Final de meci, România 0 - 1 Suedia. Tricolorii, la a patra înfrângere consecutivă cu Gheorghe Hagi antrenor

Echipa națională a României/ Sursa foto: Agerpres

România a evoluat împotriva Suediei, luni seara, pe Arena Națională, în Liga Națiunilor, după trei înfrângeri.

Update:

S-a terminat partida dintre România și Suedia de pe Arena Națională. Tricolorii au fost învinși cu 1 - 0 după golul marcat de Gyokeres în minutul 13.

Știrea inițială:

Suedia a deschis scorul în meciul împotriva Tricolorilor de pe Arena Națională încă din minutul 13, prin Gyokeres.

Echipele de start pentru meciul dintre România şi Suedia, care are loc luni seara (21:45), pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa B4 a Ligii Naţiunilor la fotbal:

România: 12. Otto Hindrich - 2. Andrei Raţiu, 4. Andrei Coubiş, 3. Matei Ilie, 11. Nicuşor Bancu - 18. Răzvan Marin, 22. Vlad Dragomir - 20. Dennis Man, 10. Nicolae Stanciu (căpitan), 7. Darius Olaru - 9. Florin Tănase. Selecţioner: Gheorghe Hagi.

Rezerve: 1. Ionuţ Radu, 16. Valentin Cojocaru - 5. Lisav Eissat, 15. Raul Opruţ, 17. Vladimir Screciu, 23. Tony Strata, 6. Tudor Băluţă, 8. Alexandru Cicâldău, 14. Ianis Hagi, 19. Cătălin Cîrjan, 21. Olimpiu Moruţan. 13. Valentin Mihăilă.

Suedia: 12. Viktor Johansson - 2. Felix Beijmo, 4. Eric Smith, 3. Victor Lindeloef (căpitan), 5. Gabriel Gudmundsson - 21. Alexander Bernhardsson, 16. Jesper Karlstroem, 7. Lucas Bergvall, 19. Sebastian Nanasi - 22. Besfort Zeneli, 17. Viktor Gyokeres. Selecţioner: Graham Potter.

Rezerve: 1. Noel Toernqvist, 23. Melker Ellborg - 8. Daniel Svensson, 14. Hampus Skoglund, 15. Victor Eriksson, 18. Samuel Dahl, 10. Hugo Bolin, 11. Williot Swedberg, 13. Ken Sema, 20. Hugo Larsson, 9. Paulos Abraham.

Arbitru: Elcin Masiev; arbitri asistenţi: Elşad Abdulaev, Parvin Talibov; al patrulea oficial: Farid Hajiev (toţi din Azerbaidjan)

Arbitru video; Jeroen Manschot (Olanda); arbitru asistent video: Nicat Ismaili (Azerbaidjan)

Observator UEFA pentru arbitri: Iciko Lozev (Bulgaria); Delegat UEFA: Metin Kazancioglu (Turcia)