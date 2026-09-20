Florin Tănase a marcat primul gol pentru Omonia Nicosia

Internaționalul român Florin Tănase a marcat primul său gol pentru Omonia Nicosia, duminică seara, în victoria cu 4-1 obținută pe teren propriu în fața formației Krasava, într-un meci din etapa a patra a campionatului de fotbal al Ciprului.

Tănase a fost titular pentru Omonia și a avut o contribuție importantă la succesul echipei sale. Românul a primit un cartonaș galben în minutul 45+3, iar în minutul 57 a înscris golul de 2-1. El a fost înlocuit în minutul 62.

Pentru Omonia au mai marcat Senou Coulibaly, în minutul 15, Jean-Kevin Duverne, în minutul 77, și Muamer Tankovic, în minutul 90+4. Golul formației Krasava a fost înscris de Evghen Budnik, în minutul 33.

Tănase a fost transferat recent de la FCSB, după un conflict intern, în care a fost implicat și Valentin Crețu.

Omonia, în lupta pentru primele locuri

Victoria o menține pe Omonia Nicosia în partea superioară a clasamentului după primele patru etape. Echipa pregătită de formația cipriotă a acumulat 8 puncte și ocupă locul al treilea.

Pe primele două poziții se află AEK Larnaca și AEL Limassol, ambele cu câte 9 puncte, în timp ce FC Pafos are 7 puncte. Campionatul Ciprului este la început, iar diferențele dintre echipele din partea superioară a clasamentului sunt mici.

Florin Tănase, convocat la naționala României

Florin Tănase se află pe lista jucătorilor convocați pentru primele meciuri ale României din noua ediție a Ligii Națiunilor. Reușita pentru Omonia vine astfel înaintea unei perioade importante pentru mijlocașul român.

Selecționata României are programate patru partide în debutul competiției. România va întâlni Suedia pe 25 septembrie, pe Strawberry Arena din Solna, apoi va juca împotriva Bosniei-Herțegovina, pe 28 septembrie, pe Arena Națională, într-un meci programat fără spectatori.

Pe 2 octombrie, România va evolua în deplasare cu Polonia, pe Stadionul Narodowy din Varșovia, iar pe 5 octombrie va întâlni din nou Suedia, pe Arena Națională.