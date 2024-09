Ce ar trebui să faci ca să trăiești mult. Secretul „zonelor albastre”

Ulei de măsline: medalia de argint pentru longevitate

Un aliment pe care experții îl recomandă întotdeauna în orice dietă sănătoasă este uleiul de măsline extravirgin. „Acest ulei este o sursă excelentă de grăsimi sănătoase, antioxidanți și are proprietăți antiinflamatoare. Pe lângă beneficiile sale cunoscute pentru sănătatea cardiovasculară, precum reducerea tensiunii arteriale și a nivelului de colesterol LDL (colesterol rău), un studiu de la Harvard a asociat un consum ridicat de ulei de măsline cu o longevitate mai mare”, explică Sofía Burlando, dietetician-coach din echipa de nutriție a Pronokal.

Studiul de la Harvard la care se referă dieteticianul a descoperit că persoanele care consumă cantități mai mari de ulei de măsline au un risc mai scăzut de moarte prematură din cauze precum bolile cardiovasculare, cancerul, Alzheimerul și bolile respiratorii.

„Uleiul de măsline este benefic pentru sănătatea cardiovasculară, deoarece ajută la reducerea tensiunii arteriale și a nivelului de colesterol LDL. În plus, poate contribui la scăderea riscului de boli cronice și neurodegenerative datorită proprietăților sale antioxidante și antiinflamatoare.”

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @chandlervid85

Pariați pe proteine și omega-3 pentru a prelungi viața

Un alt grup de alimente importante pentru îmbunătățirea calității vieții, conform Sofíei Burlando, sunt proteinele, „deoarece ne ajută să menținem masa musculară și, prin urmare, să păstrăm mobilitatea zilnică. Ideal este să avem o porție de proteină (lactate, carne, pui, curcan, pește, fructe de mare) la fiecare masă. De asemenea, combinarea unei diete bogate în proteine cu exerciții de forță ajută la păstrarea și chiar creșterea musculaturii.”

Nu pot lipsi din dieta noastră nici acizii grași omega-3, care ne ajută să tratăm inflamația corporală, fiind un protector cardiovascular puternic și chiar ajută la îmbunătățirea memoriei. Îi putem găsi în peștii grași, semințele de chia, semințele de in, nuci și suplimente alimentare care ne asigură aportul necesar.

„La adulți, omega-3 contribuie la prevenirea bolilor neurodegenerative asociate cu îmbătrânirea și, prin urmare, influențează pozitiv demența și riscul de a dezvolta boala Alzheimer. Pe de altă parte, s-a evidențiat potențialul acizilor grași omega-3 de a îmbunătăți performanța intelectuală și de a reduce prevalența bolilor psihiatrice.”

Alimentul esențial pentru longevitate

Având în vedere beneficiile consumului de acizi grași omega-3, proteine de înaltă calitate și ulei de măsline extravirgin, nutriționista Sara Vives Rodríguez alege un aliment care se evidențiază dintre toate celelalte.

„Deși nu există un aliment miraculos, aș spune că există unul care se remarcă față de altele în ceea ce privește încetinirea îmbătrânirii celulare. Dacă ar trebui să aleg doar unul, ar fi fructele de pădure. Acestea sunt antioxidanți puternici care ne protejează de stresul oxidativ și oferă o protecție excepțională împotriva deteriorării celulare.”

Și adaugă: „Fructele de pădure (căpșuni, zmeură, afine, etc.) se remarcă în special prin conținutul lor de antocianine, care sunt responsabile pentru culoarea lor intensă și au proprietăți antiinflamatorii puternice, flavonoide și vitamina C. Sunt bogate în fibre, esențiale pentru o sănătate digestivă bună, reglează tranzitul intestinal și promovează senzația de sațietate. Pe lângă vitamina C, fructele de pădure furnizează și alte vitamine, cum ar fi vitamina A și acidul folic și minerale precum potasiul și magneziul.”

„Beneficiile lor nutriționale extraordinare contribuie semnificativ la combaterea îmbătrânirii celulare și la reducerea riscului de boli cardiovasculare, îmbunătățind în același timp funcția cognitivă și protejând împotriva anumitor tipuri de boli prevalente, cum ar fi cancerul. Având un profil atât de complet, cu siguranță aș opta pentru fructele de pădure”, încheie experta.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @rorozoa

Știi care este secretul „zonelor albastre” pentru a trăi mai mulți ani?

Esther Montoliú de la clinicile Dorsia ne invită să descoperim ce sunt zonele albastre ale planetei și care este legătura lor cu longevitatea. „Zonele albastre sunt acele locuri unde se găsesc cele mai longevive persoane de pe planetă, depășind în multe cazuri vârsta de 100 de ani.”

De-a lungul anilor, oamenii de știință și demografii au studiat caracteristicile specifice și practicile locale care contribuie la o incidență mai mare a cazurilor de longevitate. Aceste zone includ Okinawa (Japonia), Sardinia (Italia), Nicoya (Costa Rica), Ikaria (Grecia) și Loma Linda (California, SUA). Dar ce mănâncă locuitorii acestor regiuni? Iată caracteristicile dietei lor.

Pe de o parte, persoanele care trăiesc în aceste „zone longevive” ale lumii au o dietă bogată în fructe și legume proaspete, punând accent în special pe fructele de pădure, cum ar fi afinele și căpșunile, pline de antioxidanți care combat radicalii liberi asociați cu îmbătrânirea și inflamația.

Un alt grup de alimente din aceste „zone privilegiate” ale planetei sunt leguminoasele, care sunt o sursă de proteină vegetală și fibră. „Un studiu realizat în Nicoya, Costa Rica, a descoperit că un consum regulat de leguminoase era asociat cu o longevitate mai mare, datorită capacității lor de a reduce riscul de boli cronice.”

În plus, în Okinawa și Sardinia se consumă pește destul de frecvent. Peștii proaspeți se remarcă prin conținutul lor de acizi grași omega-3, cunoscuți pentru beneficiile lor asupra sănătății cardiovasculare, reducând inflamația și îmbunătățind funcția cerebrală. În Ikaria, Grecia, peștele este o parte esențială a dietei.

În final, carnea pe care o consumăm trebuie să fie slabă și de calitate, iar cerealele integrale, precum ovăzul, quinoa, orezul brun și hrișca. Cartofii și cartofii dulci sunt destul de comuni în modelul alimentar al zonelor albastre, la fel ca uleiul de măsline extravirgin și alimentele fermentate, cum ar fi miso, kefirul și iaurtul natural, bogate în probiotice. În ceea ce privește condimentele, turmeric și ghimbirul se remarcă prin efectul lor antiinflamator și antioxidant, potrivit 20minutos.es.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News