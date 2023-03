Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoşani, vrea să investească la Rapid: Îmi vine să mă rog de ei. Doar lăsați-mă aici

"I-am spus primarului de aici, care e un băiat minunat. Aş face stadion cu 8.000 de locuri, frumos, cochet. Aş da milioane de euro, dar măcar o fac pentru oamenii noştri din Botoşani. Oameni care cântă, frumuseţe, spectacol, dar aşa... E un stadion lăbârţat (n.r. - actuala arenă). Ăia de la peluză nu văd stadionul, dacă mai sunt şi la vârsta a doua... Aşa, mai bine e acasă ca să vezi meciul. Nimeni nu înţelege. Asta mă doare pe mine. Eu tot mai sper. Eu pot mâine să mă las. Mi-ar arăta obrazul vreo 10 pe stradă şi 15 mi-ar spune 'Eşti deştept că te-ai lăsat de prostia asta'. Aş vrea enorm să văd stadionul nou la Botoşani.

S-ar produce iubirea asta, rumoare, cum e la Rapid. E senzaţional acolo! Îmi vine să mă rog de ăia de la Rapid 'Vin şi eu cu două milioane de euro pe an, doar lăsaţi-mă aici'. Pe cuvântul meu. Dacă tot dau două milioane la Botoşani, dau două milioane la Rapid. Contribui cu ceva la frumuseţea aia şi cu două milioane face ceva Rapidul în plus, ceva incredibil. Pe Dan Şucu nu-l cunosc, am zis o ipoteză acum.

Mă gândesc la Dinamo, o echipă care are vlagă, are spectatori. La fotbal marea avere a fotbalului sunt spectatorii", a declarat Valeriu Iftime la Sport Total FM.

Rapid, victorie dramatică la Botoşani în Superligă

FC Rapid Bucureşti a câştigat dramatic cu FC Botoşani, scor 2-1 (1-0), miercuri seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 28-a a Superligii de fotbal.



Rapid a deschis scorul prin Ştefan Pănoiu (42), cu un şut de la distanţă, şi se îndrepta spre victorie, dar gazdele au reuşit egalarea prin Sekou Camara (90). Rapid a smuls victoria printr-un gol spectaculos marcat de Dragoş Grigore (90+4), din foarfecă.



FC Botoşani a mai fost aproape de gol în min. 66, când lovitura de cap a lui Gabriel Mutombo a fost respinsă în bară de portarul Horaţiu Moldovan.



Rapid a ajuns la trei etape consecutive fără înfrângere, două victorii şi un egal. Rapid venea după cinci deplasări fără victorie (patru egaluri şi un eşec).



FC Botoşani a obţinut un singur punct în ultimele patru etape.



În tur, scorul a fost egal, 1-1, scrie Agerpres.

