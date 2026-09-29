Liga Națiunilor: România a pierdut al treia partidă consecutivă cu Bosnia. Rezultatele partidelor de luni seara și clasamentul

Selecționata Franței a învins cu emoții Belgia, cu scorul de 1-0, luni seara, în deplasare, în eșalonul de elită al Ligii Națiunilor la fotbal.

Starul Michael Olise (88) a marcat golul prin care a adus al doilea succes pentru Les Bleus în tot atâtea meciuri cu Zinedine Zidane la cârmă. Francezii, fără Kylian Mbappe, au avut două bare în acest meci, prin Desire Doue și Lucas Da Cunha.

Italia a obținut primul succes în acest mandat al lui Roberto Mancini, 4-1 cu Turcia, în deplasare, după ce pierduse săptămâna trecută acasă cu Belgia (0-2).

Doi jucători de la Inter Milano au înscris pentru Squadra Azzurra, Alessandro Bastoni (9) și Francesco Pio Esposito (50), Davide Frattesi (22), transferat în această vară de la Inter la Lazio, a punctat și el, iar Michael Kayode (27), de șa Brentford, a marcat în premieră pentru Italia. Golul de onoare al gazdelor a fost reușit de Bariș Alper Yilmaz (47).

Suedia a învins Polonia cu 3-1, în grupa României, prin golurile înscrise de Benjamin Nygren (8), Yasin Ayari (64) și Viktor Gyokeres (72), respectiv Sebastian Szymanski (43).

Cipru a remizat cu Letonia în deplasare, 0-0, dar oaspeții a avut o bară pe final, prin Marcus Edwards (90+2). La insulari, Marinos Tzionis (UTA Arad) a jucat din min. 74.

Muntenegru a dispus de Armenia cu 3-2, în deplasare, victorie adusă de golul lui Aleksa Latkovic (89). La învingători, Risto Radunovic (FCSB) a evoluat din min. 68, iar portarul Igor Nikic (FC Argeș) a rămas pe banca de rezerve.

Rezultatele de luni:

LIGA A

Grupa A1

Belgia - Franța 0-1

A marcat: Michael Olise 88.

Turcia - Italia 1-4

Au marcat: Bariș Alper Yilmaz 47, respectiv Alessandro Bastoni 9, Davide Frattesi 22, Michael Kayode 27, Francesco Pio Esposito 50.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Franța 2 2 0 0 2-0 6

2 Italia 2 1 0 1 4-3 3

3 Belgia 2 1 0 1 2-1 3

4 Turcia 2 0 0 2 1-5 0

LIGA B

Grupa B2

Georgia - Ucraina 0-0

Irlanda de Nord - Ungaria 0-0

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Irlanda de Nord 2 1 1 0 1-0 4

1 Ucraina 2 1 1 0 1-0 4

3 Ungaria 2 0 1 1 0-1 1

3 Georgia 2 0 1 1 0-1 1

Grupa B4

Suedia - Polonia 3-1

Au marcat: Benjamin Nygren 8, Yasin Ayari 64, Viktor Gyokeres 72, respectiv Sebastian Szymanski 43.

României - Bosnia-Herțegovina 2-4

Au marcat: Daniel Bîrligea 28, Alexandru Cicâldău 62, respectiv Armin Gigovic 12, Tarik Muharemovic 19, Haris Tabakovic 40, Ermin Mahmic 55.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Suedia 2 2 0 0 5-2 6

2 Bosnia-Herțegovina 2 1 1 0 4-2 4

3 Polonia 2 0 1 1 1-3 1

4 România 2 0 0 2 3-6 0

LIGA C

Grupa C2

Armenia - Muntenegru 2-3

Au marcat: Artur Serobian 34, Eduard Sperțian 65, respectiv Erik Piloyan (autogol) 20, Nikola Krstovic 38, Aleksa Latkovic 89.

Letonia - Cipru 0-0

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Muntenegru 2 2 0 0 5-3 6

2 Armenia 2 1 0 1 4-3 3

3 Cipru 2 0 1 1 1-2 1

4 Letonia 2 0 1 1 0-2 1

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.

Notă: Câștigătoarele celor patru grupe din Liga B vor promova direct în Liga A. De asemenea, echipele clasate pe locul secund în Liga B vor avea șansa de a ajunge în elită prin intermediul unui play-off împotriva unor formații din Liga A.

Cele patru echipe clasate pe ultimul loc în grupele Ligii B vor disputa un play-off de menținere/promovare împotriva celor patru formații clasate pe locul secund în grupele Ligii C. Câștigătoarele acestor dueluri vor evolua în Liga B la următoarea ediție, iar învinsele vor juca în Liga C. (Agerpres)