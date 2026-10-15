Liga Campionilor: Victorii în deplasare pentru Paris Saint-Germain și Real Madrid. Rezultatele și clasamentul

Din articol Rezultatele etapei a doua din Champions League:

Paris Saint-Germain, campioana en titre, și Real Madrid, deținătoarea recordului de trofee (15), au obținut victorii spectaculoase în deplasare, miercuri seara, în etapa a doua a Ligii Campionilor la fotbal.

PSG a dispus de Manchester City cu scorul de 4-2, la capătul unui meci în care se mai puteau înscrie cel puțin tot atâtea goluri. Erling Haaland a reușit o dublă pentru cityzens (53, 75). Golurile parizienilor au fost marcate de Desire Doue (13), Ousmane Dembele (15), Vitinha (32) și Maghnes Akliouche (63). PSG a ratat un penalty, prin Ferran Torres (90), șutul său fiind apărat de Gianluigi Donnarumma.

Echipa lui Luis Enrique a avut și o bară, prin Hakimi, în timp ce gazdele au trimis mingea în bară de trei ori, prin Enzo Fernandez (2) și Haaland.

La meci a asistat și Pep Guardiola, fostul antrenor al lui Manchester City.

Real Madrid a obținut o victorie nesperată pe Stadio Olimpico, 4-3 cu AS Roma, după un final incredibil, cu trei goluri marcate în ultimele zece minute.

AS Roma a făcut timp de 80 de minute un meci formidabil, dar a cedat pe final, primind două goluri după cornere, marcate de micuțul Endrick (85) și Antonio Rudiger (90), fostul jucător al echipei giallorossa, și altul după o eroare a portarului Gollini, marcat de Carlos Espi (82). Kylian Mbappe (25) a înscris primul gol al echipei antrenate de Jose Mourinho (fost și el la AS Roma), la golul său 100 în Champions League.

Pentru echipa antrenată de Gian Piero Gasperini au marcat Marten De Roon (20) și Donyell Malen (51, 63).

Aston Villa a realizat scorul serii, 6-0 cu Fenerbahce, golurile fiind înscrise de Johan Manzambi (12), Nicolas Jackson (31, 39), Ross Barkley (68 - penalty, 72) și Tammy Abraham (90).

Mijlocașul român Răzvan Marin a jucat 83 de minute pentru AEK Atena pe Stamford Bridge, primind și un cartonaș galben (61). Șahtior Donețk a câștigat cu 3-1 la Londra, prin golurile semnate de Pedrinho (34 - penalty), Vinicius Tobias (80) și Gleiker Mendoza (86), după ce campioana Greciei deschisese scorul prin Lovro Majer (28).

VfB Stuttgart a învins-o pe Slovan Bratislava cu 3-0, în deplasare, dar portarul de origine română Dennis Seimen a fost doar rezervă la șvabi.

Bodo/Glimt a învins-o pe Borussia Dortmund cu 1-0, acesta fiind prima sa victorie contra unei echipe germane. Norvegienii au câștigat ultimele lor șase meciuri de acasă din cupele europene.

Betis a dispus de FC Porto cu 3-2, la capătul unui meci cu răsturnări de scor. Abde Ezzalzouli (47), Cucho Hernández (74) și Isco (84 - penalty) au marcat golurile andaluzilor, în timp ce pentru dragoni au înscris Gabriel Veiga (55) și Samu Aghehowa (61).

Rezultatele etapei a doua din Champions League:

Marți

RC Lens - Sporting Lisabona 0-2

Au marcat: Luis Javier Suarez 22, Issa Doumbia 74.

Sabah FK - Slavia Praga 2-0

Au marcat: Kaheem Parris 49, Joy-Lance Mickels 88.

Arsenal Londra - Lille OSC 3-0

Au marcat: Jurrien Timber 64, Eberechi Eze 67, Bukayo Saka 71.

Atletico Madrid - Manchester United 2-0

Au marcat: Pablo Barrios 1, Ademola Lookman 79.

Cartonaș roșu: Leny Yoro (United, 74).

Galatasaray Istanbul - FC Barcelona 1-4

Au marcat: Aleksei Batrakov 28, respectiv Joao Cancelo 43, Fermin Lopez 50, Anthony Gordon 53, Karim Adeyemi 66.

Inter Milano - FC Bruges 3-4

Au marcat: Lautaro Martinez 44, 81, Ange-Yoan Bonny 90+3, respectiv Nicolo Tresoldi 30 - penalty, 63, 74, Romeo Vermant 87.

RB Leipzig - PSV Eindhoven 1-0

A marcat: Brajan Gruda 75.

Ivan Perisic (PSV) a ratat un penalty în min. 19 (a apărat Maarten Vandevoordt).

Viking Stavanger - Bayern Munchen 3-3

Au marcat: Gianni Stensness 2, Peter Christiansen 38, Herman Haugen 90, respectiv Harry Kane 54 - penalty, 60, Luis Diaz 71.

Cartonaș roșu: Michael Olise (Bayern, 74).

Villarreal - SSC Napoli 3-1

Au marcat: Georges Mikautadze 23, Santiago Mourino 27, Tani Oluwaseyi 86, respectiv Amir Rrahmani 8.

Miercuri

Feyenoord Rotterdam - Como 3-2

Au marcat: Gjivai Zechiel 20, Anis Hadj Moussa 52, Robert Sanchez (autogol) 81, respectiv Assane Diao 18, Anastasios Douvikas 90+3.

LASK Linz - Liverpool 3-6

Au marcat: Robert Ljubicic 63, Florian Flecker 74, 77, respectiv Ronald Araujo 22, Bradley Barcola 24, 37, 66, Jeremie Frimpong 51, Lewis Koumas 72.

AS Roma - Real Madrid 3-4

Au marcat: Marten De Roon 20, Donyell Malen 51, 63, respectiv Kylian Mbappe 25, Carlos Espi 82, Endrick 85, Antonio Rudiger 90.

Aston Villa - Fenerbahce Istanbul 6-0

Au marcat: Johan Manzambi 12, Nicolas Jackson 31, 39, Ross Barkley 68 - penalty, 72, Tammy Abraham 90.

Bodo/Glimt - Borussia Dortmund 1-0

A marcat: Fredrik Sjoevold 52.

Manchester City - Paris Saint-Germain 2-4

Au marcat: Erling Haaland 53, 75, respectiv Desire Doue 13, Ousmane Dembele 15, Vitinha 32, Maghnes Akliouche 63.

Ferran Torres (PSG) a ratat un penalty în min. 90 (a apărat Gianluigi Donnarumma).

Real Betis Sevilla - FC Porto 3-2

Au marcat: Abde Ezzalzouli 47, Cucho Hernández 74, Isco 84 - penalty, respectiv Gabriel Veiga 55, Samu Aghehowa 61.

Șahtior Donețk - AEK Atena 3-1, la Londra

Au marcat: Pedrinho 34 - penalty, Vinicius Tobias 80, Gleiker Mendoza 86, respectiv Lovro Majer 28.

Slovan Bratislava - VfB Stuttgart 0-3

Au marcat: Deniz Undav 29, Sandro Cruz (autogol) 65, Ermedin Demirovic 90.

Clasament

loc echipa J V E Î GM-GP P

1 Paris Saint-Germain 2 2 0 0 10-3 6

2 FC Barcelona 2 2 0 0 9-2 6

2 Aston Villa 2 2 0 0 9-2 6

4 VfB Stuttgart 2 2 0 0 6-1 6

5 Liverpool FC 2 2 0 0 8-4 6

6 Sporting Lisabona 2 2 0 0 5-1 6

7 Arsenal FC 2 2 0 0 4:0 6

8 Real Madrid 2 2 0 0 6:4 6

8 Real Betis Sevilla 2 2 0 0 6-4 6

10 Bayern Munchen 2 1 1 0 8-3 4

11 Șahtior Donețk 2 1 1 0 4-2 4

12 Como 2 1 0 1 6-4 3

13 Manchester United 2 1 0 1 4-2 3

14 Villarreal CF 2 1 0 1 5-4 3

15 Atletico Madrid 2 1 0 1 3-2 3

16 FC Bruges 2 1 0 1 6-6 3

17 Manchester City 2 1 0 1 4-4 3

18 Borussia Dortmund 2 1 0 1 3-3 3

19 RC Lens 2 1 0 1 3-4 3

20 AEK Atena 2 1 0 1 2-3 3

21 RB Leipzig 2 1 0 1 2-4 3

21 Sabah FK 2 1 0 1 2-4 3

23 Feyenoord 2 1 0 1 4-7 3

24 FK Bodo/Glimt 2 1 0 1 1-5 3

25 AS Roma 2 0 1 1 4-5 1

26 PSV Eindhoven 2 0 1 1 1-2 1

27 Viking Stavanger 2 0 1 1 4-6 1

28 Fenerbahce 2 0 1 1 1-7 1

29 Inter Milano 2 0 0 2 4-6 0

30 FC Porto 2 0 0 2 2-5 0

30 Slavia Praga 2 0 0 2 2-5 0

32 SSC Napoli 2 0 0 2 1-4 0

33 LASK 2 0 0 2 3-7 0

34 Lille OSC 2 0 0 2 2-6 0

35 Galatasaray 2 0 0 2 2-7 0

36 Slovan Bratislava 2 0 0 2 1-9 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Notă: Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formațiile clasate pe locurile 9-24 dispută un play-off pentru accederea în optimi. (Agerpres)



