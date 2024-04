Alex Dobrescu, fostul iubit al Cristinei Cioran, declarații surprinzătoare: "Îmi fac alt copil. Nu mă mai interesează nici de ea, nici de copil"

Cristina Cioran a cerut ordin de restricție împotriva lui Alex Dobrescu, tatăl copilului ei, acesta fiind nevoit să poarte o brățară la picior timp de zece luni. De asemenea, nu are voie să o mai contacteze pe fosta prezentatoare tv. Deși aceasta a spus că nu o să-l ierte niciodată, afaceristul nu pare afectat.

"Lucrez la o nouă familie"

"Mă bucur din tot sufletul meu că nu mă iartă. Nici nu avea ce să ierte. Nu îmi mai doresc să mă împac cu ea sau să mă căsătoresc, așa cum voiam cu ceva timp în urmă. De ce? Pentru că voia să mă bage la pușcărie. Îmi fac alt copil. Nu mă mai interesează nici de ea, nici de copil (de fetița lor împreună – n.r). Oricum nu am voie să o văd. (...) Acum am o iubita nouă. Lucrez la o nouă familie. Vedem ce ne rezervă viitorul, dacă voi deveni din nou tată sau nu, oricum eu am doi copii”, a spus Alex Dobrescu, pentru Click!

"Ema a văzut niște lucruri"

"Sunt surprinsă de toate declarațiile publice și de lipsa de empatie a tatălui față de copil, nu față de mine. Eu pot să duc foarte multe, dar copilașul acesta, care a văzut niște chestii, nu cred că poate. Decizia de a-l scoate din acest context a fost luată tocmai pentru că Ema a văzut niște lucruri. Omului nu i-a convenit alungarea și a vrut să mă atace cum a putut.

În 4.04 s-a emis un ordin de restricție. A fost încălcat de multe ori. La unul dintre ele am sunat la 112, apelul există și e foarte emoționant chiar și pentru mine, care am trăit. Ulterior, a fost arestat 24 de ore că a încălcat acest ordin. A fost eliberat că a spus că nu știa de acest ordin. (…) S-a judecat prelungirea de ordin, dar Instanța a decis că nu sunt îndeplinite niște condiții. Nu vreau să comentez. (…)

"A încercat să mă îndepărteze de familie"

Ieri eram la un eveniment, unde a venit el. L-am rugat să plece. Intenția lui, sigur, a fost să mă panichez. El voia să facă un mare scandal, să declanșeze iar un alt tip de scandal. Am depus iar o plângere la poliție. (…) A încercat să mă îndepărteze de familie, de prieteni și ultima redută era securitatea mea publică. A făcut tot ce i-a stat în putință. Din fericire, sunt foarte mulți oameni care mă susțin. Le mulțumesc că au avut încredere în mine", a spus Cristina Cioran, în emisiunea Exclusiv VIP, de la Prima TV, cu o zi înainte de procesul pentru prelungirea ordinului de restricție, potrivit avantaje.ro.

