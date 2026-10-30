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Rezultate Cupa României și clasamentul

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
fcsb
Foto: Facebook FCSB

FCSB a fost învinsă de formația de ligă secundă Gloria Bistrița cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, la Bistrița, într-un meci din Grupa C a Cupei României la fotbal.

Unicul gol al partidei a fost reușit de Antonio Bradu (23), după o neînțelegere între fundașul Dylan Batubinsika și portarul Matei Popa.

FCSB și-a creat o serie de ocazii, dar nu a reușit să fructifice niciuna. Oaspeții au cerut și două penalty-uri la dueluri în careul gazdelor, pentru presupuse faulturi la Eddy Gnahore (30), respectiv David Miculescu (68).

Rezultatele etapei a doua:

Grupa A

Marți
AFC UTA Arad - AFC Botoșani 2-2 (0-1), Arena Francisc Neuman - Arad
Au marcat: Jayson Papeau (58), Alin Roman (90), respectiv Enriko Papa (17), Roland Idowu (52).
Arbitru: Marian Barbu (Făgăraș)

ACS FC Corvinul Hunedoara - FC Rapid București 0-0, Stadion Petre Libardi - Petroșani
Arbitru: Iulian Călin (Ștefănești/Argeș)

Miercuri
ACS Minerul Lupeni - Politehnica Timișoara 1-1 (0-0), Stadion Minerul - Lupeni
Au marcat: Adrian Bedea (77), respectiv Robert Burlacu-Luca (56).
Arbitru: Raul George Cupu (Făgăraș).

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 UTA Arad 2 1 1 0 5-2 4
2 Rapid București 2 1 1 0 2-0 4
3 Corvinul Hunedoara 2 1 1 0 1-0 4
4 FC Botoșani 2 0 1 1 2-3 1
5 Poli Timișoara 2 0 1 1 1-3 1
6 Minerul Lupeni 2 0 1 1 1-4 1

Grupa B

Marți
Progresul 1944 Spartac - Petrolul Ploiești 0-6 (0-2), Clinceni Arena
Au marcat: Rareș Leescu (27, 56, 88), Alejandro Bran Flores (32 - penalty), David Paraschiv (70, 85).
Cartonaș roșu: Deian Geană (Progresul, 64).
Arbitru: Iuliana Elena Demetrescu (Râmnicu Vâlcea)

Miercuri
CFR 1907 Cluj - AS FC Universitatea Cluj 1-3 (1-2), Stadion Dr. Constantin Rădulescu - Cluj-Napoca
Au marcat: Sergiu Buș (45+6 - penalty), respectiv Marius Ștefănescu (20), Jovo Lukic (32 - penalty, 75).
Arbitru: Andrei Florin Chivulete (București)

Joi
Concordia Chiajna - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1-1 (1-0), Stadion Concordia - Chiajna
Au marcat: Alex Gualda (34), respectiv Nacho Heras (63).
Arbitru: George Cătălin Găman (Craiova)

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Universitatea Cluj 2 2 0 0 4-1 6
2 Concordia Chiajna 2 1 1 0 6-3 4
3 Petrolul Ploiești 2 1 0 1 6-1 3
4 CFR Cluj 2 1 0 1 4-4 3
5 Sepsi OSK 2 0 1 1 2-4 1
6 Progresul 1944 Spartac 2 0 0 2 2-11 0

Grupa C

Marți
AFK Csikszereda - FC Bihor Oradea 1-2 (1-1), Stadion Municipal - Miercurea Ciuc
Au marcat: Alex Szabo (32), respectiv Dragoș Tescan (23), Alex Orban (74).
Cartonaș roșu: Florian Haită (FC Bihor, 67).
Arbitru: Ovidiu-George Robu (Chitila)

Miercuri
CSM Corona Brașov - FC Argeș 0-3 (0-2), Baza Sportivă Carpați - Brașov
Au marcat: Gabriel Charpentier (17), Silviu Balaure (26), Taylor Luvambo (90+3).
Arbitru: Dan Buzărnescu (Craiova)

Joi
CS Gloria Bistrița - FCSB 1-0 (1-0), Complexul Sportiv Jean Pădureanu - Bistrița
A marcat: Antonio Bradu (23).
Arbitru: Cristian Moldoveanu (Brașov)


Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P
1 FC Bihor 2 1 1 0 4-3 4
2 FCSB 2 1 0 1 5-1 3
3 FK Csikszereda 2 1 0 1 3-2 3
4 Gloria Bistrița 2 1 0 1 1-2 3
5 FC Argeș 2 1 0 1 3-5 3
6 Corona Brașov 2 0 1 1 2-5 1

Grupa D

Miercuri
Sporting Liești - ACS FC Bacău 0-0, Stadion Comunal - Liești
Arbitru: Eduard Ioniță (Tulcea)

Dinamo București - Chindia Târgoviște 5-2 (2-0), Arena Națională - București
Au marcat: Diogo Pinto (24, 33, 66), Dean Zandbergen (84, 90+3), respectiv Rareș Mihai (86), Bogdan Petre (90).
Arbitru: Mihail-Sebastian Lăstun (Râmnicu Vâlcea)

Joi
FC Voluntari - Universitatea Craiova 1-1 (1-0), Stadion Anghel Iordănescu - Voluntari
Au marcat: Nikola Stevanovic (autogol, 40), respectiv Simon Elisor (84 - penalty).
Arbitru: Szabolcs Kovacs (Satu Mare)

Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Dinamo București 2 2 0 0 9-3 6
2 Universitatea Craiova 2 1 1 0 3-2 4
3 FC Voluntari 2 1 1 0 2-1 4
4 FC Bacău 2 0 1 1 1-2 1
5 Sporting Liești 2 0 1 1 1-4 1
6 Chindia Târgoviște 2 0 0 2 2-6 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Notă: Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală. (Agerpres)

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