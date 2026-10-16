Dinamo învinge FC Botoșani (2-0) și își consolidează poziția de lider în Superliga

Căpitanul echipei Dinamo București, Cătălin Cîrjan. Sursa foto: Agerpres

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Clasament

Dinamo Bucureşti a învins FC Botoșani, vineri seară, scor 2-0, victorie care i-a consolidat poziția de lider al Superligii.

Dinamo Bucureşti şi-a consolidat poziţia de lider al Superligii de fotbal după ce a învins-o pe FC Botoşani cu scorul de 2-0 (0-0), vineri seara, pe Arena Naţională, într-un meci din etapa a 12-a.

Dinamo a dominat jocul, şi-a creat o serie de ocazii, dar a marcat târziu, din două penalty-uri.

Scoţianul Danny Armstrong a deschis scorul (81), după un fault comis de portarul Giannis Anestis asupra lui Andrei Mărginean. Cătălin Cîrjan (90+2) a marcat şi el, după un henţ comis de Djibril Diaw, care a primit al doilea cartonaş galben.

Cîrjan a trimis mingea în bară în prima repriză (35).

Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 31 de ori, de 11 ori au câştigat gazdele din acest meci, de 11 ori au învins botoşănenii, iar de alte nouă ori au remizat, potrivit site-ului LPF.

Moldovenii nu au nicio victorie în ultimele 17 deplasări din Superligă, din 30 noiembrie 2025, de la meciul cu Unirea Slobozia (1-0), interval în care au înregistrat cinci rezultate de egalitate şi 12 înfrângeri, potrivit Agerpres.

Dinamo Bucureşti - AFC Botoşani 2-0 (0-0), Arena Naţională - Bucureşti

Au marcat: Danny Armstrong (81 - penalty), Cătălin Cîrjan (90+2 - penalty).

Cartonaş roşu: Djibril Diaw (FC Botoşani) 90+1.

Arbitru: Rareş George Vidican (Satu Mare); arbitri asistenţi: Marius Badea (Râmnicu Vâlcea), Imre Laszlo Bucsi

(Sfântu Gheorghe); al patrulea oficial: Cristian Moldoveanu (Braşov)

Arbitru video: Adrian Sorin Costreie (Buftea); arbitru asistent video: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava)

Observatori: Irina Mîrţ (Bucureşti) - CCA, Constantin Stătescu (Bucureşti) - LPF

Meciurile din etapa a 12-a a ediţiei 2026-2027 a Superligii de fotbal au avut loc de vineri până luni.

Rezultate

Vineri, 16 octombrie

ACS Oţelul Galaţi - AFK Csikszereda 1-1 (1-0), Stadion Oţelul - Galaţi

Au marcat: Rafael Brito (24), respectiv Nino Kukovec (52).

Cartonaşe roşii: Dusan Vukovic (FK Csikszereda) 73, Nino Kukovec (FK Csikszereda) 77.

Arbitru: Istvan Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Mihai Marius Marica (Bistriţa), Ferencz Tunyogi (Zalău); al patrulea oficial: Ionuţ Marius Coza (Cernica)

Arbitru video: Iulian Dima (Bucureşti); arbitru asistent video: Mihai-Ovidiu Artene (Vaslui)

Observatori: Florin Hîncu (Braşov) - CCA, Ion Marin (Bucureşti) - LPF

Sâmbătă, 17 octombrie

FC Petrolul Ploieşti - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (Stadion „Ilie Oană” - Ploieşti, 17:15)

FC Rapid Bucureşti - Corvinul Hunedoara (Stadion Rapid Giuleşti - Bucureşti, 21:30)

Duminică, 18 octombrie

AFC UTA Arad - FC CFR 1907 Cluj (Arena „Francisc Neuman” - Arad, 18:15)

Universitatea Craiova - FC Farul Constanţa (Stadion „Ion Oblemenco” - Craiova, 21:00)

Luni, 19 octombrie

FC Universitatea Cluj - FC Argeş (Cluj Arena - Cluj-Napoca, 18:00)

FC Voluntari - FC FCSB (Stadion „Anghel Iordănescu” - Voluntari, 21:00)

Clasament

loc, echipă M V E Î GM-GP P

1 Dinamo Bucureşti 12 9 2 1 27-7 29

2 Rapid Bucureşti 11 7 3 1 18-9 24

3 Universitatea Craiova 11 7 2 2 25-9 23

4 Petrolul Ploieşti 11 6 1 4 14-15 19

5 Universitatea Cluj 11 6 0 5 20-18 18

6 Farul Constanţa 11 4 5 2 17-15 17

7 Corvinul Hunedoara 11 4 4 3 14-11 16

8 CFR Cluj 11 5 1 5 17-17 16

9 FCSB 11 4 3 4 14-17 15

10 FC Botoşani 12 3 5 4 16-14 14

11 Sepsi OSK 11 3 4 4 7-12 13

12 UTA Arad 11 3 3 5 14-17 12

13 Oţelul Galaţi 12 2 5 5 12-17 11

14 FC Argeş 11 3 2 6 6-11 11

15 FC Voluntari 11 2 2 7 11-25 8

16 FK Csikszereda 12 0 2 10 7-25 2

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.