WTA: Turneul Campioanelor se mută în SUA din 2027. Organizatorii vor un „Super Bowl al sportului feminin” la Charlotte

Elena Rybakina, lideră mondială și campioană la Turneul Campioanelor 2025. Sursa foto: Agerpres

WTA mută Turneul Campioanelor în Statele Unite. Charlotte, Carolina de Nord, va găzdui competiția care încheie sezonul feminin începând din 2027, pentru cel puțin trei ani.

WTA va organiza Turneul Campioanelor (WTA Finals) - evenimentul care încheie sezonul feminin - la Charlotte (Carolina de Nord/ SUA), pentru o perioadă de cel puţin trei ani începând cu 2027, a declarat preşedinta Valerie Camillo, scrie Reuters.

Decizia vine în contextul în care circuitul urmăreşte să preia un control mai mare asupra evenimentului său emblematic, pe fondul unor îngrijorări legate de situaţia financiară.

Turneul, la care participă cele mai bune opt jucătoare de simplu şi cele mai bune opt echipe de dublu ale sezonului, se va desfăşura la Spectrum Center din Charlotte, fiind prevăzut şi un festival pentru fani la Convention Center din apropiere.

Camillo a precizat că WTA va gestiona singură evenimentul, în loc să se bazeze pe colaborări cu promotori externi - model utilizat în trecut -, descriind noua structură drept un parteneriat public-privat care implică oraşul, comitatul, statul şi comunitatea de afaceri locală.

„WTA îşi va asuma un rol mai activ în gestionarea şi controlul evenimentului şi va investi alături de partenerii noştri”, a declarat Camillo pentru jurnalişti în această săptămână, menţionând că obiectivul circuitului este de a transforma Turneul Campioanelor într-un „Super Bowl al sportului feminin”.

Se promite „o investiție semnificativă”

Detaliile financiare ale acordului pentru Charlotte nu au fost dezvăluite înainte de anunţul oficial planificat de partenerii locali. Camillo a afirmat că este vorba despre o „investiţie semnificativă”, care a oferit WTA încrederea necesară pentru a se angaja în acest parteneriat cu oraşul american.

Această decizie vine după ce WTA a hotărât să mute ediţia din noiembrie 2026 a Turneului Campioanelor la Indian Wells, California, în urma rezilierii acordului prin care Riadul găzduia evenimentul cu sprijinul Fondului de Investiţii Publice din Arabia Saudită.

Publicaţia The Telegraph a relatat săptămâna trecută că, potrivit unor proiecţii interne ale WTA, circuitul ar putea rămâne fără lichidităţi anul viitor şi ar putea acumula datorii până în toamna anului 2027 dacă actualul tipar de cheltuieli se menţine. Raportul indica faptul că WTA estimează pierderi operaţionale de 23 de milioane de dolari în 2026, menţionând pierderea veniturilor asociate acordului cu Arabia Saudită drept un factor major care contribuie la această situaţie.

Camillo a declarat că 2026 va fi un an de tranziţie şi că circuitul îşi va reduce cheltuielile, suportând în acelaşi timp costurile neprevăzute legate de mutarea Turneului Campioanelor la Indian Wells.

Ea a afirmat că WTA are o „cale clară” către o performanţă financiară solidă şi sustenabilă începând cu anul 2027, susţinută de creşterea veniturilor şi a audienţei.

Întrebată dacă rămânerea la Riad pentru un al treilea an ar fi fost mai avantajoasă din punct de vedere financiar, Camillo a explicat că mutarea evenimentului la Indian Wells a fost o decizie strategică, menită să pună bazele planului pentru Charlotte.

Premii și un posibil nou model de împărțire a profitului

WTA nu a stabilit încă valoarea premiilor pentru Turneul Campioanelor din 2027. Camillo a precizat că egalitatea premiilor rămâne un obiectiv important, dar a adăugat că se analizează şi alte variante, inclusiv un model de împărţire a profitului cu jucătoarele. „Ne dorim ca acest eveniment să fie construit împreună cu jucătoarele”, a spus ea. „De ce să ne oprim doar la egalitatea premiilor?”, a mai delcarat aceasta.

Will Pitts, directorul executiv al Charlotte Sports Foundation, a declarat că oraşul speră ca Turneul Campioanelor să contribuie, în cele din urmă, la înfiinţarea unui turneu WTA 500 pe termen lung, deşi a menţionat că acest lucru ar necesita construirea unei facilităţi de tenis adecvate, de nivel înalt.

De asemenea, WTA intenţionează să îşi consolideze prezenţa operaţională în Charlotte pe măsură ce dezvoltă acest eveniment, a mai spus Camillo.

Sportivele care evoluează în circuitul WTA au încheiat competițiile de Mare Șlem în acest an. Kazaha Elena Rybakina a câștigat titlul la US Open, în timp ce la masculin s-a impus germanul Alexander Zverev. Aceeași sportivă a câștigat Turneul Campioanelor de anul trecut, competiție organizată la Riad.