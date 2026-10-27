Sepsi OSK - Universitatea Craiova, scor final în  Superligă

Foto: Facebook Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a urcat pe locul al doilea în clasamentul Superligii de fotbal, după ce a surclasat-o pe Sepsi OSK Sfântu Gheorghe cu scorul de 5-0 (2-0) în Sepsi Arena, luni seara, în ultimul meci din etapa a 13-a

Campioana a deschis scorul rapid, prin Oleksandr Romanciuk (2), de care s-a lovit practic mingea centrată de Alexandru Cicâldău din corner. Assad Al Hamlawi (34 - penalty) a majorat diferența, după un fault comis de Lindsay Rose la Tudor Băluță.

Palestinianul Al Hamlawi a reușit dubla după pauză (49), din centrarea lui Ștefan Baiaram.

Francezul Simon Elisor a înscris la prima atingere a mingii (72), din centrarea lui Cicâldău, iar apoi a realizat dubla, din centrarea lui Mihnea Rădulescu (80). Elisor este golgheterul la zi al Superligii, cu 9 goluri.

Universitatea a mai avut ocazii mari de gol prin Cicâldău (5), Baiaram (25 - bară), David Matei (83, 84 - bară), Carlos Mora (87).

Gazdele au jucat în inferioritate numerică din min. 79, când fundașul francez Setigui Karamoko a fost eliminat pentru fault în postură de ultima apărător la David Matei, decizie luată la sesizarea VAR.

Romanciuk a marcat după 95 de secunde, adică al treilea cel mai rapid gol al campionatului.

Atacantul francez Steven Nsimba a reușit cel mai rapid gol al acestui campionat, după 41 de secunde, în meciul câștigat de Universitatea Craiova cu 4-0 în fața Petrolului Ploiești, în etapa a treia, pe 1 august.

Ivorianul Issouf Macalou a marcat al doilea cel mai rapid gol al campionatului, după numai 72 de secunde, pentru Universitatea Cluj, pe 12 octombrie, în meciul câștigat de Rapid București cu scorul de 4-3 (2-1), pe Cluj Arena, în etapa a 11-a.

Al patrulea cel mai rapid gol al sezonului este cel al muntenegreanului Risto Radunovic, după 128 de secunde, în meciul pe care FCSB l-a câștigat cu 2-0 în deplasare cu FK Csikszereda, în etapa a doua, pe 26 iulie.

Universitatea și Sepsi OSK s-au întâlnit în principala competiție internă de 25 de ori, de șase ori au câștigat covăsnenii, de 14 ori s-au impus oltenii, iar alte cinci partide s-au terminat la egalitate.

Universitatea e neînvinsă în campionat de 9 etape, în care are șapte victorii și două egaluri, șase succese consecutive fără gol primit, 563 de minute în care nu a primit gol.

Sepsi OSK a obținut un singur punct în ultimele patru etape.

ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - Universitatea Craiova 0-5 (0-2), Sepsi Arena - Sfântu Gheorghe

Au marcat: Oleksandr Romanciuk (2), Assad Al Hamlawi (34 - penalty, 49), Simon Elisor (72, 80).

Cartonaș roșu: Setigui Karamoko (Sepsi OSK, 79).

Arbitru: Horia-Gabriel Mladinovici (București); arbitri asistenți: George Florin Neacșu (Câmpulung Muscel), Ionuț-Traian Neacșu (București); al patrulea oficial: Cătălin Buși (Râmnicu Vâlcea)

Arbitru video: Andrei Florin Chivulete (București); arbitru asistent video: Cătălin Sorin Popa (Pitești)

Observatori: Stan Prodan (Alexandria) - CCA, Ion Craiu (București) - LPF. (Agerpres)



