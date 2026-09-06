US Open: Sorana Cîrstea - Jessica Pegula, în optimile turneului. Ora de dispută a prtidei

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Sorana Cîrstea o va întâlni pe Jessica Pegula, nu mai devreme de 01:00, ora României.

Sorana Cîrstea (36 de ani, #17 WTA) o va înfrunta, pe arena „Louis Armstrong”, pe Jessica Pegula (32 de ani, #3 WTA) în „optimile” de la „Flushing Meadows”, nu mai devreme de 01:00, ora României.

Cele două sportive s-au mai înfruntat de patru ori: în 2011 la Midland (câştigătoare Sorana Cîrstea), în 2015 la Midland (câştigătoare Pegula), în 2021 la Madrid (câştigătoare Pegula) şi în 2026 în optimi la Cincinnati (câştigătoare Pegula)

Ultimul partidă dintre cele două s-a desfășurat în urmă cu două săptămâni, tot în Statele Unite ale Americii, și tot în „optimi”, la turneul WTA de la Cincinnati. Pegula s-a impus atunci cu scorul de 6-2, 4-6, 7-5.

Sorana Cîrstea a învins-o, în turul al treilea pe italianca Jasmine Paolini (30 de ani, #21 WTA), cu scorul de 6-3, 6 3. Având în vedere că precedentul meci este de pe tabloul masculin, unde există posibilitatea să se joace în 5 seturi, partida dintre Sorana Cîrstea și Jessica Pegula va începe, cel mai probabil, după ora 01:00.

Arena „Louis Armstrong” este a doua cea mai mare a complexului de tenis din New York, cu o capacitate de 14.000 de locuri.

Sorana Cîrstea și-a adjudecat un premiu de 480.000 de dolari.

În ierarhia WTA actualizată în timp real, Sorana Cîrstea a ajuns până pe locul 15 mondial, un record al carierei.