CM2026. Anglia se împiedică de Ghana, Columbia trece în faza următoare. Rezultatele nopţii

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Anglia nu a reuşit să învingă Ghana la CM2026. Columbia şi-a asigurat calificarea în faza următoare a competiţiei, în timp ce Croaţia a obţinut prima victorie.

Anglia - Ghana 0-0

Selecţionatele Angliei şi Ghanei au terminat la egalitate, 0-0, marţi, pe Boston Stadium, într-un meci din Grupa L a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Anglia, vicecampioana europeană şi pretendentă la titlul mondial, a fost departe de prestaţia din meciul cu Croaţia (4-2), chiar dacă a dominat autoritar jocul.

Ghana a făcut un joc de apărare perfect, tehnicianul portughez Carlos Queiroz reuşind să îşi organizeze foarte bine jucătorii, care nu au permis englezilor să îşi creeze ocazii de gol decât în ultimele minute.

Prima repriză a fost ternă, cu o dominare accentuată a echipei antrenate de Thomas Tuchel, dar fără şut pe poartă. Rice (14) a şutat de la 25 de metri, puţin peste buturile lui Aasare, şutul lui Bellingham (33) a fost blocat de Partey, iar Kane a fost blocat şi el în finalul primei reprize (45+4).

Şi partea secundă s-a desfăşurat după acelaşi scenariu.

Şutul lui Madueke a fost blocat (57), după care mingea trimisă de Gordon a fost reţinută de Asare. Madueke a mai avut un şut peste poartă (64).

Kane (69) a reuşit să prindă poarta, cu un şut de la 18 metri, dar Asare a fost la post.

Cele mai mari ocazii au apărut pe final. Saka (86) a tras din marginea careului, dar Asare a respins. O'Reilly (86) a reluat cu capul mingea în bară, la centrarea lui James, după care Kane a trimis incredibil peste poartă din 7 metri.

Guehi a avut o lovitură de cap bună (90+3), dar Oppong a respins din faţa porţii.

Anglia şi Ghana s-au mai întâlnit o dată, în martie 2011, într-un meci amical pe Wembley, iar rezultatul a fost tot egal, 1-1.

Harry Kane, care are 10 goluri marcate la Cupa Mondială, la egalitate cu legendarul Gary Lineker, fiind cei mai buni marcator ai Angliei în competiţie, a jucat meciul cu 116 pentru reprezentativa Three Lions (81 de goluri). El se află acum pe locul al treilea în ierarhia all-time a selecţiilor la naţionala Angliei, după Peter Shilton (125) şi Wayne Rooney (120), depăşindu-l pe David Beckham (115).

De remarcat că acesta este primul rezultat de 0-0 al Ghanei la Cupa Mondială în 17 meciuri. Selecţionata Black Stars marcase în opt din precedentele sale nouă partide la Cupa Mondială.

Anglia nu a pierdut în faţa unei echipe africane la Cupa Mondială (5 victorii, 4 egaluri), având şapte meciuri fără gol primit.

Anglia va juca ultimul meci din grupă cu Panama, pe 28 iunie. Ghana, care a învins Panama cu 1-0 în prima sa partidă, va înfrunta Croaţia în ultima partidă din grupă, pe 28 iunie. Deşi ambele au câte 4 puncte, situaţia rămâne deschisă în grupă.

Panama - Croaţia 0-1

Selecţionata Croaţiei a obţinut o victorie vitală, 1-0 (0-0) cu Panama, marţi, pe Toronto Stadium, într-un meci din Grupa L a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Canada, Statele Unite şi Canada.

Croaţia, care a fost pe podium la ultimele două Cupe Mondiale, rămâne în cursa pentru şaisprezecimile de finală, după ce a pierdut primul meci, 2-4 cu Anglia. Golul victoriei a fost reuşit de Ante Budimir (54).

Meciul din Canada a fost unul cu puţine faze de poartă, în care Vatreni au avut mai mult iniţiativa, dar Panama a oferit o replică bună, lipsindu-i mai multă inspiraţie în ultimii 30 de metri.

Prima repriză a fost practic fără ocazii de poartă, los canaleros având doar un şut al lui Martinez (22), la colţul scurt, fără emoţii pentru Livakovic.

De partea cealaltă, Baturina (45+1) a tras bine de la 20 de metri, dar portarul Mosquera a respins în corner.

Croaţia, vicecampioană mondială în 2018 şi medaliată cu bronz în 2022, a marcat în min. 54, prin Budimir (Osasuna), care a reluat în plasă centrarea lui Stanisic, la care portarul Mosquera nu a reuşit să intervină. Budimir fusese introdus la pauză.

Echipa antrenată de Zlatko Dalic a avut şansa desprinderii, dar Marco Pasalic (57), care a scăpat singur, a tras mai întâi în portar, iar apoi a trimis peste poartă.

Panamezii au atacat disperat în căutarea egalării, dar rareori au reuşit să pună în pericol poarta lui Livakovic. Goalkeeper-ul croat s-a remarcat în min. 68, când a respins mingea trimisă de Harvey cu capul în urma unui corner.

Latino-americanii au mai avut şuturi imprecise expediate de Jose Luis Rodriguez (78) şi Harvey (79), dar nu au reuşit mai mult şi au părăsit competiţia.

Modric a jucat meciul său cu numărul 200 la naţionala Croaţiei.

În ultima etapă, pe 28 iunie, Croaţia va înfrunta Ghana, iar Anglia va primi replica Panama.

Columbia - RD Congo 1-0

Selecţionatele Columbiei s-a calificat în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins RD Congo cu scorul de 1-0 (0-0), marţi seara, pe Guadalajara Stadium, într-un meci din Grupa K a turneului final găzduit de Mexic, Statele Unite şi Canada.

Columbia a câştigat prin golul lui Daniel Munoz (76), după un meci pe care l-a dominat şi în care portarul congolez Lionel Mpasi a fost cel mai bun jucător de pe teren.

Portarul lui Le Havre a avut cinci intervenţii în primele 20 de minute ale partidei, în care s-a opus golului de mai multe ori. Mpasi a respins şutul lui Arias (4), după care Munoz a şutat în bară exterioară.

James Rodriguez (11) a şutat de la 30 de metri, dar Mpasi s-a arcuit şi a respins. Goalkeeper-ul african s-a remarcat şi la şutul lui Mojica de la circa 28 de metri (15). Lucho Diaz a avut o ocazie foarte mare, dar Mpasi a respins şutul de la 12 metri. Puerta a tras din afara careului, dar nu l-a putut învinge pe Mpasi (19).

Leoparzii au echilibrat jocul după pauza de hidratare şi chiar au avut o oportunitate notabilă, dar Bakambu nu a ajuns pentru puţin la centrarea lui Masuaku (43).

În debutul reprizei secunde, Diaz (50) a ratat singur cu Mpasi de la 7 metri, iar apoi Arias a reluat pe lângă poartă.

De partea cealaltă, Wissa (74) s-a aflat în poziţie bună, dar şutul său a fost blocat de Lucumi.

Soarta partidei a fost decisă în min. 76, când Munoz a şutat la colţul scut, mingea fiind deviată uşor de Kapuadi, suficient pentru a-l învinge pe Mpasi.

Deşi RD Congo a ieşit la atac şi a alergat după egalare, Los Cafeteros a mai avut o ocazie de gol, dar Mpasi a respins şutul lui Puerta de la 20 de metri (86).

Portarul columbian Vargas a avut o intervenţie senzaţională (90+1) la şutul lui Mbuku de la 25 de metri.

Mbemba a trimis periculos cu capul (90+3), în urma unui corner, însă Vargas a reţinut.

RD Congo nu a reuşit să repede rezultatul obţinut în martie la Guadalajara, victoria cu Jamaica (1-0), din barajul pentru CM 2026.

James Rodriguez a egalat recordul de prezenţe pentru Columbia la Cupa Mondială, deţinut de Freddy Rincon şi Carlos Valderrama (10 jocuri).

Columbia, după 3-1 cu Uzbekistan şi 1-0 cu RD Congo, va juca pe 28 iunie cu Portugalia, pentru câştigarea grupei. RD Congo va întâlni Uzbekistanul în aceeaşi zi, având nevoie de victorie pentru a păstra şanse de calificare.