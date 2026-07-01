Nu s-a mai întâmplat de 60 de ani! Ce record negativ a avut Anglia în meciul cu R.D. Congo de la Cupa Mondială 2026

Suporteri Anglia meci - Foto Pexels

Anglia a stabilit un record negativ în meciul cu Republica Democrată Congo, în 16-imile Cupei Mondiale 2026 din SUA, Mexic și Canada.

Anglia a trimis primul șut pe poartă, în minutul 30, al meciului cu R.D. Congo, atunci când Jude Bellingham a trimis cu capul spre poarta africanilor, dar fără reușită.

Recordul negativ al Angliei de la CM 2026

Potrivit celor de la OPTA, naționala ”Leilor” a stabilit astfel un record negativ la Cupa Mondială. Practic, este pentru prima dată de la Cupa Mondială din 1966 de când naționala engleză nu trimite un șut pe spațiul porții în primaele 30 de minute ale unui meci.

Amintim că selecţionata Angliei s-a calificat cu emoţii în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins echipa RD Congo cu scorul de 2-1 (0-1), miercuri, pe Atlanta Stadium, într-un meci din şaisprezecimile de finală ale turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Lotul Angliei la Cupa Mondială 2026



Portari: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford

Fundași: James Reese, Reece James, Tino Livramento, Marc Guehi, Ezri Konsa, John Stones, Jarell Quansah , Nico O'Reilly, Dan Burn, Djed Spence

Mijlocași: Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Kobbie Mainoo, Eberechi Eze

Atacanți: Harry Kane, Ivan Toney, Ollie Watkins, Bukayo Saka, Noni Madueke, Marcus Rashford, Anthony Gordon.

Vezi și - CM 2026: Mbappe a doborât recordul de goluri marcate în fazele eliminatorii