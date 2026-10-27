TAROM, în pragul unei greve, după ce contractul colectiv de muncă a expirat

Aeronavă TAROM / FOTO: Agerpres

La TAROM Tehnic sindicaliștii ar pregăti o grevă după ce contractul colectiv de muncă a expirat.

Noi probleme la TAROM Tehnic și TAROM. Contractul colectiv de muncă a expirat de la 1 octombrie, iar pentru că negocierile bat pasul pe loc, sindicaliștii se pregătesc de grevă.

Întrucât nu există un buget aprobat, iar proiectul nu a fost discutat cu sindicatele, greva ar putea fi demarată la Societatea TAROM Tehnic. Sindicatul Unit TAROM (SUT) a avertizat deja că la data de 1 noiembrie 2026 ar putea fi declanșat conflictul colectiv de muncă la TAROM Tehnic SRL, societate separată în primăvara acestui an de Compania Națională Transporturi Aeriene TAROM SA.

O grevă la TAROM Tehnic ar afecta și alți operatori aerieni

O astfel de grevă va afecta nu numai TAROM, ci și alți operatori care au contracte de mentenanță cu TAROM Tehnic.

"Sindicatul Unit TAROM a primit un buget pe 2026 al companiei TAROM Tehnic SRL, buget care, conform Ordonanței 13/2026, trebuia să fie consultat și cu noi.

Nu am fost consultați pe acest buget, deși bugetul a fost trimis ieri spre aprobare Ministerului Transporturilor.

Bugetul pe 2027 al TAROM Tehnic SRL nu se află în consultarea SUT, dar nici bugetul pe 2026 nu s-a aflat în consultarea sindicatului.

Bugetul a fost aprobat de Ministerul Transporturilor, în luna august, dar nu a fost publicat în Monitorul Oficial, pentru că a fost respins de două ori de către Ministerul Finanțelor.

În lipsa unei aprobări de la Ministerul Finanțelor pentru bugetul pe 2026, ne îndreptăm spre un conflict de muncă la TAROM Tehnic SRL", a declarat președintele Sindicatului Unit TAROM (SUT), Narcis Pașcu, pentru Oficiul de Știri.

Decizia finală va fi luată în Comitetul de Conducere al sindicatului SUT

Totuși, acesta nu a spus concret dacă se intră în grevă sau nu.

"Nu vreau să vorbesc acum, în lipsa unei decizii a colegilor mei din Comitetul de Conducere al sindicatului, dar, atât timp cât nu mai avem un contract colectiv de muncă la TAROM Tehnic SRL, pentru că a expirat la 1 octombrie, Sindicatul Unit TAROM este îndreptățit să declanșeze conflictul colectiv de muncă la TAROM Tehnic SRL", a mai spus Narcis Pașcu.

Nemulțumirile sindicaliștilor vizează nu doar expirarea contractului colectiv de muncă, ci și probleme legate de conducerea companiei.

Reamintim că înființarea TAROM Tehnic face parte din planul de restructurare al TAROM, aprobat de Comisia Europeană. Această structură a preluat activitățile de întreținere și reparații ale aeronavelor civile și este deținută integral de TAROM SA. TAROM Tehnic a devenit operațională în februarie 2026.

În luna aprilie a acestui an, sindicaliștii și angajații TAROM au protestat în Piața Victoriei, acuzând Guvernul Bolojan că urmărea închiderea companiei aeriene.