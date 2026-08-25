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Sorana Cîrstea revine pe locul 17 în clasamentul WTA

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 25 Aug 2026
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Sorana Cîrstea a urcat două locuri în clasamentul WTA și se află săptămâna aceasta pe poziția a 17-a, cea mai bună clasare din cariera sa, pe care a atins-o în premieră luna trecută.

Sorana, care a intrat pentru prima oară în top 20 WTA în acest sezon, a atins optimile de finală la turneul WTA 1.000 de la Cincinnati (SUA), săptămâna trecută.

Jaqueline Cristian a coborât în schimb trei poziții în ierarhia tenisului feminin și află acum pe 43, în timp ce Gabriela Ruse a reușit un salt de 11 locuri, până pe 63.

Clasamentul WTA este dominat în continuare de belarusa Arina Sabalenka, urmată de kazaha Elena Rîbakina și de americanca Jessica Pegula.

Americanca Coco Gauff, campioană la Cincinnati, și-a consolidat la rândul ei poziția a patra.

Poloneza Iga Swiatek, a coborât în schimb trei poziții și de află acum pe 8, fiind depășită de Mirra Andreeva, Linda Noskova și Karolina Muchova, potrivit Agerpres.

Clasamentul WTA la simplu (24 august):

1 (1). Arina Sabalenka (Belarus) 8.575 puncte
2 (2). Elena Rîbakina (Kazahstan) 8.141
3 (3). Jessica Pegula (SUA) 7.265
4 (4). Coco Gauff (SUA) 6.704
5 (6). Mirra Andreeva (Rusia) 5.443
6 (8). Linda Noskova (Cehia) 5.028
7 (7). Karolina Muchova (Cehia) 4.983
8 (5). Iga Swiatek (Polonia) 4.809
9 (9). Elina Svitolina (Ucraina) 4.689
10 (10). Amanda Anisimova (SUA) 4.533
11 (11). Marta Kostiuk (Ucraina) 3.980
12 (12). Belinda Bencic (Elveția) 2.995
13 (13). Naomi Osaka (Japonia) 2.846
14 (16). Iva Jovic (SUA) 2.671
15 (17). Victoria Mboko (Canada) 2.531
16 (14). Diana Șnaider (Rusia) 2.468
17 (19). Sorana Cîrstea (România) 2.294
18 (20). Alexandra Eala (Filipine) 2.281
19 (18). Ekaterina Alexandrova (Rusia) 2.186
20 (15). Jasmine Paolini (Italia) 2.123
...
43 (40). Jaqueline Cristian 1.181
63 (74) Elena-Gabriela Ruse 991
252 (257). Elena Ruxandra Bertea 292
...

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