Surprize în lotul Echipei Naționale: Hagi a renunțat la șase jucători pentru meciul cu Bosnia. Ianis, printre absenți

Echipa națională a României - Sursa foto: Agerpres

Naționala României joacă în această seară, de la 21:45, împotriva Bosniei-Herțegovina, în al doilea meci din Liga Națiunilor. Partida din această seară este primul meci disputat pe teren propriu de Gheorghe Hagi de la revenirea pe banca naționalei. Meciul va avea loc pe Arena Națională, fără spectatori, în urma unei decizii UEFA.

În momentul de față, România ocupă ultima poziție în grupă, fără niciun punct, după eșecul cu Suedia. În această seară, tricolorii vor juca împotriva Bosniei, echipă care ne-a învins în ambele meciuri disputate în 2025.

Clasamentul grupei este următorul:

Suedia – 3 puncte

Polonia – 1

Bosnia și Herțegovina – 1

România – 0

Selecționerul Gheorghe Hagi a stabilit lotul de 23 de jucători pentru partida cu Bosnia, iar Ianis Hagi nu se află printre fotbaliștii convocați pentru acest meci. Față de partida cu Suedia, pierdută de România cu 1-2 și care a stârnit o mulțime de reacții, selecționerul a renunțat la șase jucători: Ianis Hagi, Dennis Man, Andrei Raţiu, Nicuşor Bancu, Radu Drăguşin şi Răzvan Marin.

Pentru partida cu Bosnia-Herțegovina, Gheorghe Hagi a convocat următorii 23 de jucători:

Ionuţ Radu, Tony Strata, Matei Ilie, Andrei Coubiş, Virgil Ghiţă, Tudor Băluţă, Florin Tănase, Alexandru Cicâldău, Louis Munteanu, Nicolae Stanciu, Daniel Bîrligea, Otto Hindrich, Valentin Mihăilă. Andrei Borza, Andrei Burcă, Valentin Cojocaru, Vladimir Screciu, Cătălin Cîrjan, David Matei, Darius Olaru, Olimpiu Moruţan, Vlad Dragomir, Lisav Eissat, potrivit unei postări pe Facebook a Echipei Naționale de Fotbal a României.

Meciul va fi condus de o brigadă de arbitri din Portugalia. La centru se va afla Luis Godinho, care va fi asistat de Pedro Martins și Pedro Almeida. Fabio Verissimo va fi arbitrul de rezervă, iar în camera VAR se vor afla Fabio Oliveira Melo şi Helder Malheiro.

Gheorghe Hagi: Vom face multe schimbări

Gheorghe Hagi a declarat că nu dorește să discute despre poziția României în clasamentul mondial și că obiectivul său este să formeze o echipă competitivă, capabilă să câștige partide și să se califice la turneele finale, și că va face multe schimbări.

„Nu suntem în momentul de faţă şi nu vreau să vorbesc despre locul în care suntem. Nu vreau să-l pomenesc. Nici nu l-am pomenit, doar v-am zis aşa că ştiu pe ce loc am preluat echipa, ştiu care e locul, aşa că eu cred că avem multă muncă de făcut ca să devenim o echipă competitivă. Acesta este scopul meu, nu există altul, este obligaţia mea să o fac vizavi de România. Lucrez pentru România şi încerc să fac o echipă competitivă, care să aibă nivel. Nivel înseamnă să câştigăm meciurile, să jucăm la campionate europene sau mondiale. Prima oară este Campionatul European şi aici mergem.

Pentru asta trebuie, bineînţeles, să fii totdeauna convins de ceea ce faci, să crezi în ceea ce faci şi, bineînţeles, să ai curaj. Înseamnă mentalitate. Şi al doilea lucru, cred eu, încredere. Totul e numai şi numai de încredere. Muncim pentru România, suntem cu voi împreună şi cu suporterii şi cu toţi. Toţi trebuie să avem încredere unul în altul", a spus Gheorghe Hagi.

„România trebuie să construiască o mentalitate de campion. E lucrul cel mai greu, pe care mi-l asum şi trebuie să încerc să-l fac. Ca să fii un campion trebuie să ai convingere, să crezi în ceea ce faci şi să ai mult curaj. Să fii împreună ca echipă, să lucrezi foarte bine ca echipă, să joci împreună, să împarţi totul împreună, pentru că echipa câştigă meciurile, iar dacă ai jucători buni, ei fac diferenţa în diferite momente.

Obiectivul meu principal este să creez o echipă competitivă, care să obţină cât mai multe victorii, să aibă succes şi să aducă publicul, oamenii, suporterii şi media, lângă echipă. Acesta este obiectivul meu. În rest, eu nu o să stau să discut. Vorbiţi, spuneţi ce vreţi, dar eu trebuie să rămân cu obiectivul meu", a mai spus selecționerul.