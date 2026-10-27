Incendiul de la fabrica de armament Carfil, orchestrat din Rusia. Directorul spune că ar fi fost avertizați din martie: "O primă impresie a fost că e o răzbunare"

Imagine cu rol ilustrativ / FOTO: Pexels

Mircea Petru Tanțău, directorul fabricii de armament Carfil, de la Brașov, care ar fi fost incendiată de sabotori din Rusia, a făcut mai multe precizări, după ce a spus că a primit avertismente încă din luna martie privind un posibil atac.

"Nu se intră cum se vrea. Avem o firmă de pază înarmată"

"Primul avertisment sau prima atenționare de creștere a nivelului de atenție a fost în martie anul ăsta, următoarea în august. Este vorba de platforma industrială Carfil - cuprinde zeci de unități economice. Una dintre ele este fabrica Carfil care aparține de ROMARM.

Nu se intră cum se vrea, nici pe departe. Unde a fost incidentul este Parcul Industrial Carfil, care este la o distanță de 200-300 de metri de facilitățile de producție militară. Fiecare își păzește unitatea lui. Avem pază proprie și o firmă de pază înarmată. Nu s-a petrecut în societatea Carfil S.A. S-a petrecut în parcul industrial. Este o diferență mare.

Nu vă pot spune de la cine a venit avertismentul. Cei care au grijă să fim avertizați își fac datoria în România și sunt mai mulți, nu doar SRI-ul", a spus Mircea Petru Tanțău, la Realitatea Plus.

"O primă impresie a fost că e o răzbunare"

"În noaptea de 14 septembrie, am fost anunțați de ofițerul de serviciu că în parcul industrial a izbucnit un incendiu. Deja, când am ajuns eu la fabrică, la ora șase și ceva, era stins incendiul. Am văzut locul. Bineînțeles că am raportat, pe urmă, în cursul zilei, la cei de la București, la superiorii mei de acolo. Și, așa cum am mai spus la început, o primă impresie a fost - fiindcă l-am văzut și pe camere pe cel care a declanșat incendiul - că acesta cunoștea foarte bine locați, că e o răzbunare.

Adică cel care a inițiat incendiul era prea bun cunoscător al clădirii. Probabil că a fost o observare mai îndelungată a acelei zone. Prea cunoștea unde e scara de incendiu... Nu să se răzbune pe noi. Mă gândeam că cineva care a lucrat la stația ITP, la service avea o nemulțumire față de conducere. Așa am gândit atunci.

După aia, am zis: "Stai un pic, că poate se leagă cu informările pe care le-am primit noi în primăvară și în luna august". Și a apărutat acest comunicat al SRI-ului, în care se spune că, de fapt, au fost sabotori bielorușii, ucraineni", a mai explicat directorul fabricii de armament Carfil.

Ce măsuri s-au luat după avertismentul primit

Întrebat ce măsuri suplimentare de securitate a luat în momentul în care au fost informați de autorități și până la incident, acesta a mai spus: "Multe, multe. În primul și în primul rând, am întărit paza și protecția capacităților. Vreau să vă spun că noi avem și protecție dublă la Brașov. Avem în zona administrativă, plus în zona specială. Am întărit, pe urmă, eficiența acestei activități la bază, prin controale ale membrilor din conducere și nu numai - inopinate, ziua, noaptea.

Am instruit personalul, prin decizii și luare sub semnătură a acestor instruiri, ca orice văd și detectează ei - persoane, mașini care nu au de ce să fie acolo.... Au fost și cazuri, să știți, în care oamenii mei au depistat mașini care nu erau ale Carfil în parcarea preuzinală. Controale, certificări, instruiri, anunțat Poliția Brașov - și avem un ofițer de legătură permanentă cu noi, în caz că se întâmplă ceva."

SRI a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă

Reamintim că Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat, luni, că a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicată în provocarea incendiului de pe platforma industrială Carfil.

"Serviciul Român de Informații, în cooperare cu parteneri interni și externi, a identificat o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă, implicată în provocarea incendiului din 14 septembrie 2026, din incinta platformei industriale Carfil din Brașov, în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a CN ROMARM.

Investigațiile au confirmat implicarea mai multor cetățeni din state ex-sovietice, rezidenți în state ale Uniunii Europene. În legătură cu activitatea acestora sunt în desfășurare proceduri judiciare, în România și în cooperare cu autorități din mai multe state europene", a transmis SRI într-un comunicat.