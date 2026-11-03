Tragedie în fotbalul spaniol: Jesus de Miguel a murit la câteva ore după ce a fost lovit în piept de un adversar

Jesus de Miguel, atacantul echipei CD Tenerife. Sursa foto: @cdtoficial, Instagram

Un fotbalist legitimat la echipa CD Tenerife din liga a doua spaniolă, Jesus de Miguel, a decedat marți dimineață, după ce a fost lovit în piept de un adversar, luni, în timpul unui meci cu FC Andorra.

Jesus de Miguel, atacantul echipei CD Tenerife, a încetat din viaţă după o lovitură dură pe care a primit-o în finalul meciului cu FC Andorra, disputat luni în liga a doua a campionatului de fotbal al Spaniei, a anunţat marţi clubul său, citat de agenţia EFE.

„Cu inima frântă, cu un nod în gât și nevenindu-ne să credem că acest lucru este adevărat, CD Tenerife anunță tragica trecere în neființă a lui Jesús de Miguel Alameda, marți, 3 noiembrie 2026, la ora 8:00.

Nu există cuvinte de mângâiere; nimic nu poate atenua cu adevărat această tristețe profundă. Suntem alături de familia sa îndurerată, de cei dragi și de întregul Tenerife care jelește această pierdere crudă.

Familia lui Jesús de Miguel își exprimă cea mai profundă recunoștință pentru fiecare semn de sprijin primit și solicită sincer ca intimitatea lor să fie respectată în aceste momente dificile”, se arată în comunicatul clubului.

Jesus de Miguel, lovit în piept de un adversar

Cele două echipe se aflau la egalitate, 2-2, în cel de-al şaptelea minut al timpului adiţional, când portarul formaţiei FC Andorra, Jesus Owuono, a alergat spre centrul terenului pentru a degaja o minge lungă şi a părut să-l lovească pe De Miguel în piept cu genunchiul, conform Reuters.

De Miguel s-a prăbuşit pe gazon, unde a rămas nemişcat, în timp ce jucătorii ambelor echipe făceau semne disperate cerând intervenţia medicilor. Owono a primit un cartonaş roşu direct pentru intrarea sa, jocul fiind oprit de arbitru.

Fotbalistul a fost transportat la spital, dar a decedat marți dimineață

Personalul medical l-a îngrijit pe atacantul lui Tenerife pe teren timp de mai mult de cinci minute, sub privirile celorlalţi jucători, mai mulţi dintre coechipierii săi fiind în lacrimi, înainte de a fi transportat la spital cu o ambulanţă.

Conform mai multor relatări din presa locală, De Miguel a suferit un stop cardiac în ambulanţă şi a fost resuscitat în drum spre Spitalul Universitar Nuestra Senora de la Candelaria. El era într-o stare stabilă, dar a rămas inconştient la secţia de urgenţă al spitalului.

Ulterior, starea sa s-a înrăutăţit, iar medicii nu i-au mai putut salva viaţa.

Jesus de Miguel (30 ani), născut la Madrid, s-a format ca jucător la Leganes şi a evoluat în cursul carierei sale la echipe din ligile inferioare spaniole.

De remarcat că pe banca de rezerve a echipei FC Andorra s-a aflat şi internaţionalul român Enes Sali, potrivit Agerpres.

Un incident similar, dar cu deznodământ fericit, a avut loc în 2024, când mijlocașul italian Edoardo Bove a suferit stop cardiac pe teren. Acesta a fost resuscitat și a semnat, doi ani mai târziu, cu o altă echipă de fotbal.

Și danezul Christian Eriksen a suferit un stop cardiac în 2021, în timpul CM 2021. Acestuia i-a fost implantat un defibrilator cardiac intern, care i-a salvat viața în timpul unui eveniment similar, în iunie 2026, în timpul unui meci amical Danemarca-Ucraina.