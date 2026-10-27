Rezultate Cupa României. Remiză în Corvinul-Rapid. Petrolul, scor de tenis cu Progresul Spartac

Meci de fotbal/rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Etapa a doua a Cupei României la fotbal a continuat marți cu meciuri din grupele A, B și C, iar alte partide sunt programate miercuri și joi.

Corvinul Hunedoara şi Rapid Bucureşti au terminat la egalitate, 0-0, marţi seara, la Petroşani, într-un meci din Grupa A a Cupei României la fotbal.

Ambele echipe au câştigat în prima etapă. Cele două echipe s-au întâlnit şi în campionat, în etapa a 12-a, la Bucureşti, iar Rapid s-a impus cu 2-0.

În ultima etapă, Rapid va juca acasă cu UTA, iar Corvinul o va înfrunta pe Poli Timişoara în deplasare.

Tot astăzi, Petrolul Ploieşti a surclasat formaţia de liga a treia Progresul Spartac cu scorul de 6-0 (2-0), în deplasare, la Clinceni, într-un meci din Grupa B a Cupei României la fotbal.

Rezultatele etapei a doua

Grupa A

Marţi

AFC UTA Arad - AFC Botoşani 2-2 (0-1), Arena „Francisc Neuman” - Arad

Au marcat: Jayson Papeau (58), Alin Roman (90), respectiv Enriko Papa (17), Roland Idowu (52).

Arbitru: Marian Barbu (Făgăraş)

ACS FC Corvinul Hunedoara - FC Rapid Bucureşti 0-0, Stadion „Petre Libardi” - Petroşani

Arbitru: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş)

Miercuri

ACS Minerul Lupeni - Politehnica Timişoara (Stadion Minerul - Lupeni, 15:00)

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 UTA Arad 2 1 1 0 5-2 4

2 Rapid Bucureşti 2 1 1 0 2-0 4

3 Corvinul Hunedoara 2 1 1 0 1-0 4

4 FC Botoşani 2 0 1 1 2-3 1

5 Poli Timişoara 1 0 0 1 0-2 0

6 Minerul Lupeni 1 0 0 1 0-3 0

Grupa B

Marţi

Progresul 1944 Spartac - Petrolul Ploieşti 0-6 (0-2), Clinceni Arena

Au marcat: Rareş Leescu (27, 56, 88), Alejandro Bran Flores (32 - penalty), David Paraschiv (70, 85).

Cartonaş roşu: Deian Geană (Progresul, 64).

Arbitru: Iuliana Elena Demetrescu (Râmnicu Vâlcea)

Miercuri

CFR 1907 Cluj - AS FC Universitatea Cluj (Stadion „Dr. Constantin Rădulescu” - Cluj-Napoca, 21:30)

Joi

Concordia Chiajna - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (Stadion Concordia - Chiajna, 17:00)

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Petrolul Ploieşti 2 1 0 1 6-1 3

2 Concordia Chiajna 1 1 0 0 5-2 3

3 CFR Cluj 1 1 0 0 3-1 3

4 Universitatea Cluj 1 1 0 0 1-0 3

5 Sepsi OSK 1 0 0 1 1-3 0

6 Progresul 1944 Spartac 2 0 0 2 2-11 0

Grupa C

Marţi

AFK Csikszereda - FC Bihor Oradea 1-2 (1-1), Stadion Municipal - Miercurea Ciuc

Au marcat: Alex Szabo (32), respectiv Dragoş Tescan (23), Alex Orban (74).

Cartonaş roşu: Florian Haită (FC Bihor, 67).

Arbitru: Ovidiu-George Robu (Chitila)

Miercuri

CSM Corona Braşov - FC Argeş (Baza Sportivă Carpaţi - Braşov, 15:00)

Joi

CS Gloria Bistriţa - FCSB (Complexul Sportiv „Jean Pădureanu” - Bistriţa, 21:30)

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 FC Bihor 2 1 1 0 4-3 4

2 FCSB 1 1 0 0 5-0 3

3 FK Csikszereda 2 1 0 1 3-2 3

4 Corona Braşov 1 0 1 0 2-2 1

5 Gloria Bistriţa 1 0 0 1 0-2 0

6 FC Argeş 1 0 0 1 0-5 0

Grupa D

Miercuri

Sporting Lieşti - ACS FC Bacău (Stadion Comunal - Lieşti, 15:00)

Dinamo Bucureşti - Chindia Târgovişte (Arena Naţională - Bucureşti, 19:00)

Joi

FC Voluntari - Universitatea Craiova (Stadion „Anghel Iordănescu” - Voluntari, 19:00)

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Dinamo Bucureşti 1 1 0 0 4-1 3

2 Universitatea Craiova 1 1 0 0 2-1 3

3 FC Voluntari 1 1 0 0 1-0 3

4 FC Bacău 1 0 0 1 1-2 0

5 Chindia Târgovişte 1 0 0 1 0-1 0

6 Sporting Lieşti 1 0 0 1 1-4 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Primele două clasate se califică în sferturile de finală, potrivit Agerpres.