Cod galben ANM de ploi abundente și lapoviță la munte: Zonele afectate în intervalul 12-14 octombrie 2026

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Administrația Națională de Meteorologie a emis o serie de avertizări de vreme severă pentru București și jumătatea de sud-est a României, valabile de la 12 până la 14 octombrie. Un Cod galben aduce ploi abundente de până la 40 l/mp în Muntenia, Oltenia și Carpații de Curbură, în timp ce la munte temperaturile prăbușite aduc lapoviță, primele ninsori și rafale de vânt de până la 120 km/h. În Capitală, vremea devine deosebit de rece, cu maxime de numai 14 grade și ploi continue.

Toamna blândă își încheie brusc domnia peste România și lasă loc unui val de aer rece cu manifestări de iarnă timpurie. Administrația Națională de Meteorologie a emis o serie de avertizări oficiale de vreme deosebit de rece, precipitații abundente și vânt pentru zonele montane înalte. Zeci de localități din vestul și sud-estul țării s-au trezit sub o pătură densă de ceață cu vizibilitate aproape de zero, în timp ce Muntenia, sud-estul Olteniei și crestele Carpaților intră sub incidența unui Cod galben de ploi însemnate cantitativ și ninsori, conform unui comunicat ANM remis DC News.

Schimbarea de regim termic este una brutală. Dacă în urmă cu doar câteva zile valorile termice aminteau de finalul verii, termometrele coboară acum cu mult sub mediile multianuale specifice jumătății lunii octombrie. Masa de aer polar aduce temperaturi de îngheț la altitudini mari, unde picăturile de ploaie se transformă în fulgi de nea, iar în zonele joase sistemele de canalizare sunt puse la încercare de acumulările rapide de apă.

Cod galben de ploi torențiale în Muntenia și Oltenia: Se adună până la 40 de litri pe metru pătrat

Atenționarea meteorologică Cod galben emisă de Centrul Național de Prognoze Meteorologice este valabilă în intervalul 12 octombrie, ora 10:00 – 13 octombrie, ora 10:00. Fenomenele vizate sunt ploile însemnate cantitativ, care vor cădea în mod continuu și pe alocuri vor avea caracter de aversă.

Zonele cele mai afectate cuprind estul Olteniei, vestul, centrul și nordul Munteniei, alături de Carpații de Curbură. Pe lista județelor vizate de această avertizare se află Argeș, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Teleorman, alături de municipiul București și, parțial, județele Brașov, Covasna și Vrancea.

Meteorologii precizează că, în intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare pe parcursul celor 24 de ore, cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 l/mp și izolat vor depăși 40 l/mp.

Lapoviță și ninsori la altitudini mari: Vântul atinge 120 km/h pe creste

Tabloul meteo general este completat de o informare meteorologică valabilă de la 12 octombrie, ora 10:00, până la 14 octombrie, ora 10:00. Aria ploilor acoperă întreaga jumătate de sud-est a României, cu acumulări generale de 15–20 l/mp și punctual peste 30 l/mp.

La altitudini mai mari de 1500 de metri, precipitațiile capătă aspect de iarnă: ploaia se schimbă în lapoviță și ninsoare. În Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele de vânt vor mătura crestele cu viteze de 70–90 km/h.

Pericolul a atins cote extreme în masivele din Caraș-Severin și Hunedoara, la peste 1800 de metri altitudine, unde avertizările nowcasting au consemnat intensificări violente ale vântului cu viteze de 90 până la 120 km/h, capabile să scoată arbori din rădăcini și să pună în pericol orice drumeție montană.

În zonele joase din est, sud-est și sud-vest, vântul va sufla temporar cu viteze de 45–50 km/h.

Prognoză specială pentru București: Răcire severă, cer plumburiu și două zile de ploi neîntrerupte

Capitala nu scapă de asaltul vremii rele. Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă de luni, 12 octombrie, până miercuri, 14 octombrie. Orașul se află sub dublă avertizare: Cod galben de ploi însemnate până marți dimineață și informare meteo de precipitații și vânt până miercuri.

În primul interval, între 12 octombrie, ora 10:00 și 13 octombrie, ora 09:00, cerul rămâne acoperit de nori groși și va ploua aproape fără pauză. Cantitățile de apă acumulate vor atinge 15–20 l/mp, iar izolat pot urca la 25 l/mp. Vântul va prezenta intensificări temporare cu rafale de până la 45 km/h. Mercurul din termometre nu va trece de 16–17 grade pe timpul zilei, iar noaptea temperatura coboară la 9–10 grade.

Răcirea se accentuează marți și miercuri. În intervalul 13 octombrie, ora 09:00 – 14 octombrie, ora 10:00, vremea devine deosebit de rece și închisă. Ploaia slabă va continua trecător (se vor mai acumula 2–5 l/mp), iar vântul moderat va amplifica disconfortul termic. Maxima zilei de marți abia dacă va atinge 14–16 grade, o valoare mult sub mediile specifice datei din calendar, în timp ce minima nocturnă se prăbușește la 6–7 grade.

Dimineață cu vizibilitate sub 50 de metri: Val de ceață densă în vestul și sud-estul țării

Debutul săptămânii a pus la grea încercare șoferii încă de la primele ore ale dimineții. Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Timișoara a emis avertizări de tip Cod galben pentru zeci de localități din județele Caraș-Severin (inclusiv Reșița, Bocșa, Oravița), Arad (Lipova, Săvârșin, Păuliș), Bihor (Oradea, Săcueni, Borș, Valea lui Mihai) și Hunedoara (Ilia, Dobra, Vețel), unde ceața densă a coborât vizibilitatea sub 200 de metri pe arii extinse și izolat chiar sub 50 de metri.

Un fenomen similar a lovit și Dobrogea, unde Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Constanța a plasat sub Cod galben de ceață densă întreg județul Tulcea, circulația rutieră și navală pe brațele Dunării desfășurându-se cu dificultate din cauza plafonului foarte coborât.