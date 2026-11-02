FCSB, înfrângere cu U Cluj. Gigi Becali: ”Sunt foarte bucuros”

Sursa foto: Agerpres

Universitatea Cluj a învins-o pe FCSB cu scorul de 1-0 (0-0), luni seara, pe Cluj Arena, în ultimul meci din etapa a 14-a a Superligii de fotbal, însă patronul roș-albaștrilor a spus că este foarte fericit în urma acestui rezultat nefast, motivând și de ce.

Imediat după meciul de pe Cluj Arena, Gigi Becali s-a arătat mulțumit de prestația echipei sale. Patronul FCSB a evidențiat că formația sa a pierdut după o greșeală a lui Vali Crețu.

”Impresie? Sunt foarte bucuros! (n.r. – De ce?) Nu mă interesa să câștig meciul ăsta și să văd echipa fără valoare, pe mine mă interesa să văd echipa mea că joacă cum îmi place mie. Și echipa a jucat cum îmi place mie.

Adică tot meciul n-a dat nicio șansă adversarului, doar că a fost o greșeală a lui Crețu. Avem nevoie de fundaș dreapta. Și atunci, eu sunt mulțumit! Ce? Câștigam meciul ăsta și aveam meciul ăla tot așa, prost... Și ce? Ne îmbătam cu apă rece!

Așa știu că pe termen lung nu îmi fac griji. Un fundaș dreapta, un 6, un 8 și un atacant și câștigăm campionatul. Asta e jocul care îmi place mie. Pase în 3 metri, pas, pas, pas, asta mă interesează pe mine! Posesia! Bine, n-am avut atacant... că dacă era Drăguș de la începutul meciului, alta era situația”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.



U Cluj - FCSB, decis de gol marcat de Jovo Lukic

Unicul gol al partidei a fost înscris de atacantul bosniac Jovo Lukic (76), după ce portarul Ştefan Târnovanu respinsese în primă fază reluarea sala centrarea lui Issouf Macalou.

Gazdele au mai avut o ocazie, prin Macalou (85), al cărui şut din unghi a fost respins de Târnovanu.

FCSB putea egala, dar Denis Drăguş a trimis mingea în bara transversală (90+2).

Fundaşul cmerunez Joyskim Dawa (FCSB) a bifat meciul cu numărul 150 în Superligă, fiind al 48-lea străin all-time care atinge această bornă, potrivit site-ului LPF.

De la revenirea ardelenilor pe prima scenă din 2022, cele două echipe s-au mai confruntat în principala întrecere internă de 11 ori, de patru ori au câştigat bucureştenii, clujenii s-au impus de trei ori, iar alte patru partide s-au terminat la egalitate.

Clasamentul Superligii după Universitatea Cluj - FCSB



Loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Dinamo Bucureşti 14 10 3 1 31-9 33

2 Universitatea Craiova 14 10 2 2 34-10 32

3 Rapid Bucureşti 14 9 3 2 23-13 30

4 Universitatea Cluj 14 8 1 5 26-20 25

5 Petrolul Ploieşti 14 7 3 4 19-18 24

6 Farul Constanţa 14 6 5 3 23-21 23

=----------------------

7 FCSB 14 6 3 5 20-20 21

8 Corvinul Hunedoara 14 5 4 5 16-16 19

9 CFR Cluj 14 5 3 6 20-21 18

10 UTA Arad 14 5 3 6 16-19 18

11 Sepsi OSK 14 3 6 5 9-19 15

12 FC Botoşani 14 3 5 6 18-19 14

13 Oţelul Galaţi 14 2 6 6 16-22 12

14 FC Argeş 14 3 3 8 8-16 12

15 FC Voluntari 14 2 2 10 14-31 8

16 FK Csikszereda 14 1 2 11 9-28 5

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte, potrivit Agerpres.