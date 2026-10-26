Balonul de Aur 2026: Gală de excepție la Londra. Lamine Yamal, Kylian Mbappe și Harry Kane, printre primii favoriți/ Yamal, la al treilea trofeu Kopa - Update

Balonul de Aur. Sursa foto: Agerpres

Gala Balonului de Aur 2026 a început luni seară, de la ora 22:00, la London Palladium Theatre, în Anglia.

UPDATE: Clubul masculin al anului este PSG

UPDATE: Clubul feminin al anului este FC Barcelona.

UPDATE: Bukayo Saka a primit Premiul Socrates, care îi recompensează pe cei care au un impact pozitiv asupra comunității și desfășoară activități umanitare și inițiative sociale asociate fotbalului.

Premiul a fost înmânat de rapperul Burna Boy.

UPDATE: Trofeul pentru cel mai bun portar la masculin a fost câștigat de Unai Simon, tot din Spania.

Trofeul pentru cel mai bun portar la feminin a fost câștigat de Cata Coll, din Spania.

UPDATE: Selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, a fost desemnat cel mai bun antrenor din fotbalul masculin la gala Balonului de Aur 2026.

La cârma sa, echipa Spaniei a reușit să ridice trofeul Cupei Mondiale 2026, după finala cu Argentina.

UPDATE: Antrenorul echipei feminine FC Barcelona, Pere Romeu, a fost desemnat cel mai bun antrenor din fotbalul feminin mondial.

UPDATE: Balonul de Aur masculin pentru cel mai bun tânăr jucător/Trofeul Kopa a fost câștigat de Lamine Yamal, pentru al treilea an consecutiv, în timp ce trofeul pentru cel mai bun tânăr jucător la feminin a fost câștigat de Vicky Lopez, pentru a doua oară consecutiv.

Atacantul spaniol, campion cu FC Barcelona şi campion mondial cu naţionala Spaniei, a obţinut pentru al treilea an consecutiv Trofeul Kopa, care este acordat celui mai bun fotbalist sub 21 de ani al sezonului.

Yamal (19 ani) a cucerit şi Supercupa Spaniei cu FC Barcelona, încheind sezonul trecut cu 20 de goluri, 20 de assist-uri în 57 de meciuri.

Lamine Yamal a fost titular în toate meciurile Spaniei la Cupa Mondială din America de Nord, cu excepţia celui cu Capul Verde, a marcat un singur gol, dar a obţinut un penalty în semifinala cu Franţa.

Extrema echipei FC Barcelona a primit trofeul din partea fostului mare fotbalist ucrainean Andrii Şevcenko.

Gafă înaintea decernării trofeului

UPDATE: Ceremonia de acordare a trofeului „Balonul de Aur” celui mai bun fotbalist al sezonului de către revista France Football, luni seara, la Londra, a luat o turnură bizară după ce site-ul oficial al distincţiei a publicat articole separate în care erau prezentaţi drept câştigători principalii favoriţi, Harry Kane (Bayern Munchen), Lamine Yamal (FC Barcelona) şi Kylian Mbappe (Real Madrid), transmite DPA.

Cu ore înaintea ceremoniei celei de-a 70-a ediţie a acestui trofeu care este acordat celui mai bun fotbalist al lumii, la Palladium Theatre din London, haosul s-a declanşat după apariţia unui link care anunţa că Harry Kane, căpitanul naţionalei Angliei, a cucerit „Balonul de Aur”.

Totuşi, la scurt timp au apărut şi alte link-uri cu articole în care francezul Mbappe şi spaniolul Yamal erau prezentaţi drept câştigători.

Toate cele trei versiuni au fost şterse ulterior de pe site, potrivit Agerpres.

Știre inițială

Gala Balonului de Aur 2026 a început luni seară, de la ora 22:00, la London Palladium Theatre, în Anglia. Ediția din acest an este cea de-a 70-a ceremonie din istoria trofeului, decernat pentru prima dată în 1956.

Harry Kane, Lamine Yamal și Kylian Mbappe sunt principalii favoriți la câștigarea Balonului de Aur masculin 2026, în timp ce cele trei mari favorite la câștigarea Balonului de Aur feminin de anul acesta sunt Alexia Putellas, Ewa Pajor și Melchie Dumornay.

Kane a impresionat prin numărul de goluri marcate pentru Bayern Munchen, Yamal a avut un sezon excelent la Barcelona, iar Mbappe a fost golgheter atât în La Liga, cât și în Liga Campionilor.

Potrivit unui clasament realizat de Observatorul de fotbal CIES, citat de Marca, Yamal ocupa prima poziție, urmat de Michael Olise și Harry Kane.

Cel mai în vârstă câștigător al Balonului de Aur masculin

Cel mai în vârstă câștigător al Balonului de Aur masculin este fostul internațional englez Stanley Matthews (în imagine, stânga), care a câștigat premiul la 41 de ani.

Matthews a câștigat premiul inaugural în 1956, fapt onorat prin decizia de a găzdui ceremonia din acest an la Londra, Anglia.

Lionel Messi deține recordul celor mai multe trofee câștigate

Lionel Messi deține recordul pentru cele mai multe trofee Balonul de Aur câștigate, respectiv opt astfel de distincții. El este urmat de portughezul Cristiano Ronaldo, care a câștigat cinci astfel de trofee.

Câștigătorii Balonului de Aur masculin

1956: Stanley Matthews (Anglia, Blackpool)

1957: Alfredo Di Stéfano (Spania, Real Madrid)

1958: Raymond Kopa (Franța, Real Madrid)

1959: Alfredo Di Stéfano (Spania, Real Madrid)

1960: Luis Suárez (Spania, Barcelona)

1961: Omar Sívori (Italia, Juventus)

1962: Josef Masopust (Cehoslovacia, Dukla Praha)

1963: Lev Yashin (Uniunea Sovietică, Dinamo Moscova)

1964: Denis Law (Scoția, Manchester United)

1965: Eusébio (Portugalia, Benfica)

1966: Bobby Charlton (Anglia, Manchester United)

1967: Flórián Albert (Ungaria, Ferencváros)

1968: George Best (Irlanda de Nord, Manchester Unit)

1969: Gianni Rivera (Italia, AC Milan)

1970: Gerd Müller (Germania de Vest, Bayern München)

1971: Johan Cruyff (Olanda, Ajax)

1972: Franz Beckenbauer (Germania de Vest, Bayern Munchen)

1973: Johan Cruyff (Olanda, Barcelona)

1974: Johan Cruyff (Olanda, Barcelona)

1975: Oleh Blokhin (Uniunea Sovietică, Dinamo Kiev)

1976: Franz Beckenbauer (Germania de Vest, Bayern Munchen)

1977: Allan Simonsen (Danemarca, Borussia Monchengladbach)

1978: Kevin Keegan (Anglia, Hamburg)

1979: Kevin Keegan (Anglia, Hamburg)

1980: Karl-Heinz Rummenigge (Germania de Vest, Bayern München)

1981: Karl-Heinz Rummenigge (Germania de Vest, Bayern Munchen)

1982: Paolo Rossi (Italia, Juventus)

1983: Michel Platini (Franța, Juventus)

1984: Michel Platini (Franța, Juventus)

1985: Michel Platini (Franța, Juventus)

1986: Ihor Belanov (Uniunea Sovietică, Dinamo Kiev)

1987: Ruud Gullit (Olanda, AC Milan)

1988: Marco van Basten (Olanda, AC Milan)

1989: Marco van Basten (Olanda, AC Milan)

1990: Lothar Matthäus (Germania, Inter Milano)

1991: Jean-Pierre Papin (Franța, Marsilia)

1992: Marco van Basten (Olanda, AC Milan)

1993: Roberto Baggio (Italia, Juventus)

1994: Hristo Stoichkov (Bulgaria, Barcelona)

1995: George Weah (Liberia, AC Milan)

1996: Matthias Sammer (Germania, Borussia Dortmund)

1997: Ronaldo (Brazilia, Inter Milano)

1998: Zinédine Zidane (Franța, Juventus)

1999: Rivaldo (Brazilia, Barcelona)

2000: Luís Figo (Portugalia, Real Madrid)

2001: Michael Owen (Anglia, Liverpool)

2002: Ronaldo (Brazilia, Real Madrid)

2003: Pavel Nedvěd (Cehia, Juventus)

2004: Andriy Shevchenko (Ucraina, AC Milan)

2005: Ronaldinho (Brazilia, Barcelona)

2006: Fabio Cannavaro (Italia, Real Madrid)

2007: Kaká (Brazilia, AC Milan)

2008: Cristiano Ronaldo (Portugalia, Manchester United)

2009: Lionel Messi (Argentina, Barcelona)

2010: Lionel Messi (Argentina, Barcelona)

2011: Lionel Messi (Argentina, Barcelona)

2012: Lionel Messi (Argentina, Barcelona)

2013: Cristiano Ronaldo (Portugalia, Real Madrid)

2014: Cristiano Ronaldo (Portugalia, Real Madrid)

2015: Lionel Messi (Argentina, Barcelona)

2016: Cristiano Ronaldo (Portugalia, Real Madrid)

2017: Cristiano Ronaldo (Portugalia, Real Madrid)

2018: Luka Modrić (Croația, Real Madrid)

2019: Lionel Messi (Argentina, Barcelona)

2020: Premiul nu a fost acordat

2021: Lionel Messi (Argentina, Paris Saint-Germain)

2022: Karim Benzema (Franța, Real Madrid)

2023: Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)

2024: Rodri (Spania, Manchester City)

2025: Ousmane Dembélé (Franța, Paris Saint-Germain)