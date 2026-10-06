Liga Națiunilor: Rezultatele și clasamentul după partidele de luni seara. România, ciuca bătăilor

Selecționatele Franței și Italiei au obținut victorii, luni, în eșalonul de elită al Ligii Națiunilor la fotbal. România, a patra înfrângere consecutivă cu Hagi ca antrenor.

Les Bleus au avut un ultim sfert de oră de excepție, marcând de patru ori, prin Desire Doue (77), Rayan Cherki (81) și Michael Olise (88, 90+1), după ce belgienii au deschis scorul prin Dodi Lukebakio (35).

Italia a învins Turcia cu 3-1, prin golurile înscrise de Gianluca Scamacca (26), Riccardo Calafiori (64) și Francesco Pio Esposito (87). Golul de onoare al echipei antrenate de Vincenzo Montella a fost reușit de Aral Șimșir (61).

În grupa României, Bosnia-Herțegovina a învins greu Polonia, cu 1-0, prin golul lui Ivan Basic (84 - penalty). La bosniaci a jucat din min. 79 atacantul Jovo Lukic (Universitatea Cluj).

Ungaria a învins Ucraina cu 2-1, iar Irlanda de Nord a fost ținută în șah de Georgia (0-0), după ce a ratat un penalty pe final.

Cipru a învins dramatic Letonia cu 2-1, prin golul lui Marcus Edwards (90+4). La insulari, Marinos Tzionis (UTA Arad) a rămas pe banca de rezerve.

Muntenegru și Armenia au încheiat nedecis, 0-0.

Portarul Igor Nikic (FC Argeș) și fundașul Risto Radunovic (FCSB) au fost rezerve la gazde, iar Narek Grigorian (Farul Constanța) a rămas pe banca de rezerve la armeni.

Rezultatele înregistrate luni seara:

LIGA A

Grupa A1

Franța - Belgia 4-1

Au marcat: Desire Doue 77, Rayan Cherki 81, Michael Olise 88, 90+1, respectiv Dodi Lukebakio 35.

Italia - Turcia 3-1

Au marcat: Gianluca Scamacca 26, Riccardo Calafiori 64, Francesco Pio Esposito 87, respectiv Aral Șimșir 61.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Franța 4 3 1 0 7-2 10

2 Italia 4 2 1 1 8-5 7

3 Belgia 4 2 0 2 6-5 6

4 Turcia 4 0 0 4 2-11 0

LIGA B

Grupa B2

Ucraina - Ungaria 1-2, la Trnava (Slovacia)

Au marcat: Roman Iaremciuk 83, respectiv Milan Toth 52, Mark Csinger 85.

Irlanda de Nord - Georgia 0-0

Ian Price (Irlanda de Nord) a ratat un penalty în min. 84 (a apărat Ghiorghi Mamardașvili).

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Irlanda de Nord 4 2 2 0 4-0 8

2 Ungaria 4 2 1 1 3-2 7

3 Ucraina 4 1 1 2 2-5 4

4 Georgia 4 0 2 2 0-2 2

Grupa B4

Bosnia-Herțegovina - Polonia 1-0

A marcat: Ivan Basic 84 - penalty.

România - Suedia 0-1

A marcat: Viktor Gyokeres 13.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Suedia 4 3 1 0 7-3 10

2 Bosnia-Herțegovina 4 2 2 0 6-3 8

3 Polonia 4 1 1 2 7-4 4

4 România 4 0 0 4 3-13 0

LIGA C

Grupa C2

Cipru - Letonia 2-1

Au marcat: Ioannis Costi 70, Marcus Edwards 90+4, respectiv Eduards Daskevics 57.

Muntenegru - Armenia 0-0

Cartonaș roșu: Stefan Loncar (Muntenegru) 87.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Muntenegru 4 3 1 0 7-4 10

2 Cipru 4 2 1 1 5-3 7

3 Armenia 4 1 1 2 4-5 4

4 Letonia 4 0 1 3 2-6 1

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Notă: Câștigătoarele celor patru grupe din Liga B vor promova direct în Liga A. De asemenea, echipele clasate pe locul secund în Liga B vor avea șansa de a ajunge în elită prin intermediul unui play-off împotriva unor formații din Liga A.

Cele patru echipe clasate pe ultimul loc în grupele Ligii B vor disputa un play-off de menținere/promovare împotriva celor patru formații clasate pe locul secund în grupele Ligii C. Câștigătoarele acestor dueluri vor evolua în Liga B la următoarea ediție, iar învinsele vor juca în Liga C. (Agerpres)



