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Sorana Cîrstea, anunț privind participarea la turneul WTA 250 de la Iași

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 09 Iul 2026
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Tenismena Sorana Cîrstea, în acțiune la Roland Garros. Sursa foto: Agerpres

Cea mai bine clasată jucătoare de tenis din România, Sorana Cîrstea, a făcut un anunț despre următorul pas din cariera sa, după eliminarea de la Wimbledon.

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, numărul 18 mondial, va rata participarea la turneul WTA 250 de la Iaşi, care va avea loc în perioada 13-19 iulie.

Cîrstea s-a accidentat la Wimbledon și ratează turneul de la Iași

„Din păcate, în timpul meciului din turul al doilea de la Wimbledon, am suferit o accidentare abdominală care mă va împiedica să concurez în următoarele câteva săptămâni. Din acest motiv, nu voi putea participa la turneul de la laşi.

Sunt foarte dezamăgită, pentru că aşteptam cu nerăbdare să concurez din nou în România şi să vă revăd pe toţi. Chiar dacă nu voi putea juca, pe 18 şi 19 iulie voi fi la Iaşi şi sper să ne vedem în afara terenului”, a declarat Cîrstea, într-o postare pe Instagram story.

Sorana Cîrstea, anunț despre retragerea de la WTA 250 Iași. Captură de ecran Instagram @soranacirstea

Sorana Cîrstea, anunț despre retragerea de la WTA 250 Iași. Captură de ecran Instagram @soranacirstea

Pe 2 iulie, în turul al doilea la Wimbledon, Sorana Cîrstea a învins-o pe australianca Kimberly Birrell, cu 6-3, 6-4, dar a fost învinsă de cehoaica Linda Noskova, cu 2-6, 6-3, 7-6 (11/9), două zile mai târziu, după ce a ratat o minge de meci.

Turneul de la Iaşi era ultima şansă pentru Cîrstea de a evolua în faţa spectatorilor români, având în vedere că şi-a anunţat retragerea din activitate la finalul sezonului, potrivit Agerpres. 

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