Europa League: Victorii în deplasare pentru AC Milan, Bayer Leverkusen și Omonia Nicosia. Rezultatele și clasamentul

AC Milan, Bayer Leverkusen și Omonia Nicosia au obținut victorii clare în deplasare, joi seara, în etapa a doua a Europa League la fotbal.

AC Milan a surclasat-o pe RB Salzburg cu 4-0, în deplasare, într-un meci arbitrat de românul Horațiu Feșnic. Eroul meciului a fost tânărul atacant italian Alphadjo Cisse (19 ani), care a reușit un hat-trick pentru rossoneri.

Bayer Leverkusen a învins fără drept de apel campioana Poloniei, Lech Poznan, cu 4-0, atacantul ceh Patrik Schick realizând o dublă.

Omonia Nicosia, cu internaționalul român Florin Tănase pe teren din min. 69, a dispus de NK Celje cu 3-0, chiar în Slovenia. Jaden Montnor (17), Muamer Tankovic (59) și Senou Coulibaly (85) au marcat pentru ciprioți.

Celta Vigo a pierdut pe teren propriu cu Juventus Torino, scor 1-2, printr-un gol marcat de Randal Kolo Muani (90+3). Galicienii, cu portarul român Ionuț Radu integralist, au deschis scorul prin Hugo Alvarez (18), dar Nick Woltemade a egalat după pauză (58).

Union Saint-Gilloise a remizat cu Real Sociedad, 1-1, golul vicecampioanei Belgiei fiind reușit de Sekou Keita pe final (88). Benat Turrientes deschisese scorul pentru basci (46). Mijlocașul român Darius Olaru a jucat 71 de minute la USG.

Ferencvaros a trecut de Viktoria Plzen cu 2-1, la Budapesta, prin dubla norvegianului Krostoffer Zachariassen (49, 81 - penalty). Pentru cehi a punctat Denis Visinsky (90). Mijlocașul român Marius Corbu a fost înlocuit în min. 90+1 la vicecampioana Ungariei.

Hoffenheim a pierdut acasă cu Beșiktaș Istanbul, scor 2-3, meci în care la oaspeți a intrat în min. 90+1 fostul internațional român de tineret Umit Akdag. Fisnik Asllani (68) și Koki Machida (87) au înscris pentru echipa din Bundesliga, iar pentru vulturii negri au puncat Michael Murillo (60) și Hyeon-gyu Oh (72, 79).

Crystal Palace, deținătoarea trofeului Conference League, a fost învinsă de Olympique Lyon cu 3-2.

Într-un derby olimpic, Olympiakos Pireu a învins-o pe Olympique Marseille cu 1-0, chiar pe Stade Velodrome.

Rezultatele etapei a doua din Europa League:

AZ Alkmaar - Hapoel Beer-Sheva 2-1

Au marcat: Peer Koopmeiners 49, Mexx Meerdink 77 - penalty, respectiv Amankwah Forson 55.

RB Salzburg - AC Milan 0-4

Au marcat: Alphadjo Cisse 15, 32, 49, Goncalo Ramos 72.

Cartonaș roșu: Filippo Terracciano (AC Milan) 84.

Lech Poznan - Bayer Leverkusen 0-4

Au marcat: Patrik Schick 29 - penalty, 41 - penalty, Malik Tillman 32, Ibrahim Maza 89.

Olympique Lyon - Crystal Palace 3-2

Au marcat: Corentin Tolisso 8, Ernest Nuamah 45+2, Pavel Sulc 76, respectiv Yeremy Pino 50, Daichi Kamada 81.

NK Celje - Omonia Nicosia 0-3

Au marcat: Jaden Montnor 17, Muamer Tankovic 59, Senou Coulibaly 85.

Sparta Praga - Lillestroem SK 1-1

Au marcat: Josimar Alcocer 56, respectiv Thomas Olsen 90+2.

Torreense - Sunderland 1-2

Au marcat: Volnei Feltes 37, respectiv Jules Ahoka 67, Noah Sadiki 90+3.

Union Saint-Gilloise - Real Sociedad 1-1

Au marcat: Sekou Keita 88, respectiv Benat Turrientes 46.

AFC Bournemouth - Sturm Graz 3-0

Au marcat: Evanilson 43, Rayan 76, Alvaro Rodriguez 90+2 - penalty.

Benfica Lisabona - Celtic Glasgow 4-1

Au marcat: Jhon Duran 5 - penalty, 36, Alexander Bah 23, Vangelis Pavlidis 90, respectiv Camilo Duran 63.

Celta Vigo - Juventus Torino 1-2

Au marcat: Hugo Alvarez 18, respectiv Nick Woltemade 58, Randal Kolo Muani 90+3.

Dinamo Zagreb - Anderlecht Bruxelles 1-0

A marcat: Dion Beljo 90+5 - penalty.

Ferencvaros Budapesta - Viktoria Plzen 2-1

Au marcat: Kristoffer Zachariassen 49, 81 - penalty, respectiv Denis Visinsky 90.

Hoffenheim - Beșiktaș Istanbul 2-3

Au marcat: Fisnik Asllani 68, Koki Machida 87, respectiv Michael Murillo 60, Hyeon-gyu Oh 72, 79.

Jagiellonia Bialystok - Ararat-Armenia 3-1

Au marcat: Kamil Jozwiak 13, Rodrigo Conceicao 38, Ousmane Sow 51, respectiv Zidane Banjaqui 11.

Olympique Marseille - Olympiakos Pireu 0-1

A marcat: Santiago Hezze 42.

NEC Nijmegen - Levski Sofia 1-1

Au marcat: Tjarron Chery 64, respectiv Reinaldo 35.

Rennes - OFI Creta 2-1

Au marcat: Mahamadou Nagida 76, Abdelhamid Ait Boudlal 90, respectiv Taxiarchis Fountas 10.

Clasament

loc echipa J V E Î GM-GP P

1 Juventus Torino 2 2 0 0 7-1 6

2 Bayer Leverkusen 2 2 0 0 6-0 6

3 Benfica 2 2 0 0 6-1 6

4 Beșiktaș 2 2 0 0 7-3 6

5 Bournemouth 2 2 0 0 5-1 6

6 Omonia Nicosia 2 2 0 0 4-0 6

7 Ferencvaros 2 2 0 0 5-2 6

8 Olympique Lyon 2 2 0 0 5-3 6

9 Sunderland 2 2 0 0 3-1 6

9 Olympiakos Pireu 2 2 0 0 3-1 6

11 Sparta Praga 2 1 1 0 5-2 4

12 Union Saint-Gilloise 2 1 1 0 4-1 4

13 Rennes 2 1 1 0 2-1 4

14 Dinamo Zagreb 2 1 1 0 1-0 4

15 Crystal Palace 2 1 0 1 6-3 3

16 AC Milan 2 1 0 1 4-2 3

17 Jagiellonia Bialystok 2 1 0 1 4-3 3

18 OFI Creta 2 1 0 1 3-2 3

19 Torreense 2 1 0 1 3-3 3

20 AZ Alkmaar 2 1 0 1 2-2 3

21 RB Salzburg 2 1 0 1 1-4 3

22 Lillestroem SK 2 0 1 1 2-3 1

22 Real Sociedad 2 0 1 1 2-3 1

24 Hapoel Beer-Sheva 2 0 1 1 1-2 1

24 Levski Sofia 2 0 1 1 1-2 1

26 Sturm Graz 2 0 1 1 0-3 1

27 NEC Nijmegen 2 0 1 1 1-6 1

28 Celta Vigo 2 0 0 2 1-3 0

28 Anderlecht 2 0 0 2 1-3 0

30 Hoffenheim 2 0 0 2 2-5 0

31 Olympique Marseille 2 0 0 2 1-5 0

31 Viktoria Plzen 2 0 0 2 1-5 0

33 Celtic 2 0 0 2 2-7 0

33 Ararat-Armenia 2 0 0 2 2-7 0

35 NK Celje 2 0 0 2 0-5 0

36 Lech Poznan 2 0 0 2 0-8 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Notă: Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formațiile clasate pe locurile 9-24 dispută un play-off pentru accederea în optimi. (Agerpres)



