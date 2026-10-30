Rapid începe cu dreptul a 14-a etapă a Superligii, scor 2-0 cu Csikszereda

Rapid Bucureşti a învins-o pe FK Csikszereda cu scorul de 2-0 (0-0), vineri seara, în Giuleşti, în primul meci din etapa a 14-a a Superligii.

Rapid a deschis scorul prin Constantin Grameni (61), cu un şut în diagonală, după o aruncare de la margine a lui Rareş Pop. Alexandru Dobre (90+5 - penalty) a închis tabela, după un henţ comis de Attila Csuros, lovitura de pedeapsă fiind acordată la sesizarea arbitrajului video.

Rapid a dominat jocul şi a avut mai multe ocazii de gol, prin Vladan Bubanja (21), Filip Stojilkovic (44 - bară), Dobre (64), Olimpiu Moruţan (65), Răzvan Onea (68), la ultimele trei portarul Eduard Pap având intervenţii remarcabil.

Ultima clasată a avut şi ea câteva ocazii bune de gol, dar Albert Stahl (33) a şutat în portarul Marian Aioani, Mate Odor (39) a ratat singur cu goalkeeper-ul, iar Csuros (74) şi Dusan Vukovic (85) a fost imprecişi.

Meciul a fost precedat de un moment de reculegere în memoria fostului jurnalist radio Răsvan Apostolescu.

Rapid a câştigat toate cele trei dueluri ale sale cu echipa din Miercurea Ciuc în Superligă (2-0, 4-1 şi 2-0).

FC Rapid Bucureşti - AFK Csikszereda 2-0 (0-0), Stadion Rapid Giuleşti - Bucureşti

Au marcat: Constantin Grameni (61), Alexandru Dobre (90+5 - penalty).

Arbitru: Vlad Mircea Baban (Iaşi); arbitri asistenţi: Adrian Vornicu (Iaşi), Alexandru-Mihai Vodă (Alba Iulia); al patrulea oficial: Dan Buzărnescu (Craiova)

Arbitru video: Adrian Sorin Costreie (Buftea); arbitru asistent video: Cristina Trandafir (Bucureşti)

Observatori: Vasile-Florin Marinescu (Bucureşti) - CCA, Marcel Ghergu (Bucureşti) - LPF

Meciurile din etapa a 14-a a ediţiei 2026-2027 a Superligii de fotbal au loc de vineri până luni.

Programul etapei a 14-a în Superliga

Sâmbătă, 31 octombrie

Corvinul Hunedoara - FC Argeş (Stadion „Petre Libardi” - Petroşani, 16:00)

FC Petrolul Ploieşti - FC CFR 1907 Cluj (Stadion „Ilie Oană” - Ploieşti, 19:00)

Duminică, 1 noiembrie

ASC Oţelul Galaţi - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (Stadion Oţelul - Galaţi, 15:00)

Universitatea Craiova - AFC Botoşani (Stadion „Ion Oblemenco” - Craiova, 17:30)

Dinamo Bucureşti - AFC UTA Arad (Arena Naţională - Bucureşti, 20:30)

Luni, 2 noiembrie

FC Voluntari - FC Farul Constanţa (Stadion „Anghel Iordănescu” - Voluntari, 17:30)

FC Universitatea Cluj - FC FCSB (Cluj Arena - Cluj-Napoca, 20:30)

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Dinamo Bucureşti 13 9 3 1 29-9 30

2 Rapid Bucureşti 14 9 3 2 23-13 30

3 Universitatea Craiova 13 9 2 2 32-9 29

4 Petrolul Ploieşti 13 7 2 4 18-17 23

5 Universitatea Cluj 13 7 1 5 25-20 22

6 FCSB 13 6 3 4 20-19 21

7 Farul Constanţa 13 5 5 3 21-20 20

8 UTA Arad 13 5 3 5 16-17 18

9 CFR Cluj 13 5 2 6 19-20 17

10 Corvinul Hunedoara 13 4 4 5 14-16 16

11 FC Botoşani 13 3 5 5 17-17 14

12 Sepsi OSK 13 3 5 5 8-18 14

13 FC Argeş 13 3 3 7 8-14 12

14 Oţelul Galaţi 13 2 5 6 15-21 11

15 FC Voluntari 13 2 2 9 13-29 8

16 FK Csikszereda 14 1 2 11 9-28 5

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.