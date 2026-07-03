CM 2026: Spania, fără emoții în optimi, după 3-0 cu Austria

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Spania s-a calificat fără emoții în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins la scor de forfait echipa Austriei, 3-0 (1-0), joi, pe Los Angeles Stadium.

Campioana europeană s-a ridicat la nivelul așteptărilor și a câștigat clar, prin golurile marcate de Mikel Oyarzabal (36, 89) și Pedro Porro (66).

Jocul a fost la discreția ibericilor, are au ratat deschiderea scorului în chiar primul minut, șutul lui Yamal fiind reținut de portarul Schlager. Laporte (8) a trimis peste poartă din 6 metri, cu lovitură de cap.

Gregoritsch (18) a trecut pe sub centrarea lui Sabitzer, la prima oportunitate a fostei adversare a României din preliminarii.

Olmo (29) a fost deposedat la 7 metri de Posch, iar câteva momente mai târziu Cucurella a înscris după un corner, însă golul a fost anulat pentru un fault al lui Cubarsi la Schalger.

Yamal a trecut din nou pe lângă gol (32), cu un șut din apropierea liniei de fund, scos de portarul Schalger. Oyarzabal (33) a tras din marginea careului, dar Schlager s-a evidențiat.

La Roja a deschis scorul în min. 36, prin Oyarzabal, care a reluat de la 11 metri centrarea lui Cucurella.

Până la pauză, ibericii au mai avut ocazii prin Yamal (38), cu un șut apărat de Schlager, și Baena (45+2), care a trimis în bară din lovitură liberă de 25 de metri, iar apoi Yamal a tras în portar din 4 metri.

Oyarzabal (49) a șutat de la 18 metri, dar nu a reușit să îl învingă pe Schlager nici de această dată. Rodri (54) a expediat un șut de la 22 de metri, puțin pe lângă poartă.

Kalajdzic, eroul Austriei în meciul cu Algeria (3-3), a creat pericol în careul lui Unai Simon (61), cu o lovitură de cap peste poartă de la 7 metri, la una dintre rarele acțiuni ale echipei antrenate de Ralf Rangnick.

Spania și-a dublat avantajul în min. 66, când Baena a centrat în fața porții, iar Pedro Porro a apărut bine la 7 metri și a reluat cu capul. Acesta a fost primul gol la națională al fundașului lui Tottenham, la a 20-a selecție.

Austriecii au acut câteva minute în care au atacat mai consistent, dar Chukwuemeka (79) a șutat pe lângă poartă de la 14 metri, finalizând o combinație reușită, iar Posch (82) a trimis cu capul pe lângă poartă de la 12 metri.

Yamal (85) nu a reușit să înscrie nici la ultima sa acțiune, cu un șut din întoarcere de la 8 metri, Alaba respingând de pe linia porții.

Oyarzabal a închis tabela (89), reluând pe lângă portar de la 10 metri, la o centrare perfectă a lui Cucurella. Vârful lui Real Sociedad a ajuns la 12 goluri marcate în ultimele 10 meciuri ale Spaniei.

Spania va juca în optimile de finală cu Portugalia , care a învins reprezentativa Croației, scor 2 - 1, la Dallas.

Echipa lui De la Fuente a ajuns la cinci meciuri consecutive fără gol primit la Cupa Mondială, egalând cea mai bună serie a sa în competiție, reușită în 2010, când cucerea titlul mondial în Africa de Sud.

Spania a devenit prima echipă care aliniază doi adolescenți într-un meci cu eliminare directă la Cupa Mondială de la Brazilia, din sferturile CM 1958. Lamine Yamal (18 ani și 354 zile) și Pau Cubarsí (19 ani și 161 zile) au fost titulari pentru Spania, iar la brazilieni au jucat Pele (17 ani) și Mazzola (19).

Spania - Austria 3-0 (1-0)

Au marcat: Mikel Oyarzabal (36, 89), Pedro Porro (66).

Los Angeles, Los Angeles Stadium: 70.492 spectatori

Cupa Mondială 2026 - șaisprezecimi de finală

Au evoluat echipele:

Spania: 23. Unai Simon - 12. Pedro Porro, 22. Pau Cubarsi, 14. Aymeric Laporte (2. Marc Pubill, 90+3), 24. Marc Cucurella - 16. Rodri (căpitan) - 10. Dani Olmo (6. Mikel Merino, 71), 20. Pedri (8. Fabian Ruiz, 90+3) - 19. Lamine Yamal (9. Gavi, 85), 21. Mikel Oyarzabal, 15. Alejandro Baena (7. Ferran Torres, 71). Selecționer: Luis De la Fuente.

Rezerve neutilizate: 1. David Raya, 13. Joan Garcia - 3. Alejandro Grimaldo, 4. Eric Garcia, 5. Marcos Llorente, 18. Martin Zubimendi, 11. Yeremy Pino, 17. Nico Williams, 25. Victor Munoz, 26. Borja Iglesias.

Austria: 1. Alexander Schlager - 5. Stefan Posch (22. Alexander Prass, 85), 3. Kevin Danso, 8. David Alaba (căpitan), 20. Konrad Laimer - 6. Nicolas Seiwald (17. Carney Chukwuemeka, 46), 4. Xaver Schlager (10. Florian Grillitsch, 46) - 18. Romano Schmid (14. Sasa Kalajdzic, 60), 24. Paul Wanner, 9. Marcel Sabitzer - 11. Michael Gregoritsch (7. Marko Arnautovic, 60). Selecționer: Ralf Rangnick.

Rezerve neutilizate: 12. Florian Wiegele, 13. Patrick Pentz - 2. David Affengruber, 15. Philipp Lienhart, 16. Phillip Mwene, 23. Marco Friedl, 25. Michael Svoboda, 19. Dejan Ljubicic, 26. Alessandro Schoepf, 21. Patrick Wimmer.

Arbitru: Glenn Nyberg; arbitri asistenți: Mahbod Beigi, Andreas Soderkvist (toți din Suedia); al patrulea oficial: Dahane Beida (Mauritania); arbitru asistent de rezervă: Elvis Noupue (Camerun)

Arbitru video: Tomasz Kwiatkowski (Polonia); arbitri asistenți video: Fedayi San (Elveția), Shaun Evans (Australia)

Cartonașe galbene: Posch (83). (Agerpres)



