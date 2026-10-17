Rezultatele zilei în Superliga. Ce meciuri se joacă duminică şi luni

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Din articol Clasament

Sâmbătă, 17 octombrie, s-au disputat două partide din etapa a 12-a a Superligii de fotbal.

Petrolul Ploieşti a terminat la egalitate cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, 1-1 (1-1), sâmbătă seara, pe Stadionul Ilie Oană, într-un meci din etapa a 12-a a Superligii de fotbal. "Găzarii" au deschis scorul prin portughezul Leo Teixeira (26), dar Sepsi OSK a egalat relativ repede, prin Doru Andrei (34).

Într-o altă partidă disputată pe stadionul din Giuleşti, Rapid a trecut cu scorul de 2-0 de Corvinul Hunedoara, cu golurile marcate de Dobre (61) din penalty şi acelaşi Dobre (76).

Duminică, 18 octombrie, sunt programate următoarele partide:

UTA Arad - CFR Cluj, de la ora 18.15

Universitatea Craiova - Farul Constanţa, de la ora 21.00.

Luni se joacă ultimele două partide ale etapei:

U Cluj - FC Argeş, ora 18.00

FC Voluntari - FCSB, ora 21.00.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1. Dinamo Bucureşti 12 9 2 1 27-7 29

2. Rapid Bucureşti 12 8 3 1 20-9 27

3. Universitatea Craiova 11 7 2 2 25-9 23

4. Petrolul Ploieşti 12 6 2 4 15-16 20

5. Universitatea Cluj 11 6 0 5 20-18 18

6. Farul Constanţa 11 4 5 2 17-15 17

7. Corvinul Hunedoara 12 4 4 4 14-13 16

8. CFR Cluj 11 5 1 5 17-17 16

9. FCSB 11 4 3 4 14-17 15

10. FC Botoşani 12 3 5 4 16-14 14

11. Sepsi OSK 12 3 5 4 8-13 14

12. UTA Arad 11 3 3 5 14-17 12

13. Oţelul Galaţi 12 2 5 5 12-17 11

14. FC Argeş 11 3 2 6 6-11 11

15. FC Voluntari 11 2 2 7 11-25 8

16. FK Csikszereda 12 0 2 10 7-25 2