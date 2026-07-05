"Fotbalul a câştigat". Reacţii după Paraguay-Franţa 0-1, în optimile CM2026

Fotbalistul francez Kylian Mbappe. Sursa foto: Agerpres

Franţa a reuşit să se califice în sferturile CM2026, după ce a trecut la limită în optimi de Paraguay, scor 0-1. Singurul gol a fost marcat de Kylian Mbappe, din penalty.

Meciul a fost extrem de tensionat, cu multe faulturi dure, dar Franţa s-a impus cu un gol marcat de Mbappe din penalty, în minutul 70, după ce arbitrul a fost chemat la VAR pentru a revedea faza. De altfel, duritatea meciului a fost criticată după partidă.

Nu voi critica arbitrul, dar am terminat meciul cu trei cartonaşe galbene. Nu spun că nu am făcut niciun fault, dar au fost multe de la ambele echipe. Nu voi critica Paraguayul; fiecare echipă joacă cât poate mai bine, dar aş fi putut să mă descurc şi fără insulte. Cel mai important lucru este să nu existe certuri la final. Dar acestea sunt doar vorbe, deoarece ne-am calificat, Încercăm să jucăm fotbal, dar adversarul face ce vrea şi se apără foarte bine. Apărarea necesită mai puţin efort, mai ales pe căldura asta. Ar fi trebuit să fim mai rapizi în pase, totuşi, şi am avut mai multe şuturi în a doua repriză. Căldura intensă îţi pune amprenta şi, chiar dacă a existat umbră după aceea, evident că corpurile jucătorilor suferă şi există o pierdere mai mare de energie. A fost un meci disputat, agresiv, cu multe întreruperi, dar jucătorii au fost pregătiţi pentru asta. Mă bucur că jucătorii şi-au păstrat calmul; va fi o experienţă valoroasă. Ştiam că vom avea un meci special. Sunt convins că ne va fi de folos. Ne-am păstrat calmul, iar asta a fost esenţial. A fost un meci în care a trebuit să ne murdărim mâinile. Am o filosofie pozitivă. Cu staff-ul meu, vom face totul pentru a câştiga. Dar ştim că acesta este fotbal. Uneori pierzi. Dar dacă dai totul, atunci mintea ta va fi bine, a declarat Didier Deschamps, selecţionerul Franţei, într-o conferinţă de presă după un meci foarte fizic.

"Fotbalul a câştigat"

Thierry Henry, campion mondial cu Franţa în 1998, a avut o analiză scurtă după meci.

"Fotbalul a câştigat. Nu vreau să vorbesc despre Paraguay, vreau să vorbesc despre ce a făcut Franţa. Despre cum jucătorii şi-au păstrat concentrarea. Despre cum Kylian Mbappe zâmbea la final. Despre cum mulţi jucători nu au răspuns provocărilor. La finalul zilei, asta e Cupa Mondială, aşa se desfăşoară. Nu va fi mereu uşor. Dar bravo lor, au rămas calmi şi, cum am zis, fotbalul a câştigat", a declarat Henry.

Franţa va înfrunta Maroc în sferturile de finală. Marocanii au trecut de Canada, scor 3-0.