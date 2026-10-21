Liga Campionilor: Rezultatele și clasamentul, după partidele de marți seara

Din articol Rezultatele înregistrate marți seara în etapa a treia a Champions League:

Paris Saint-Germain, deținătoarea trofeului, a învins-o pe FC Barcelona cu scorul de 4-2, marți seara, pe Parc des Princes, în etapa a treia a Ligii Campionilor la fotbal.

Într-un meci cu iz de finală de Champions League, Barca a suferit primul eșec din acest sezon, după o serie de 11 victorii în toate competițiile.

Desire Doue (38), Lucas Hernandez (72), Vitinha (81) și Fabian Ruiz (87) au marcat golurile parizienilor, în timp ce pentru catalani au punctat Xavi Espart (55) și Lamine Yamal (79).

PSG a avut și două bare, semnate de Kvarațhelia și de Ferran Torres (ex-Barca).

Spectacol a fost și pe Anfield, unde Liverpool a reușit să scufunde Submarinul galben. Villarreal a condus cu 2-0, dar Liverpool a punctat de patru ori la rând, scorul final fiind stabilit de iberici. Alexis Mac Allister (36, 65), Ronald Araujo (45+2) și Florian Wirtz (69) au înscris pentru cormorani, în timp ce pentru echipa spaniolă au marcat Georges Mikautadze (4), Sergi Cardona (29) și Tani Oluwaseyi (87).

Show a făcut și Napoli pe Stadio Diego Maradona, 4-3 cu Bodo/Glimt, a 100-a victorie a gazdelor în cupele europene, notează site-ul UEFA. Napoli a marcat după numai 53 de secunde, prin Matteo Politano, Scott McTominay a reușit o dublă (41, 75), diferența fiind făcută de autogolul lui Odin Bjoertuft (88). Scandinavii au marcat prin Jens Petter Hauge (27), Andreas Helmersen (62) și Sondre Brunstad Fet (90+4). McTominay a avut și o bară.

Manchester City continuă forma excelentă și nu pare afectată de umbra sancțiunilor pentru încălcarea regulilor financiare, câștigând cu 5-1 în fața campioanei Greciei, AEK Atena, la care mijlocașul român Răzvan Marin a fost schimbat la pauză.

Phil Foden a reușit un hat-trick (34, 65, 76), celelalte goluri ale echipei antrenate de Enzo Maresca fiind semnate de Elliot Anderson (12) și Rayan Cherki (57). Golul de onoare al lui AEK a fost înscris de Stavros Pilios (52).

Cityzens au avut și două bare, prin Allan Elias și Enzo Fernandez.

AS Roma a câștigat și ea fără drept de apel, 4-0 cu Slovan Bratislava.

PSV Eindhoven a câștigat pe Dragao, 1-0 cu Porto, prin golul lui Guus Til (57). PSV a obținut prima sa victorie în acest sezon de Champions League, iar internaționalul român Dennis Man a jucat la oaspeți din minutul 81, în locul lui Bajraktarevic, care a avut o bară.

VfB Stuttgart a remizat cu Atletico Madrid, 1-1, într-o partidă în care poarta șvabilor a fost apărată de portarul cu rădăcini românești Dennis Seimen. Jamie Leweling (36) a deschis scorul pentru gazde, Julian Alvarez (47) a egalat imediat după pauză, dar Atleti a jucat aproape o jumătate de oră în zece oameni, după eliminarea lui Morten Hjulmand (64).

Alvarez a ajuns la 26 de goluri în UEFA Champions League și este acum al patrulea argentinian pe lista all-time a marcatorilor competiției, după Lionel Messi (129 goluri), Sergio Aguero (41) și Lautaro Martinez (27), potrivit site-ului UEFA. Până acum el era la egalitate cu Hernan Crespo (25 de goluri fiecare).

Rezultatele înregistrate marți seara în etapa a treia a Champions League:

Fenerbahce Istanbul - Slavia Praga 2-2

Au marcat: Oguz Aydin 4, Mason Greenwood 11, respectiv Lukas Provod 15, Pavel Kacor 90.

Sabah FK - Borussia Dortmund 1-2

Au marcat: Aden McCarthy 39, respectiv Serhou Guirassy 10, 53.

AS Roma - Slovan Bratislava 5-0

Au marcat: Mario Hermoso 21, Nahuel Molina 39, Niccolo Pisilli 52, Donyell Malen 58 - penalty.

FC Porto - PSV Eindhoven 0-1

A marcat: Guus Til 57.

Liverpool - Villarreal 4-3

Au marcat: Alexis Mac Allister 36, 65, Ronald Araujo 45+2, Florian Wirtz 69, respectiv Georges Mikautadze 4, Sergi Cardona 29, Tani Oluwaseyi 87.

Manchester City - AEK Atena 5-1

Au marcat: Elliot Anderson 12, Phil Foden 34, 65, 76, Rayan Cherki 57, respectiv Stavros Pilios 52.

SSC Napoli - Bodo/Glimt 4-3

Au marcat: Matteo Politano 1, Scott McTominay 41, 75, Odin Bjoertuft (autogol) 88, respectiv Jens Petter Hauge 27, Andreas Helmersen 62, Sondre Brunstad Fet 90+4.

Paris Saint-Germain - FC Barcelona 4-2

Au marcat: Desire Doue 38, Lucas Hernandez 72, Vitinha 81, Fabian Ruiz 87, respectiv Xavi Espart 55, Lamine Yamal 79.

VfB Stuttgart - Atletico Madrid 1-1

Au marcat: Jamie Leweling 36, respectiv Julian Alvarez 47.

Cartonaș roșu: Morten Hjulmand (Atletico) 64.

Miercuri vor avea loc meciurile Como - Manchester United, Lille - Galatasaray (ambele de la 19:45, ora României), Aston Villa - Viking Stavanger, Bayern Munchen - Arsenal, FC Bruges - RC Lens, Inter Milano - Șahtior Donețk, Real Betis Sevilla - Feyenoord, Real Madrid - RB Leipzig, Sporting Lisabona - LASK (toate de la ora 22:00).

Clasament

loc echipa J V E Î GM-GP P

1 Paris Saint-Germain 3 3 0 0 14-5 9

2 Liverpool FC 3 3 0 0 12-7 9

3 VfB Stuttgart 3 2 1 0 7-2 7

4 Aston Villa 2 2 0 0 9-2 6

5 FC Barcelona 3 2 0 1 11-6 6

6 Manchester City 3 2 0 1 9-5 6

7 Sporting Lisabona 2 2 0 0 5-1 6

8 Arsenal FC 2 2 0 0 4-0 6

9 Real Madrid 2 2 0 0 6-4 6

9 Real Betis Sevilla 2 2 0 0 6-4 6

11 Borussia Dortmund 3 2 0 1 5-4 6

12 Bayern Munchen 2 1 1 0 8-3 4

13 AS Roma 3 1 1 1 8-5 4

14 Șahtior Donețk 2 1 1 0 4-2 4

15 Atletico Madrid 3 1 1 1 4-3 4

16 PSV Eindhoven 3 1 1 1 2-2 4

17 Como 2 1 0 1 6-4 3

18 Manchester United 2 1 0 1 4-2 3

19 Villarreal CF 3 1 0 2 8-8 3

20 FC Bruges 2 1 0 1 6-6 3

21 RC Lens 2 1 0 1 3-4 3

22 SSC Napoli 3 1 0 2 5-7 3

23 RB Leipzig 2 1 0 1 2-4 3

24 Feyenoord 2 1 0 1 4-7 3

25 Sabah FK 3 1 0 2 3-6 3

26 FK Bodo/Glimt 3 1 0 2 4-9 3

27 AEK Atena 3 1 0 2 3-8 3

28 Fenerbahce 3 0 2 1 3-9 2

29 Viking Stavanger 2 0 1 1 4-6 1

30 Slavia Praga 3 0 1 2 4-7 1

31 Inter Milano 2 0 0 2 4-6 0

32 LASK 2 0 0 2 3-7 0

33 Lille OSC 2 0 0 2 2-6 0

34 FC Porto 3 0 0 3 2-6 0

35 Galatasaray 2 0 0 2 2-7 0

36 Slovan Bratislava 3 0 0 3 1-13 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Notă: Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formațiile clasate pe locurile 9-24 dispută un play-off pentru accederea în optimi. (Agerpres)



