Telefoane interzise la masă, în mai multe restaurante din Sardinia, Italia. Ce primesc familiile în schimb

O familie concentrată asupra unui telefon mobil/ Sursa foto: Pexels

Un grup de restaurante din Sardinia interzice familiilor utilizarea telefoanelor mobile și a altor dispozitive la masă, cu scopul de a încuraja conversația între membri.

15 restaurante s-au alăturat unui proiect-pilot menit să încurajeze părinții și copiii să comunice în timp ce iau masa în oraș, în Sardinia, Italia.

O lună fără telefoane mobile la masă, în restaurantele din Sardinia

Inițiativa, intitulată „A tavola senza schermi” (La masă, fără ecrane), este coordonată de Anna Cau, responsabila pentru protecția drepturilor copilului din insula italiană. Proiectul face parte dintr-o campanie menită să limiteze utilizarea excesivă a ecranelor în rândul copiilor și să stimuleze interacțiunea în timpul meselor.

Părinții și copiii acestora vor trebui să lase telefoanele deoparte atunci când iau masa la oricare dintre cele 15 restaurante care s-au oferit voluntar să participe la acest program-pilot, ce se va desfășura pe parcursul unei luni, începând de săptămâna viitoare, potrivit The Guardian.

„Ideea nu este să ne bazăm exclusiv pe interdicții sau să punem întreaga responsabilitate pe umerii părinților, ci să ne asigurăm că mediul în care trăim sprijină părinții în rolul lor și ajută copiii să interacționeze cu ceilalți”, a spus Anna Cau, fost magistrat specializat în cauze privind minorii.

„Avem nevoie de contexte reale, din viața de zi cu zi, care să consolideze și să susțină viețile atât ale adulților, cât și ale copiilor. Această inițiativă reprezintă un mic pas în cadrul unei filosofii mai ample care îmi ghidează abordarea față de această problemă extrem de complexă”, a adăugat aceasta.

Ce se întâmplă cu telefoanele, după intrarea în restaurant

După ce familiile își predau dispozitivele, personalul restaurantului le va oferi un „kit de reconectare”, care conține jocuri și materiale pentru desen. Kitul, conceput de Federația Italiană a Pediatrilor, are scopul de a-i ajuta pe tinerii sub 18 ani să inițieze conversații cu părinții lor. De exemplu, povestindu-le acestora întâmplări din timpul zilei.

Kitul include o broșură care prezintă riscurile expunerii excesive la mediul digital, precum și sfaturi privind gestionarea utilizării rețelelor de socializare acasă.

„Restaurantele vor oferi o activitate alternativă, sub forma unui joc menit să încurajeze interacțiunea”, a explicat Anna Cau. „Firește, jocurile sunt concepute cu limite de timp, adaptate contextului unei mese - prânz sau cină - la restaurant”. Cau a lucrat la acest proiect împreună cu filiala din Sardinia a Fipe-Confcommercio, o asociație care reunește sectoarele de alimentație publică, turism și divertisment.

Autoritățile vor să extindă proiectul

Emanuele Frongia, președintele federației pe insulă, a declarat că cele 15 restaurante au acceptat cu entuziasm să participe. Planul vizează extinderea inițiativei, pe bază de voluntariat.

„Restaurantele joacă un rol esențial în cultivarea acelei intimități pe care familiile o redescoperă atunci când iau masa în oraș”, a spus Frongia. „Cu toate acestea, observăm tot mai des că, în astfel de momente, conversațiile animate sunt înlocuite de perioade de tăcere, în timp ce oamenii își privesc dispozitivele. Adesea, unui copil i se oferă un astfel de dispozitiv pentru a-l face să stea liniștit”, a mai spus el.

În 2026, numeroase țări de pe glob au promulgat legi care interzic minorilor să utilizeze telefonele mobile în școli sau accesul minorilor sub o anumită vârstă la rețelele de socializare, obiectivul fiind acela de a limita utilizarea acestor dispozitive de către copii.