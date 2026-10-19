 Superligă: Universitatea Craiova - Farul Constanța, scor la finalul partidei

Universitatea Craiova a învins-o pe Farul Constanța cu scorul de 2-0 (1-0), duminică seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'', într-un meci din etapa a 12-a a Superligii de fotbal.

Francezul Simon Elisor (16) a deschis scorul cu un șut din întoarcere, la pasa lui David Matei, iar ucraineanul Oleksandr Romanciuk (87) a închis tabela, cu o lovitură de cap, la centrarea lui Alexandru Cicâldău din lovitură liberă.

Campioana a mai avut ocazii de gol prin Carlos Mora (24) și Elisor (59), precum și două bare, prin Luca Băsceanu (22) și Assad Al Hamlawi (86).

Farul putea egala în finalul primei reprize, dar beninezul Matteo Ahlinvi (45) a trimis cu capul pe lângă poarta goală.

Armeanul Narek Grigorian a avut și el două ocazii mari, dar a tras pe lângă poartă (60), după ce a scăpat singur, iar apoi șutul său a fost respins de Laurențiu Popescu (73).

Dobrogenii sunt fără victorie pe prima scenă în deplasare din 25 ianuarie 2026, 1-0 cu Petrolul. Au urmat afară șase rezultate de egalitate și opt înfrângeri, potrivit site-ului LPF.

Universitatea e neînvinsă de opt etape, în care are opt victorii, dintre care cinci consecutive fără gol primit.

Universitatea Craiova - FC Farul Constanța 2-0 (1-0), Stadion Ion Oblemenco - Craiova

Au marcat: Simon Elisor (16), Oleksandr Romanciuk (87).

Arbitru: Iulian Călin (Ștefănești/Argeș); arbitri asistenți: Romică Ionuț Bîrdeș (Pitești), Nicușor Florentin Marin (Suseni/Argeș); al patrulea oficial: Mihai-Laurențiu Ene (Giurgiu)

Arbitru video: Iulian Dima (București); arbitru asistent video: Bogdan Dumitrache (București)

Observatori: Marcel Savaniu (Satu Mare) - CCA, Eduard Alexandru (Ploiești) - LPF. (Agerpres)

Luni se joacă ultimele două partide ale etapei:



U Cluj - FC Argeş, ora 18.00

FC Voluntari - FCSB, ora 21.00.