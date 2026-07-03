CM 2026: Elveția, calificare fără probleme în optimi după victoria cu Algeria

Fani elvețieni sărbătorind victoria împotriva Algeriei, în 16-imile Cupei Mondiale 2026. Sursa foto: Agerpres

Elveția s-a calificat, vineri, în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, după o victorie în fața Algeriei, scor 2-0.

Selecţionata Elveţiei s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins echipa Algeriei cu scorul de 2-0 (1-0), joi, pe stadionul BC Place de Vancouver, într-un meci din şaisprezecimile de finală ale turneului final găzduit de Canada, Statele Unite şi Mexic.

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Primul gol al elveţienilor a fost marcat de Breel Embolo (10), din centrarea lui Johan Manzambi. Aceștia au reușit să stabilească scorul final încă din primele minute ale reprizei secunde, când Dan Ndoye a marcat al doilea gol (46).

Elveția așteaptă Columbia sau Ghana în optimi

În optimi, Elveția va înfrunta câştigătoarea dintre Columbia şi Ghana, marţi 7 iulie, tot la Vancouver.

Nati a dat dovadă de pragmatism în acest meci, în care Algeria a avut o posesie superioară, dar nu a reuşit să îşi creeze ocazii reale de gol, defensiva elveţiană absorbind uşor presiunea modestă a fenecilor.

Algeria a avut o primă ocazie în min. 6, când Aouar a ratat reluarea de la 11 metri.

Elveţia a deschis scorul la prima sa acţiune mai consistentă: Manzambi a făcut o cursă pe partea stângă, a trecut şi de Belghali şi a centrat la 6 metri, de unde Embolo a reluat în poartă (10).

Breel Embolo a devenit primul jucător elveţian care marchează cel puţin două goluri la mai multe ediţii ale Cupei Mondiale, două în 2022 şi două în 2026, potrivit site-ului FIFA.

Africanii au ameninţat poarta lui Kobel prin acelaşi Aouar (14), care a şutat slab de la 22 de metri.

Zakaria a avut două oportunităţi notabile (15, 37) pentru elveţieni.

Algeria şi-a creat două ocazii bune înainte de pauză, prin Chaibi (43), care a tras la colţul scurt, dar Kobel a fost la post, şi prin Maza (45+2), care a trimis pe lângă poartă de la 10 metri.

Elveţia a început în forţă repriza secundă şi Ndoye a majorat diferenţa după câteva zeci de secunde (46), cu un şut de la 16 metri, după o minge respinsă greşit de Belghali.

Echipa antrenată de Vladimir Petkovic, care a pregătit Elveţia timp de şapte ani, a avut ocazia de a reveni în meci, însă reluarea lui Mahrez la centrarea lui Belghali (50) a fost blocată de Zakaria.

Jocul nu a fost spectaculos în continuare, algerienii având în continuare o posesie sterilă.

Elveţia a avut şanse mari de a mai înscrie în ultimele 20 de minute ale partidei, dar şutul lui Rieder (75) din marginea careului a fost blocat de Mandi, apoi acelaşi Rieder a reluat centrarea lui Zakaria (81) spre poarta goală, dar a făcut-o slab şi Luca Zidane a salvat golul. La ultima fază, Freuler a şutat de la 16 metri, dar Zidane a apărat din nou (90+6).

A fost doar a doua oară când Elveţia a marcat două goluri într-un meci eliminatoriu direct la Cupa Mondială după CM 1954, când a pierdut cu 5-7 în faţa Austriei în sferturile de finală (meciul cu cele mai multe goluri marcate în istoria competiţiei).

Elveţia s-a calificat pentru a patra oară consecutiv în optimile Cupei Mondiale.

Granit Xhaka a bifat selecţia cu numărul 150, un record la naţionala Elveţiei, potrivit Agerpres.

Elveţia - Algeria 2-0 (1-0)

Au marcat: Breel Embolo (10), Dan Ndoye (46).

Vancouver, BC Place de Vancouver: 52.497 spectatori

Cupa Mondială 2026 - şaisprezecimi de finală

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Echipele care au evoluat

Elveţia: 1. Gregor Kobel - 6. Denis Zakaria (3. Silvan Widmer, 87), 4. Nico Elvedi, 5. Manuel Akanji, 13. Ricardo Rodriguez - 8. Remo Freuler, 10. Granit Xhaka (căpitan) - 11. Dan Ndoye (20. Michel Aebischer, 87), 9. Johan Manzambi (19. Noah Okafor, 71), 17. Ruben Vargas (22. Fabian Rieder, 71) - 7. Breel Embolo (23. Zeki Amdouni, 82).

Selecţioner: Murat Yakin.

Rezerve neutilizate: 12. Yvon Mvogo, 21. Marvin Keller - 2. Miro Muheim, 18. Eray Comert, 24. Aurele Amenda, 14. Ardon Jashari, 15. Djibril Sow, 16. Christian Fassnacht, 26. Cedric Itten.

Algeria: 23. Luca Zidane - 17. Rak Belghali (20. Adil Boulbina, 82), 2. Aissa Mandi, 21. Ramy Bensebaini, 15. Rayan Ait-Nuri - 8. Houssem Aouar (13. Jaouen Hadjam, 48), 19. Nabil Bentaleb (14. Hicham Boudaoui, 71) - 7. Riyad Mahrez (căpitan; 11. Anis Hadj Moussa, 71), 6. Ramiz Zerrouki (9. Amine Gouiri, 58), 10. Fares Chaibi - 22. Ibrahim Maza.

Selecţioner: Vladimir Petkovic.

Rezerve neutilizate: 1. Melvin Mastil, 16. Oussama Benbot - 3. Achraf Abada, 4. Mohamed Amine Tougai, 5. Zineddine Belaid, 26. Samir Chergui, 24. Yassine Titraoui, 25. Fares Ghedjemis.

Arbitru: Yael Falcon Perez; arbitri asistenţi: Masimiliano Del Yesso, Facundo Rodriguez (toţi din Argentina); al patrulea oficial: Kevin Ortega (Peru); arbitru asistent de rezervă: Michael Orue (Peru)

Arbitru video: Hernan Mastrangelo (Argentina); arbitri asistenţi video: Erick Miranda (Mexic), Juan Lara (Chile)

Cartonaşe galbene: Chaibi (36), Boudaoui (72).



