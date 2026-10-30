Rezultate Cupa României și clasamentul

Foto: Facebook FCSB

Din articol Rezultatele etapei a doua:

FCSB a fost învinsă de formația de ligă secundă Gloria Bistrița cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, la Bistrița, într-un meci din Grupa C a Cupei României la fotbal.

Unicul gol al partidei a fost reușit de Antonio Bradu (23), după o neînțelegere între fundașul Dylan Batubinsika și portarul Matei Popa.

FCSB și-a creat o serie de ocazii, dar nu a reușit să fructifice niciuna. Oaspeții au cerut și două penalty-uri la dueluri în careul gazdelor, pentru presupuse faulturi la Eddy Gnahore (30), respectiv David Miculescu (68).

Rezultatele etapei a doua:

Grupa A

Marți

AFC UTA Arad - AFC Botoșani 2-2 (0-1), Arena Francisc Neuman - Arad

Au marcat: Jayson Papeau (58), Alin Roman (90), respectiv Enriko Papa (17), Roland Idowu (52).

Arbitru: Marian Barbu (Făgăraș)

ACS FC Corvinul Hunedoara - FC Rapid București 0-0, Stadion Petre Libardi - Petroșani

Arbitru: Iulian Călin (Ștefănești/Argeș)

Miercuri

ACS Minerul Lupeni - Politehnica Timișoara 1-1 (0-0), Stadion Minerul - Lupeni

Au marcat: Adrian Bedea (77), respectiv Robert Burlacu-Luca (56).

Arbitru: Raul George Cupu (Făgăraș).

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 UTA Arad 2 1 1 0 5-2 4

2 Rapid București 2 1 1 0 2-0 4

3 Corvinul Hunedoara 2 1 1 0 1-0 4

4 FC Botoșani 2 0 1 1 2-3 1

5 Poli Timișoara 2 0 1 1 1-3 1

6 Minerul Lupeni 2 0 1 1 1-4 1

Grupa B

Marți

Progresul 1944 Spartac - Petrolul Ploiești 0-6 (0-2), Clinceni Arena

Au marcat: Rareș Leescu (27, 56, 88), Alejandro Bran Flores (32 - penalty), David Paraschiv (70, 85).

Cartonaș roșu: Deian Geană (Progresul, 64).

Arbitru: Iuliana Elena Demetrescu (Râmnicu Vâlcea)

Miercuri

CFR 1907 Cluj - AS FC Universitatea Cluj 1-3 (1-2), Stadion Dr. Constantin Rădulescu - Cluj-Napoca

Au marcat: Sergiu Buș (45+6 - penalty), respectiv Marius Ștefănescu (20), Jovo Lukic (32 - penalty, 75).

Arbitru: Andrei Florin Chivulete (București)

Joi

Concordia Chiajna - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1-1 (1-0), Stadion Concordia - Chiajna

Au marcat: Alex Gualda (34), respectiv Nacho Heras (63).

Arbitru: George Cătălin Găman (Craiova)

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Universitatea Cluj 2 2 0 0 4-1 6

2 Concordia Chiajna 2 1 1 0 6-3 4

3 Petrolul Ploiești 2 1 0 1 6-1 3

4 CFR Cluj 2 1 0 1 4-4 3

5 Sepsi OSK 2 0 1 1 2-4 1

6 Progresul 1944 Spartac 2 0 0 2 2-11 0

Grupa C

Marți

AFK Csikszereda - FC Bihor Oradea 1-2 (1-1), Stadion Municipal - Miercurea Ciuc

Au marcat: Alex Szabo (32), respectiv Dragoș Tescan (23), Alex Orban (74).

Cartonaș roșu: Florian Haită (FC Bihor, 67).

Arbitru: Ovidiu-George Robu (Chitila)

Miercuri

CSM Corona Brașov - FC Argeș 0-3 (0-2), Baza Sportivă Carpați - Brașov

Au marcat: Gabriel Charpentier (17), Silviu Balaure (26), Taylor Luvambo (90+3).

Arbitru: Dan Buzărnescu (Craiova)

Joi

CS Gloria Bistrița - FCSB 1-0 (1-0), Complexul Sportiv Jean Pădureanu - Bistrița

A marcat: Antonio Bradu (23).

Arbitru: Cristian Moldoveanu (Brașov)



Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 FC Bihor 2 1 1 0 4-3 4

2 FCSB 2 1 0 1 5-1 3

3 FK Csikszereda 2 1 0 1 3-2 3

4 Gloria Bistrița 2 1 0 1 1-2 3

5 FC Argeș 2 1 0 1 3-5 3

6 Corona Brașov 2 0 1 1 2-5 1

Grupa D

Miercuri

Sporting Liești - ACS FC Bacău 0-0, Stadion Comunal - Liești

Arbitru: Eduard Ioniță (Tulcea)

Dinamo București - Chindia Târgoviște 5-2 (2-0), Arena Națională - București

Au marcat: Diogo Pinto (24, 33, 66), Dean Zandbergen (84, 90+3), respectiv Rareș Mihai (86), Bogdan Petre (90).

Arbitru: Mihail-Sebastian Lăstun (Râmnicu Vâlcea)

Joi

FC Voluntari - Universitatea Craiova 1-1 (1-0), Stadion Anghel Iordănescu - Voluntari

Au marcat: Nikola Stevanovic (autogol, 40), respectiv Simon Elisor (84 - penalty).

Arbitru: Szabolcs Kovacs (Satu Mare)

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Dinamo București 2 2 0 0 9-3 6

2 Universitatea Craiova 2 1 1 0 3-2 4

3 FC Voluntari 2 1 1 0 2-1 4

4 FC Bacău 2 0 1 1 1-2 1

5 Sporting Liești 2 0 1 1 1-4 1

6 Chindia Târgoviște 2 0 0 2 2-6 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Notă: Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală. (Agerpres)



