook pentru toți cei aflați în Masivul Făgăraș sau în apropierea cabanelor de altitudine.

La peste 1.600 de metri, vizibilitatea a scăzut la cote periculoase din cauza ceții dense și a viscolului, iar valorile termice au coborât vertiginos sub pragul de îngheț. Salvatorii montani le cer turiștilor să consulte prognoza meteo înainte de orice plecare, să aibă bocanci de iarnă, haine tehnice impermeabile, mănuși și căciuli și să abandoneze fără ezitare traseele de creastă. Pe vreme închisă, orientarea pe potecile montane devine aproape imposibilă, iar riscul de rătăcire și șoc hipotermic crește cu fiecare oră petrecută în viscol.

„ATENȚIONARE PENTRU ȘOFERI ȘI TURIȘTI - TRANSFĂGĂRĂȘAN

Ninge pe Transfăgărășan, la altitudini de peste 1.600 de metri, iar vizibilitatea este redusă. Condițiile meteorologice impun prudență sporită atât pentru conducătorii auto, cât și pentru turiștii aflați în zona montană.

ȘOFERI - Atenție la drum!

Reduceți viteza și adaptați deplasarea la condițiile meteo și de drum.

Păstrați distanța de siguranță și evitați manevrele bruște.

Asigurați-vă că autovehiculul este echipat corespunzător condițiilor de iarnă.

Respectați semnalizarea rutieră și eventualele restricții de circulație.

TURIȘTI - Atenție la munte!

Informați-vă asupra condițiilor meteorologice înainte de plecare.

Echipati-vă corespunzător temperaturilor scăzute și precipitațiilor.

Evitați traseele expuse și deplasările care vă pot pune în pericol în condiții de vizibilitate redusă.

Nu subestimați schimbările rapide ale vremii la altitudine.

INFORMAȚI-VĂ ÎNAINTE DE A PORNI LA DRUM!

Verificați prognoza meteo, starea drumului, eventualele restricții de circulație și condițiile de acces în zona montană. Urmăriți informările oficiale ale autorităților și ale serviciilor Salvamont.

Nu vă bazați doar pe condițiile meteo de la plecare. La munte, vremea se poate schimba rapid, iar siguranța trebuie să fie prioritară.

Fiți prudenți, informați-vă din surse oficiale și alegeți întotdeauna siguranța!

În caz de urgență, apelați 112 sau Dispeceratul Național Salvamont-0SALVAMONT, adică 0725826668”, au transmis reprezentanții Salvamont Argeș.