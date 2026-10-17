﻿ Rezultatele zilei în Superliga. Ce meciuri se joacă duminică şi luni | DCNews
Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Sport Fotbal Rezultatele zilei în Superliga. Ce meciuri se joacă duminică şi luni

Rezultatele zilei în Superliga. Ce meciuri se joacă duminică şi luni

Mihai Ciobanu Autor: Mihai Ciobanu
|
minge-de-fotbal_31549700
Sursa foto: Agerpres

Sâmbătă, 17 octombrie, s-au disputat două partide din etapa a 12-a a Superligii de fotbal.

Petrolul Ploieşti a terminat la egalitate cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, 1-1 (1-1), sâmbătă seara, pe Stadionul Ilie Oană, într-un meci din etapa a 12-a a Superligii de fotbal. "Găzarii" au deschis scorul prin portughezul Leo Teixeira (26), dar Sepsi OSK a egalat relativ repede, prin Doru Andrei (34).

Într-o altă partidă disputată pe stadionul din Giuleşti, Rapid a trecut cu scorul de 2-0 de Corvinul Hunedoara, cu golurile marcate de Dobre (61)  din penalty şi acelaşi Dobre (76).

Duminică, 18 octombrie, sunt programate următoarele partide: 

UTA Arad - CFR Cluj, de la ora 18.15

Universitatea Craiova - Farul Constanţa, de la ora 21.00.

Luni se joacă ultimele două partide ale etapei: 

U Cluj - FC Argeş, ora 18.00

FC Voluntari - FCSB, ora 21.00.

Clasament

loc        echipa      M V E Î GM-GP P

1.  Dinamo Bucureşti 12 9 2 1 27-7 29
2.  Rapid Bucureşti 12 8 3 1 20-9 27
3.  Universitatea Craiova 11 7 2 2 25-9 23
4.  Petrolul Ploieşti 12 6 2 4 15-16 20
5.  Universitatea Cluj 11 6 0 5 20-18 18
6.  Farul Constanţa 11 4 5 2 17-15 17
7.  Corvinul Hunedoara 12 4 4 4 14-13 16
8.  CFR Cluj 11 5 1 5 17-17 16
9.  FCSB 11 4 3 4 14-17 15
10. FC Botoşani 12 3 5 4 16-14 14
11. Sepsi OSK 12 3 5 4 8-13 14
12. UTA Arad 11 3 3 5 14-17 12
13. Oţelul Galaţi 12 2 5 5 12-17 11
14. FC Argeş 11 3 2 6 6-11 11
15. FC Voluntari 11 2 2 7 11-25 8
16. FK Csikszereda 12 0 2 10 7-25 2

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

superliga
meciuri
rezultate
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Fotbal
Citește mai multe din Fotbal
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close