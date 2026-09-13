Elena Rîbakina a câștigat titlul la US Open

Jucătoarea kazahă de tenis Elena Rîbakina a câștigat turneul US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după ce a învins-o pe belarusa Arina Sabalenka în trei seturi, cu 6-4, 5-7, 6-2.

Rîbakina, numărul doi mondial, care avea deja asigurată detronarea adversarei sale din fotoliul de lider mondial, s-a impus după două ore și 21 de minute.

Pentru Rîbakina (27 ani) acesta este al treilea titlu de Mare Șlem din carieră, după cel a de la Wimbledon din 2022 și de la Australian Open de anul acesta, tot după o finală cu Sabalenka.

Sabalenka a ratat șansa de a câștigat al treilea său trofeu consecutiv la Flushing Meadows după cele din 2024 și 2025.

Cele două jucătoare s-au mai înfruntat o dată într-o finală de Mare Șlem, Sabalenka impunându-se în prima, în 2023, la Melbourne. Sabalenka are avantaj în meciurile directe, 10-8.

Belarusa a ajuns la cinci finale de Mare Șlem pierdute din nouă jucate.

Rîbakina a primit un cec de 5,5 milioane de dolari pentru victoria sa finală, în timp ce Sabalenka s-a ales cu 2,8 milioane de dolari. (Agerpres)



