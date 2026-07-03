CM 2026: Portugalia - Croația, meci de infarct, pentru calificarea în optimi

Sursa foto: www.fifa.com

Portugalia s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins dramatic echipa Croației cu scorul de 2-1 (0-0), joi, pe Toronto Stadium, într-un meci din șaisprezecimile de finală.

Conduși după golul lui Ivan Perisic (53), portughezii au găsit forța să revină și să întoarcă scorul prin golurile înscrise de Cristiano Ronaldo (68 - penalty) și Goncalo Ramos (90+4), iar în optimi vor întâlni Spania.

Dacă prima repriză nu a impresionat, jocul a devenit spectaculos după pauză, iar pe final a căpătat accente de dramatism, cu un gol al victoriei marcat de portughezi în minutele suplimentare și unul controversat anulat croaților la ultima acțiune.

Croația a avut prima ocazie a meciului, prin Budimir (3), cu un șut de la 15 metri, prins de portar.

Selecao a trecut pe lângă gol prin Bruno Fernandes un minut mai târziu, dar Livakovic a respins.

Lusitanii au mai avut șanse de a deschide scorul prin Veiga (16) și Ronaldo (30), iar Livakovic a respins șutul-centrare al lui Bruno Fernandes (33). Rafael Leao (45+1) a fost imprecis la o mine respinsă de defensiva croată.

Croația, care a fost pe podium la ultimele două ediții ale Cupei Mondiale, cu argint în 2018 și bronz în 2022, a dominat debutul reprizei secunde.

Kovacic (48) a recuperat o minge în marginea careului, a pătruns și a șutat, dar Diogo Costa a acordat corner. Vatreni au deschis scorul prin veteranul Perisic, găsit liber la 8 metri lateral stânga, după o centrare a lui Stanisic.

Echipa antrenată de Roberto Martinez a replicat imediat, iar Rafa Leao (58) a șutat de la 20 de metri cu dreptul în transversală.

Croații au fost aproape de desprindere, dar șutul lui Petar Sucic (59) a fost respins de Diogo Costa.

Cristiano Ronaldo a marcat (61), dar golul său a fost anulat pentru ofsaid.

La un corner executat de Nuno Mendes, Leao a reluat din 6 m pe lângă poartă, dar portughezii au primit penalty la sesizarea VAR, pentru că Vlasic l-a ținut pe Veiga. Cristiano Ronaldo a reușit să transforme fără probleme de la 11 metri (68), restabilind egalitatea. Starul portughez a fost schimbat în min. 81 cu Ruben Neves, fiind vizibil nemulțumit de acest lucru.

Croații s-au aruncat în atac și au ratat mari ocazii de a prelua conducerea. Kovacic (75) a șutat de la 20 de metri în bară, apoi faza a continuat și mingea i-a revenit, jucătorul lui Manchester City reluând din voleu din marginea careului, însă Diogo Costa s-a remarcat. Portarul lui FC Porto a fost providențial și în fața lui Matanovic la 4 metri (77).

Portugalia, deținătoarea trofeului în Liga Națiunilor, a ratat prin Veiga (87), care a trimis cu capul pe lângă poartă la un corner executat de Nuno Mendes.

Mario Pasalic a reluat alături cu capul (88), la centrarea lui Petar Sucic.

În min. 90+4, Leao a centrat de pe stânga și Goncalo Ramos, noul atacant al lui AC Milan, a marcat cu capul de la 8 metri, dintre Pongracic și Gvardiol.

Croația a forțat o egalare incredibilă și părea că a reușit-o în min. 90+13: o centrare de pe stânga a părut că a fost deviată de Matanovic pentru Mario Pasalic (reluările video nu au evidențiat clar dacă atacantul lui Freiburg a atins sau nu mingea), iar Gvardiol a împins mingea în plasă, golul fiind anulat ulterior pentru ofsaid după consultarea arbitrajului video.

De remarcat că meciul a avut aproape 19 minute suplimentare.

Cristiano Ronaldo, care a ajuns la 11 goluri marcate la Cupa Mondială, a bifat a 26-a sa apariție la Cupa Mondială, în timp ce pentru Luka Modric a fost a 23-a. Modric are 202 selecții la echipa națională.

Portugalia conduce detașat în meciurile directe cu Croația, cu opt victorii și două egaluri din 11 partide.

Pentru prima oară în istoria Cupei Mondiale doi jucători de peste 40 de ani au evoluat în același meci și au fost adversari, Cristiano Ronaldo (41 ani și 147 de zile) și Luka Modric (40 ani și 296 de zile).

Pentru selecționerul Portugaliei, Roberto Martinez, a fost o revanșă în fața Croației, care l-a eliminat în urmă cu patru ani, când conducea echipa Belgiei. Cele două echipe au terminat la egalitate, 0-0, în ultimul meci din grupă, iar diavolii roșii au ratat calificarea în optimi.

Portugalia - Croația 2-1 (0-0)

Au marcat: Cristiano Ronaldo (68 - penalty), Goncalo Ramos (90+4), respectiv Ivan Perisic (53).

Toronto, Toronto Stadium: 43.036 spectatori

Au evoluat echipele:

Portugalia: 1. Diogo Costa - 20. Joao Cancelo (9. Goncalo Ramos, 62), 3. Ruben Dias, 13. Renato Veiga, 25. Nuno Mendes - 15. Joao Neves, 23. Vitinha (10. Bernardo Silva, 62) - 18. Pedro Neto (26. Francisco Conceicao, 62), 8. Bruno Fernandes (2. Nelson Semedo, 62), 17. Rafael Leao - 7. Cristiano Ronaldo (căpitan; 21. Ruben Neves, 81). Selecționer: Roberto Martinez.

Rezerve neutilizate: 12. Jose Sa, 22. Rui Silva - 4. Tomas Araujo, 5. Diogo Dalot, 14. Goncalo Inacio, 24. Samu Costa, 6. Matheus Nunes, 11. Joao Felix, 16. Francisco Trincao, 19. Goncalo Guedes.

Croația: 1. Dominik Livakovic - 2. Josip Stanisic, 6. Josip Sutalo, 3. Marin Pongracic, 14. Ivan Perisic - 8. Mateo Kovacic (9. Andrej Kramaric, 90+6), 10. Luka Modric (căpitan) - 13. Nikola Vlasic (4. Josko Gvardiol, 90+2), 17. Petar Sucic, 16. Martin Baturina (15. Mario Pasalic, 68) - 11. Ante Budimir (20. Igor Matanovic, 46). Selecționer: Zlatko Dalic.

Rezerve neutilizate: 12. Ivor Pandur, 23. Dominik Kotarski - 5. Duje Caleta-Car, 18. Kristijan Jakic, 22. Luka Vuskovic, 25. Martin Erlic, 7. Nikola Moro, 19. Toni Fruk, 21. Luka Sucic, 24. Marco Pasalic, 26. Petar Musa.

Arbitru: Espen Eskas; arbitri asistenți: Jan Erik Engan, Isaak Bashevkin (toți din Norvegia); al patrulea oficial: Abongile Tom (Africa de Sud); arbitru asistent de rezervă: Zakhele Thusi Granville Siwela (Africa de Sud)

Arbitru video: Jarred Gillett (Anglia); arbitri asistenți video: Dennis Johan Higler (Olanda), Marco Di Bello (Italia)

Cartonașe galbene: Dias (17), Modric (59), Perisic (90+8). (Agerpres).



