Locul unde tot mai multe femei ajung la vârsta de 100 de ani. Un sat din Sardinia ar putea deveni o nouă "zonă albastră"

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Un sat din Sardinia atrage atenția cercetătorilor prin numărul neobișnuit de mare de femei care ating vârsta de 100 de ani.

Sardinia ar putea deveni o nouă "zonă albastră", după ce cercetătorii au identificat în localitatea Bolotana un nivel neobișnuit de ridicat al longevității, în special în rândul femeilor.

Satul se află în regiunea Margine, în centrul Sardiniei, la aproximativ 110 kilometri de zona recunoscută inițial drept una dintre cele mai importante regiuni ale lumii în privința longevității. În această localitate, numărul persoanelor care ajung la 100 de ani este atât de ridicat încât cercetătorii consideră că Bolotana ar putea reprezenta o extindere a fenomenului observat deja pe insulă.

Sardinia a intrat în atenția cercetătorilor în 1999, când mai multe sate izolate din regiunile centrale și estice ale insulei au fost incluse printre cele cinci "zone albastre" ale lumii. Aceste teritorii se remarcă prin proporția neobișnuit de mare a locuitorilor care ating vârste de 100 de ani sau mai mult.

Bolotana este pe locul al doilea la nivel mondial în ceea ce privește longevitatea femeilor

Datele despre Bolotana provin dintr-un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Sassari și Universitatea din Alabama din Birmingham. Cercetarea, publicată în revista Frontiers in Aging, arată că 13,8% dintre femeile din localitate care ajung la vârsta de 70 de ani ating ulterior pragul de 100 de ani.

Un asemenea procent plasează Bolotana pe locul al doilea la nivel mondial în ceea ce privește longevitatea femeilor, fiind depășită doar de Hong Kong. Diferența față de media Italiei este considerabilă: la nivel național, doar 3,5% dintre femeile care ajung la 70 de ani trăiesc până la 100 de ani.

Cercetătorii au urmărit datele din registrele locale pentru persoanele născute în Bolotana între 1900 și 1925. Analiza a identificat 38 de persoane care au depășit vârsta de 100 de ani, ceea ce înseamnă că rata longevității a fost cu 57% peste media înregistrată în Italia.

Cercetarea a fost demarată în 2024. La finalul anului trecut, Bolotana avea 12 centenari la o populație de 2.266 de persoane, o proporție de aproximativ 12 ori mai mare decât media Sardiniei.

Între timp, șase dintre cei 12 centenari au murit. Toți cei șase locuitori care au rămas în viață sunt femei, iar cea mai vârstnică dintre ele are 102 ani. Cercetătorii estimează că numărul persoanelor care vor ajunge la această vârstă ar putea crește până la sfârșitul anului și pe parcursul lui 2027.

"Am descoperit un loc în care oamenii trăiesc mult, în afara zonei albastre convenţionale"

Rezultatele indică și faptul că fenomenul din această parte a Sardiniei nu este unul izolat. În comparație cu celelalte patru "zone albastre" recunoscute la nivel mondial, Okinawa din Japonia, peninsula Nicoya din Costa Rica, Ikaria din Grecia și Loma Linda din California, regiunea sardă pare să se extindă.

"Ceea ce contează este că, pentru prima dată în mai bine de 25 de ani, am descoperit un loc în care oamenii trăiesc mult, în afara zonei albastre convenţionale (din Sardinia)", a declarat pentru The Guardian Giovanni Mario Pes, cercetătorul principal al studiului şi unul dintre creatorii conceptului de "zonă albastră".

Cercetătorul subliniază însă că Bolotana se distinge chiar și în raport cu zona albastră deja cunoscută din Sardinia.

"Însă, deşi Bolotana prezintă aceleaşi caracteristici, este chiar mai excepţională. În timp ce zona iniţială se remarca printr-un echilibru neobişnuit între cele două sexe, aici predomină longevitatea femeilor", potrivit News.ro.

Secretele „zonelor albastre”: Cum reușesc vârstnicii din această regiune să își păstreze mintea ageră și să fie fericiți la bătrânețe

Oamenii trăiesc mai mult decât oricând, iar speranța de viață a ajuns la o medie globală de 73,5 ani, notează Euronews. Totuși, faptul că oamenii trăiesc mai mult nu înseamnă neapărat că trăiesc și mai sănătos. Cercetătorii încearcă acum să descopere secretul nu doar al unei vieți mai lungi, ci al unei vieți trăite sănătos și cu o calitate bună.

Pentru a face acest lucru, cercetătorii de la Universitatea din Cagliari, Italia, au analizat persoanele vârstnice din zona albastră a Sardiniei, o regiune de pe insula mediteraneană unde oamenii tind să trăiască mai mult decât în alte zone ale țării și chiar mai mult decât în restul Europei.

Cercetările anterioare au arătat că oamenii din "zonele albastre" tind să aibă vieți mai lungi datorită unei combinații de factori genetici, de mediu, alimentari, socio-culturali și psihologici.

Ce se află în spatele secretului „super-vârstnicilor” din Sardinia?

Noul studiu, publicat în revista International Journal of Applied Positive Psychology, a comparat adulții vârstnici care trăiesc în zona albastră a Sardiniei cu cei dintr-o zonă rurală apropiată. Participanții au răspuns la întrebări despre stilul lor de viață, datele demografice, calitatea vieții percepută de ei și au efectuat un test cognitiv.

În zona albastră a Sardiniei, adulții vârstnici beneficiază de activități regulate care stimulează relațiile sociale și funcțiile cognitive. Ei își păstrează un rol important în comunitate și un sentiment al scopului personal, aspecte pe care autorii studiului le descriu drept „elemente-cheie pentru o îmbătrânire de succes”.

Cercetătorii au descoperit că persoanele care trăiesc în zona albastră au niveluri mai ridicate de curiozitate și deschidere către idei noi, precum și o capacitate mai mare de a-și înțelege și exprima propriile emoții.

În cele din urmă, datele arată că profilurile de personalitate adaptabile și stilurile de viață active sunt esențiale pentru menținerea sănătății mintale și fizice la vârsta înaintată, au precizat autorii studiului.

Locuitorii din zona albastră au un stil de viață simplu, dar foarte activ. Ei au petrecut semnificativ mai mult timp desfășurând activități de timp liber care stimulează funcțiile cognitive și activitatea fizică, în medie 11,3 ore pe săptămână, comparativ cu 6,8 ore în cazul persoanelor din zone care nu sunt considerate albastre. Cercetătorii au observat și că, în loc să încerce să facă totul, acești adulți vârstnici aleg activitățile pe care încă le pot realiza cu succes și pe care le consideră „satisfăcătoare”, precum grădinăritul, plimbările sau participarea la întâlniri sociale în centrele comunitare.

Persoanele vârstnice din zona albastră au menținut adesea legături sociale puternice în comunitățile lor și au raportat un nivel mai mare de satisfacție atât în relațiile cu familia, cât și în cele cu persoane din afara familiei. De asemenea, au avut strategii mai eficiente pentru gestionarea problemelor de zi cu zi și o competență emoțională mai dezvoltată.

Implicarea socială și gestionarea eficientă a stresului sunt componente esențiale pentru o îmbătrânire sănătoasă în aceste comunități unice, au concluzionat autorii studiului.